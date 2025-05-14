Как тренируются русские богатыри: наш спецрепортаж о жизни батальона "Илья Муромец" - 14.05.2025 Украина.ру
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Как тренируются русские богатыри: наш спецрепортаж о жизни батальона "Илья Муромец"
Как тренируются русские богатыри: наш спецрепортаж о жизни батальона "Илья Муромец" - 14.05.2025 Украина.ру
Как тренируются русские богатыри: наш спецрепортаж о жизни батальона "Илья Муромец"
Корреспондент Украина.ру Владимир Зотов побывал в 1-й стрелковом батальоне 110 полка 110 бригады 51 гвардейской армии, который носит имя легендарного русского... Украина.ру, 14.05.2025
2025-05-14T13:15
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видео
владимир зотов
репортажи
религия
православие
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Корреспондент Украина.ру Владимир Зотов побывал в 1-й стрелковом батальоне 110 полка 110 бригады 51 гвардейской армии, который носит имя легендарного русского богатыря Ильи Муромца. О боевом пути этого подразделения, о тренировках бойцов, об истории названия батальона, о личном подвиге и о вере - наш спецрепортаж.
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видео, владимир зотов, репортажи, религия, православие, сво, минобороны рф, армия, видео
Видео, Владимир Зотов, репортажи, Религия, Православие, СВО, Минобороны РФ, Армия

Как тренируются русские богатыри: наш спецрепортаж о жизни батальона "Илья Муромец"

13:15 14.05.2025
 
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Корреспондент Украина.ру Владимир Зотов побывал в 1-й стрелковом батальоне 110 полка 110 бригады 51 гвардейской армии, который носит имя легендарного русского богатыря Ильи Муромца.
О боевом пути этого подразделения, о тренировках бойцов, об истории названия батальона, о личном подвиге и о вере - наш спецрепортаж.
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