https://ukraina.ru/20250514/kak-treniruyutsya-russkie-bogatyri-nash-spetsreportazh-o-zhizni-batalona-ilya-muromets-1063117362.html

Как тренируются русские богатыри: наш спецрепортаж о жизни батальона "Илья Муромец"

Как тренируются русские богатыри: наш спецрепортаж о жизни батальона "Илья Муромец" - 14.05.2025 Украина.ру

Как тренируются русские богатыри: наш спецрепортаж о жизни батальона "Илья Муромец"

Корреспондент Украина.ру Владимир Зотов побывал в 1-й стрелковом батальоне 110 полка 110 бригады 51 гвардейской армии, который носит имя легендарного русского... Украина.ру, 14.05.2025

2025-05-14T13:15

2025-05-14T13:15

2025-05-14T13:15

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Корреспондент Украина.ру Владимир Зотов побывал в 1-й стрелковом батальоне 110 полка 110 бригады 51 гвардейской армии, который носит имя легендарного русского богатыря Ильи Муромца. О боевом пути этого подразделения, о тренировках бойцов, об истории названия батальона, о личном подвиге и о вере - наш спецрепортаж.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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