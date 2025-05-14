"Подумаешь, тушенку поставляли": Ищенко объяснил, какую роль сыграл ленд-лиз для победы над Гитлером - 14.05.2025 Украина.ру
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"Подумаешь, тушенку поставляли": Ищенко объяснил, какую роль сыграл ленд-лиз для победы над Гитлером
"Подумаешь, тушенку поставляли": Ищенко объяснил, какую роль сыграл ленд-лиз для победы над Гитлером - 14.05.2025 Украина.ру
"Подумаешь, тушенку поставляли": Ищенко объяснил, какую роль сыграл ленд-лиз для победы над Гитлером
Иногда мы относимся к ленд-лизу несерьезно: "Подумаешь, тушенку поставляли". Хотя ленд-лиз составил всего 6% от военного производства Советского Союза, но эти 6% попали к нам в критическое время. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-05-14T03:30
2025-05-14T03:30
новости
сша
россия
хиросима (город)
ростислав ищенко
дональд трамп
дмитрий медведев
украина.ру
вов
вторая мировая война
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Накануне Дня Победы американский президент Дональд Трамп заявил, что США выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эти слова пафосной чушью.По мнению эксперта, американцы по праву гордятся своей победой, несмотря на то, что смазали ее в конце атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Вклад США в победу был крупным, кроме того, они выпустили огромное количество танков и самолетов, указал он.Иногда мы относимся к ленд-лизу несерьезно: "Подумаешь, тушенку поставляли". Да, он составил всего 6% от военного производства Советского Союза, но эти 6% попали к нам в критическое время, подчеркнул Ищенко."[Иосиф] Сталин в 1941 году, когда беседовал с [Авереллом] Гарриманом (специальный представитель президента США в СССР), от руки составил список, в который входили авиационный алюминий, колючая проволока, бензин и так далее. Это было необходимо для того, чтобы остановить врага в 1941 году", — заявил эксперт.В 1941-1942 годах английские и американские танки, поставленные по ленд-лизу, составляли до половины танковых бригад на Сталинградском и Кавказском направлениях, поставленные по ленд-лизу, указал Ищенко."Посмотрите на кадры из 1944 года, когда мы наступаем. Наша пехота и ствольная артиллерия передвигается на американских "Студебеккерах". Эти автомобили резко повысили маневренность Красной армии. Это огромный вклад в победу", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.На тему возобновления переговоров в Стамбуле в материале Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителю".
https://ukraina.ru/20250513/ssha-prishlos-vniknut-v-pozitsiyu-rossii-chego-ozhidat-ot-peregovorov-v-stambule-1063100531.html
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новости, сша, россия, хиросима (город), ростислав ищенко, дональд трамп, дмитрий медведев, украина.ру, вов, вторая мировая война, иосиф сталин, великая отечественная война, ссср
Новости, США, Россия, Хиросима (город), Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Украина.ру, ВОВ, Вторая мировая война, Иосиф Сталин, Великая Отечественная война, СССР

"Подумаешь, тушенку поставляли": Ищенко объяснил, какую роль сыграл ленд-лиз для победы над Гитлером

03:30 14.05.2025
 
© РИА Новости . Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкРаздача продуктовых наборов по ленд-лизу
Раздача продуктовых наборов по ленд-лизу - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Анатолий Гаранин
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Иногда мы относимся к ленд-лизу несерьезно: "Подумаешь, тушенку поставляли". Хотя ленд-лиз составил всего 6% от военного производства Советского Союза, но эти 6% попали к нам в критическое время. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Накануне Дня Победы американский президент Дональд Трамп заявил, что США выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу. Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эти слова пафосной чушью.
По мнению эксперта, американцы по праву гордятся своей победой, несмотря на то, что смазали ее в конце атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Вклад США в победу был крупным, кроме того, они выпустили огромное количество танков и самолетов, указал он.
Иногда мы относимся к ленд-лизу несерьезно: "Подумаешь, тушенку поставляли". Да, он составил всего 6% от военного производства Советского Союза, но эти 6% попали к нам в критическое время, подчеркнул Ищенко.
"[Иосиф] Сталин в 1941 году, когда беседовал с [Авереллом] Гарриманом (специальный представитель президента США в СССР), от руки составил список, в который входили авиационный алюминий, колючая проволока, бензин и так далее. Это было необходимо для того, чтобы остановить врага в 1941 году", — заявил эксперт.
В 1941-1942 годах английские и американские танки, поставленные по ленд-лизу, составляли до половины танковых бригад на Сталинградском и Кавказском направлениях, поставленные по ленд-лизу, указал Ищенко.
"Посмотрите на кадры из 1944 года, когда мы наступаем. Наша пехота и ствольная артиллерия передвигается на американских "Студебеккерах". Эти автомобили резко повысили маневренность Красной армии. Это огромный вклад в победу", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.
На тему возобновления переговоров в Стамбуле в материале Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителю".
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Вчера, 19:19
США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в СтамбулеПрезидент США Дональд Трамп 20 января вернулся в Белый дом с обещанием прекратить украинский конфликт в кратчайшие сроки. Четыре месяца спустя он грозится выйти из процесса мирного урегулирования, если прямые переговоры между Россией и Украиной не состоятся в ближайшее время
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