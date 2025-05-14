Иванов объяснил, с какой целью Зеленский требует прекращения огня и встречи с Путиным
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Сейчас Владимиру Зеленскому важно добиться двух главных целей: военной и политической. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Ранее стало известно, что Зеленский требует прекращения огня и встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Стоит отметить, что запрет на переговоры с РФ глава киевского режима с себя не снимал.
“Сейчас Зеленскому важно добиться следующих целей. Первая — военная. ВСУ отступают и время играет против них. Чем дольше длится конфликт, тем больше территорий Украина потеряет. Поэтому Зеленскому необходимо остановить продвижение российских войск, если не военным, то дипломатическим путем”, — заявил Иванов.
Вторая — главе киевского режима необходимо показать, что именно он, а не Путин хочет мира, отметил собеседник издания.
“Начало переговоров не означает их успешное завершение, но время Зеленский постарается выиграть. Сам он и его союзники не считают его нелегитимным, поэтому украинский политик готов идти на все что угодно, лишь бы затянуть переговорный процесс, прикрываясь перемирием, хотя бы на 30 дней”, — заключил Иванов.
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