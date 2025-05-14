"Подумаешь, тушенку поставляли": Ищенко объяснил, какую роль сыграл ленд-лиз для победы над Гитлером
Иногда мы относимся к ленд-лизу несерьезно: "Подумаешь, тушенку поставляли". Хотя ленд-лиз составил всего 6% от военного производства Советского Союза, но эти 6% попали к нам в критическое время. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Накануне Дня Победы американский президент Дональд Трамп заявил, что США выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эти слова пафосной чушью.
Иногда мы относимся к ленд-лизу несерьезно: "Подумаешь, тушенку поставляли". Да, он составил всего 6% от военного производства Советского Союза, но эти 6% попали к нам в критическое время, подчеркнул Ищенко.
"[Иосиф] Сталин в 1941 году, когда беседовал с [Авереллом] Гарриманом (специальный представитель президента США в СССР), от руки составил список, в который входили авиационный алюминий, колючая проволока, бензин и так далее. Это было необходимо для того, чтобы остановить врага в 1941 году", — заявил эксперт.
В 1941-1942 годах английские и американские танки, поставленные по ленд-лизу, составляли до половины танковых бригад на Сталинградском и Кавказском направлениях, поставленные по ленд-лизу, указал Ищенко.
"Посмотрите на кадры из 1944 года, когда мы наступаем. Наша пехота и ствольная артиллерия передвигается на американских "Студебеккерах". Эти автомобили резко повысили маневренность Красной армии. Это огромный вклад в победу", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.
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