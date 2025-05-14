https://ukraina.ru/20250514/podumaesh-tushenku-postavlyali-ischenko-obyasnil-kakuyu-rol-sygral-lend-liz-dlya-pobedy-nad-gitlerom-1063106138.html

"Подумаешь, тушенку поставляли": Ищенко объяснил, какую роль сыграл ленд-лиз для победы над Гитлером

"Подумаешь, тушенку поставляли": Ищенко объяснил, какую роль сыграл ленд-лиз для победы над Гитлером - 14.05.2025 Украина.ру

"Подумаешь, тушенку поставляли": Ищенко объяснил, какую роль сыграл ленд-лиз для победы над Гитлером

Иногда мы относимся к ленд-лизу несерьезно: "Подумаешь, тушенку поставляли". Хотя ленд-лиз составил всего 6% от военного производства Советского Союза, но эти 6% попали к нам в критическое время. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-14T03:30

2025-05-14T03:30

2025-05-14T03:30

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Накануне Дня Победы американский президент Дональд Трамп заявил, что США выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эти слова пафосной чушью.По мнению эксперта, американцы по праву гордятся своей победой, несмотря на то, что смазали ее в конце атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Вклад США в победу был крупным, кроме того, они выпустили огромное количество танков и самолетов, указал он.Иногда мы относимся к ленд-лизу несерьезно: "Подумаешь, тушенку поставляли". Да, он составил всего 6% от военного производства Советского Союза, но эти 6% попали к нам в критическое время, подчеркнул Ищенко."[Иосиф] Сталин в 1941 году, когда беседовал с [Авереллом] Гарриманом (специальный представитель президента США в СССР), от руки составил список, в который входили авиационный алюминий, колючая проволока, бензин и так далее. Это было необходимо для того, чтобы остановить врага в 1941 году", — заявил эксперт.В 1941-1942 годах английские и американские танки, поставленные по ленд-лизу, составляли до половины танковых бригад на Сталинградском и Кавказском направлениях, поставленные по ленд-лизу, указал Ищенко."Посмотрите на кадры из 1944 года, когда мы наступаем. Наша пехота и ствольная артиллерия передвигается на американских "Студебеккерах". Эти автомобили резко повысили маневренность Красной армии. Это огромный вклад в победу", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.На тему возобновления переговоров в Стамбуле в материале Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителю".

https://ukraina.ru/20250513/ssha-prishlos-vniknut-v-pozitsiyu-rossii-chego-ozhidat-ot-peregovorov-v-stambule-1063100531.html

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новости, сша, россия, хиросима (город), ростислав ищенко, дональд трамп, дмитрий медведев, украина.ру, вов, вторая мировая война, иосиф сталин, великая отечественная война, ссср