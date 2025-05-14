https://ukraina.ru/20250514/ivanov-obyasnil-s-kakoy-tselyu-zelenskiy-trebuet-prekrascheniya-ognya-i-vstrechi-s-putinym-1063104358.html

Иванов объяснил, с какой целью Зеленский требует прекращения огня и встречи с Путиным

Иванов объяснил, с какой целью Зеленский требует прекращения огня и встречи с Путиным - 14.05.2025 Украина.ру

Иванов объяснил, с какой целью Зеленский требует прекращения огня и встречи с Путиным

Сейчас Владимиру Зеленскому важно добиться двух главных целей: военной и политической. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов

2025-05-14T03:00

2025-05-14T03:00

2025-05-14T03:00

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стамбул

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Ранее стало известно, что Зеленский требует прекращения огня и встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Стоит отметить, что запрет на переговоры с РФ глава киевского режима с себя не снимал.Вторая — главе киевского режима необходимо показать, что именно он, а не Путин хочет мира, отметил собеседник издания.“Начало переговоров не означает их успешное завершение, но время Зеленский постарается выиграть. Сам он и его союзники не считают его нелегитимным, поэтому украинский политик готов идти на все что угодно, лишь бы затянуть переговорный процесс, прикрываясь перемирием, хотя бы на 30 дней”, — заключил Иванов.Полный текст интервью Олега Царева: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250513/s-chem-zelenskiy-poedet-v-stambul-poslanie-ot-sotsiologov-ukrainskogo-tsentra-imeni-razumkova-1063090842.html

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новости, россия, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, стамбул, вооруженные силы украины