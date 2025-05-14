https://ukraina.ru/20250514/kak-treniruyutsya-russkie-bogatyri-nash-spetsreportazh-o-zhizni-batalona-ilya-muromets-1063117362.html
Как тренируются русские богатыри: наш спецрепортаж о жизни батальона "Илья Муромец"
Как тренируются русские богатыри: наш спецрепортаж о жизни батальона "Илья Муромец" - 14.05.2025 Украина.ру
Как тренируются русские богатыри: наш спецрепортаж о жизни батальона "Илья Муромец"
Корреспондент Украина.ру Владимир Зотов побывал в 1-й стрелковом батальоне 110 полка 110 бригады 51 гвардейской армии, который носит имя легендарного русского... Украина.ру, 14.05.2025
2025-05-14T13:15
2025-05-14T13:15
2025-05-14T13:15
видео
владимир зотов
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Корреспондент Украина.ру Владимир Зотов побывал в 1-й стрелковом батальоне 110 полка 110 бригады 51 гвардейской армии, который носит имя легендарного русского богатыря Ильи Муромца. О боевом пути этого подразделения, о тренировках бойцов, об истории названия батальона, о личном подвиге и о вере - наш спецрепортаж.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, владимир зотов, репортажи, религия, православие, сво, минобороны рф, армия, видео
Видео, Владимир Зотов, репортажи, Религия, Православие, СВО, Минобороны РФ, Армия
Как тренируются русские богатыри: наш спецрепортаж о жизни батальона "Илья Муромец"
Корреспондент Украина.ру Владимир Зотов побывал в 1-й стрелковом батальоне 110 полка 110 бригады 51 гвардейской армии, который носит имя легендарного русского богатыря Ильи Муромца.
О боевом пути этого подразделения, о тренировках бойцов, об истории названия батальона, о личном подвиге и о вере - наш спецрепортаж.