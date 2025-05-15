https://ukraina.ru/20250515/igor-prokopenko-o-peregovorakh-v-stambule-v-kakoy-to-moment-my-mozhem-uznat-o-vstreche-putina-i-1063167764.html

Игорь Прокопенко о переговорах в Стамбуле: В какой-то момент мы можем узнать о встрече Путина и Трампа

Игорь Прокопенко о переговорах в Стамбуле: В какой-то момент мы можем узнать о встрече Путина и Трампа - 15.05.2025 Украина.ру

Игорь Прокопенко о переговорах в Стамбуле: В какой-то момент мы можем узнать о встрече Путина и Трампа

Выбор Стамбула как места для проведения переговоров и Владимира Мединского в качестве главы российской делегации не случаен. Этот переговорный процесс точно войдет в наши учебники по дипломатии. Но вряд ли принесет конкретный результат, потому что Умеров и компания приехали с четкой инструкцией ни на что не соглашаться, ничего не подписывать.

2025-05-15T21:40

2025-05-15T21:40

2025-05-15T21:46

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко. Он оценил шансы на успех переговоров в Стамбуле и проанализировал позиции России и Украины.Встреча делегаций России, Украины, США и главы МИД Турции состоится в Стамбуле в пятницу 16 мая, передает турецкое информагентство Аnadolu.— Игорь Станиславович, давайте попробуем оценить позиции России, Украины и Запада на сегодня перед этими переговорами.— Весь мир замер в ожидании начала переговоров в Стамбуле. Я лично уверен, что они все-таки начнутся в ближайшее время. Пока мы лишь можем анализировать информацию, которая у нас есть.Во-первых, Зеленский вместе с британскими кураторами всеми силами пытался сорвать переговоры. Поэтому в течение последних дней мы наблюдали множество хамских выпадов в сторону Москвы — для того, чтобы вывести из себя Кремль.Но не получилось, потому что у президента России Владимира Путина, видимо, очень крепкие нервы.Во-вторых, данная ситуация комфортна с точки зрения принятия каких-либо решений. Уверен, что решению Путина возобновить переговоры в Стамбуле аплодировал не только я, но и определенная часть людей, которые наблюдают за ситуацией с 2022 года.— Но нам сорвали переговоры в 2022 году. Зачем тогда вновь идти навстречу Зеленскому по старому сценарию?— Давайте вспомним 2022 год. Со мной могут не согласиться многие читатели, но тогда Зеленский был размазней. Он снимался в кино в "95-м квартале", и все у него было хорошо.Ему было все равно, каким образом будет развиваться ситуация. Зеленский заявлял, что готов встать на колени перед любым, при условии, что это будет стадион, и никто не будет мешать ему красоваться. Но он попал в жесткие тиски профессионального проходимца Бориса Джонсона.Дело в том, что Зеленский и его окружение испугались того, что произошло в феврале 2022 года, и готовы были на заключение договоренностей с РФ, которые, напомню, были максимально комфортными для украинской стороны. Например, было предложено отложить на 10-15 лет обсуждение статуса Крым, и так далее. И не было таких потерь — в миллион погибших.Думаю, сегодня украинский истеблишмент заливается внутри себя горючими слезами от того, что упустил такой шанс. Теперь речь идет только о продолжении разговора о тех условиях, которые Россия продвигала в 2022 году, с учетом новой ситуации "на земле", когда уже никто не станет обсуждать статус Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Сейчас, как в шахматах, каждый делает свой ход. Зеленский предложил переговоры напрямую, перемирие, остановку боевых действий на 30 дней. Мы отвечаем, что готовы обсуждать условия прочного мира на ближайшие 100 лет, и для этого необходимо в Стамбуле обсудить то, на чем мы остановились в 2022 году.Выбор Стамбула и Владимира Мединского в качестве главы российской делегации не случаен. Думаю, этот переговорный процесс войдет в учебники по дипломатии.— Почему?— Владимир Мединский — не профессиональный дипломат, не сотрудник Министерства иностранных дел. Он представитель Путина, от лица которого Мединский будет говорить с украинской делегацией. Ни вправо, ни влево: у помощника президента РФ есть четкие инструкции.Также в составе нашей делегации находится начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, видимо, как некий противовес украинскому министру обороны Рустему Умерову, который в большей степени фигура, которая занимается политическим пиаром.Я думаю, Костюков не случайно включен в нашу делегацию — ему есть, что сказать Умерову и остальным представителям украинской делегации. В частности — о том, что сегодня происходит на линии боевого соприкосновения и вокруг специальной военной операции. Более компетентного в этом отношении (в данной ситуации с переговорами в Стамбуле) человека в российской обороне нет.Резюмирую, что экспертность нашей делегации на высоком уровне. Это очень сильный ход.— По каким сценариям далее может развиваться ситуация с переговорами в Стамбуле?— Пока мы можем лишь пофантазировать. Но отмечу, что эмоциональной дипломатией сейчас занимается не только Зеленский, но и Трамп — но на другом уровне, как одна из основных сторон переговорного процесса.Поэтому я не исключаю того, что в какой-то момент вдруг придет сообщение о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп готовы через несколько часов встретиться, например, в Дубае. Уверен, что постоянные переносы начала переговоров не случайны. Видимо, за кулисами сейчас идут напряженные переговоры на экспертном уровне между российской и американской администрацией.В то же время я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы сейчас стороны договорились до какого-то простого конкретного результата. Я считаю, что позиция нашей делегации понятна, а вот Умеров и компания приехали с четкой инструкцией ни на что не соглашаться, ничего не подписывать.Единственный результат, по моему мнению, может заключаться в том, что Россия и Украина договорятся о встрече "в следующий раз" — завтра или через неделю. Либо все закончится препирательствами, бросанием папок со стороны администрации Зеленского.Европа, очевидно, стремится сорвать переговоры России и Украины, используя Зеленского как марионетку. Об этом в интервью Александр Каргин о встрече в Стамбуле: Зеленский уничтожает начало переговорного процесса.

https://ukraina.ru/20250120/1060402304.html

https://ukraina.ru/20250512/oleg-ivanov-esli-ukraina-poydet-po-puti-yaponii-mirnyy-dogovor-s-rossiey-ne-budet-podpisan-1063063261.html

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