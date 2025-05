https://ukraina.ru/20250514/voinstvennyy-makron-provaly-vsu-nadezhdy-na-peregovory-glavnoe-na-ukraine-na-utro-14-maya-1063108831.html

Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры. Главное на Украине на утро 14 мая

Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры. Главное на Украине на утро 14 мая

Президент Франции продолжает запугивать Европу "российской угрозой" и пытается затянуть конфликт. ВС РФ уничтожают противника и технику. Пентагон предупредил, что конфликт на Украине может вылиться в прямую конфронтацию США и РФ, мир надеется на позитивный итог встречи Москвы и Киева в Стамбуле

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается затянуть украинский конфликт, в том числе высказываниями, будто "на Украине на карту поставлена безопасность Европы".Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале в среду ответил, что на карту поставлены амбиции западного меньшинства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции."Макарон: "В Украине на карту поставлена наша безопасность". Несите салфетку", - написала Захарова в своем телеграм-канале.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это мог быть кокаин и ложка для его употребления.Позже в Елисейском дворце заявили, что небольшой белый сверток - это не наркотики, а носовой платок. Там отметили, что "когда европейское единство мешает, дезинформация доходит до того, что простой носовой платок выдают за наркотик".В марте Макрон заявлял, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призывал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.Во вторник в интервью телеканалу TF1 французский лидер заверил, что Франция готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах ЕС."Франция готова начать обсуждение вопроса о размещении французских самолетов, вооруженных ядерными боеголовками, в других европейских странах, подобно тому, как это делают американцы, чтобы поделиться своим ядерным зонтиком", - сказал Макрон.В этом же интервью он посетовал, что Франция не может дать больше вооружений Украине, лишив их свою собственную армию, она уже отдала все, что могла, нарастила производство втрое.Он также заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным после прекращения огня.И не исключил, что ЕС вместе с США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против РФ, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов.Ранее президент РФ в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Провалы ВСУВо вторник поздним вечером воздушную тревогу объявили в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли новые рубежи у села Колодези в ДНР на Краснолиманском направлении.Он добавил, что за последнее время в данном районе от ВСУ было зачищено порядка пяти квадратных километров.Минобороны России информировало, что расчеты РСЗО БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление пехоты ВСУ на территории Сумской области.По данным ведомства, разведчики обнаружили, что противник скапливает силы в лесном массиве на территории Сумской области."Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" "крылатой пехоты" оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение целей", - сообщили в Минобороны.В свою очередь Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило о подготовке России к масштабному наступлению, пишет газета The Financial Times."Представители украинской разведки сообщили Financial Times, что Россия, похоже, готовится к более масштабному наступлению, перебрасывая силы к ключевым горячим точкам на поле боя", — говорится в публикации.Издание указало, что переброска войск наблюдается на фоне грядущих переговоров об урегулировании конфликта в Стамбуле, которые ожидаются 15 мая.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что самыми напряженными участками украинского конфликта остаются граница с Днепропетровской областью, а также российские приграничные регионы, передает lenta.ru."Продолжаются атаки на нашей границе, в Курской, Белгородской областях. Даже во время перемирия там были атаки. Но боестолкновения идут везде. Основное — это продвижение в Донбассе, рядом с границей Днепропетровской области. Там осталось меньше километра. Значит, на границу российские военный могут выйти уже завтра", - отметил он.По словам военного эксперта, успехов у Вооруженных сил Украины не так много: противник вынужден отступать на ряде направлений и теряет территории."ВСУ продолжают оставлять населенные пункты. Пытались вот недавно зайти в Торецк, но были перебиты и люди, и техника. Тем не менее, боевые действия продолжаются и остаются интенсивными, непростыми", — заключил Дандыкин.Несмотря на провалы, украинские военные не оставляют попыток атаковать. Так, за минувшие сутки они 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 59 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Поступили сведения о ранении двух мирных жителей, в том числе подростка 2008 года рождения.А в Белгородской области в результате атак ВСУ за прошедшие сутки пострадали 16 человек, проинформировал в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков."Сейчас в больницах находятся восемь человек, один из которых в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти жизни, чтобы помочь быстрее пострадавшим жителям вернуться домой", - указал он.Надежды на переговорыЗаместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития Ибрахим Халил Коркмаз рассказал РИА Новости о вероятности позитивного завершения возможной встречи делегаций России и Украины в Стамбуле."Необходимо сначала прояснить логику самого выбора Турции в качестве места проведения этих переговоров. Это, в первую очередь, связано с доверием сторон. Турция стала центром, где решаются конфликты. Посыл Турции связан с завершением конфликтов, не преследуются никакие корыстные цели", - сказал он.По его словам, вероятность того, что возможные переговоры РФ и Украины в Стамбуле, завершатся позитивно, есть.Он не исключил и продолжение переговорного процесса делегаций России и Украины."Вполне возможно, что по итогам переговоров может быть достигнута договоренность продолжить процесс с целью завершения конфликта. Вторая, третья встреча. Нельзя исключать, всё будет зависеть от итогов (первой возможной встречи 15 мая – ред.)", - сказал он.Большие надежды на встречу возлагает и заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот."Встреча в Стамбуле является критической возможностью для прямых переговоров России и Украины … это критически важная возможность, чтобы провести прямые переговоры, чтобы попытаться достичь прекращения огня, а затем и долговременного мира", - сообщил он журналистам на брифинге.В свою очередь глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо заявил американскому конгрессу, что в конфликте на Украине остаются "вероятные пути" эскалации до прямой конфронтации Соединенных Штатов и России."Остается несколько вероятных путей, по которым (конфликт на Украине - ред.) может перерасти в прямой военный конфликт с Соединенными Штатами", - предупредил Гийо.По его словам, Россия, Иран и Китай избегают прямого вооруженного конфликта с Вашингтоном, при этом "их восприятие упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации".На днях российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.

