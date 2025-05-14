Иванов объяснил, с какой целью Зеленский требует прекращения огня и встречи с Путиным - 14.05.2025 Украина.ру
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Иванов объяснил, с какой целью Зеленский требует прекращения огня и встречи с Путиным
Иванов объяснил, с какой целью Зеленский требует прекращения огня и встречи с Путиным - 14.05.2025 Украина.ру
Иванов объяснил, с какой целью Зеленский требует прекращения огня и встречи с Путиным
Сейчас Владимиру Зеленскому важно добиться двух главных целей: военной и политической. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-05-14T03:00
2025-05-14T03:00
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Ранее стало известно, что Зеленский требует прекращения огня и встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Стоит отметить, что запрет на переговоры с РФ глава киевского режима с себя не снимал.Вторая — главе киевского режима необходимо показать, что именно он, а не Путин хочет мира, отметил собеседник издания.“Начало переговоров не означает их успешное завершение, но время Зеленский постарается выиграть. Сам он и его союзники не считают его нелегитимным, поэтому украинский политик готов идти на все что угодно, лишь бы затянуть переговорный процесс, прикрываясь перемирием, хотя бы на 30 дней”, — заключил Иванов.Полный текст интервью Олега Царева: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250513/s-chem-zelenskiy-poedet-v-stambul-poslanie-ot-sotsiologov-ukrainskogo-tsentra-imeni-razumkova-1063090842.html
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новости, россия, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, стамбул, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Стамбул, Вооруженные силы Украины

Иванов объяснил, с какой целью Зеленский требует прекращения огня и встречи с Путиным

03:00 14.05.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сейчас Владимиру Зеленскому важно добиться двух главных целей: военной и политической. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
Ранее стало известно, что Зеленский требует прекращения огня и встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Стоит отметить, что запрет на переговоры с РФ глава киевского режима с себя не снимал.
“Сейчас Зеленскому важно добиться следующих целей. Первая — военная. ВСУ отступают и время играет против них. Чем дольше длится конфликт, тем больше территорий Украина потеряет. Поэтому Зеленскому необходимо остановить продвижение российских войск, если не военным, то дипломатическим путем”, — заявил Иванов.
Вторая — главе киевского режима необходимо показать, что именно он, а не Путин хочет мира, отметил собеседник издания.
“Начало переговоров не означает их успешное завершение, но время Зеленский постарается выиграть. Сам он и его союзники не считают его нелегитимным, поэтому украинский политик готов идти на все что угодно, лишь бы затянуть переговорный процесс, прикрываясь перемирием, хотя бы на 30 дней”, — заключил Иванов.
Вчера, 13:58
С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени РазумковаЗеленский человек рейтингозависимый и много внимания уделяет тому, чтобы его политические шаги соответствовали генеральной линии общественных настроений. Проблема, однако, в том, что упомянутые настроения сначала формируются пропагандой, а потом та же пропаганда выдаёт их за истину в последней инстанции
Полный текст интервью Олега Царева: Трамп получил от Украины все, что хотел, поэтому будет дожимать Зеленского читайте на сайте Украина.ру.
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