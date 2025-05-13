https://ukraina.ru/20250513/vsu-ne-spaset-novyy-front-kopylov-o-tom-zachem-ukraina-pytaetsya-snova-atakovat-kurskuyu-oblast-1063076618.html

ВСУ не спасет новый фронт: Копылов о том, зачем Украина пытается снова атаковать Курскую область

ВСУ не спасет новый фронт: Копылов о том, зачем Украина пытается снова атаковать Курскую область - 13.05.2025 Украина.ру

ВСУ не спасет новый фронт: Копылов о том, зачем Украина пытается снова атаковать Курскую область

В 2025 году сами украинцы вынуждены признавать, что ВС РФ в зоне СВО не уступают им по численности при большей оснащенности техникой и боеприпасами. Поэтому никакой новый фронт ВСУ уже не спасет. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов

2025-05-13T05:45

2025-05-13T05:45

2025-05-13T05:45

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Украинские войска снова пытаются вторгнуться в Курскую область и закрепиться в районе Теткино. Это выглядит как очередная попытка киевского добиться каких-то политических дивидендов, считает эксперт.Только в последние месяцы этот политический контекст серьезно изменился, отметил собеседник издания."В 2023 году киевский режим и его западные спонсоры декларировали полный разгром России ("все решится на поле боя"). В августе 2024 года Украина и Запад говорили, что "после курской операции ситуация для них выгодно изменилась и что шанс на победу есть", – напомнил Копылов.А теперь настроения противника такие: "Украина еще может сражаться. Людей у нее еще достаточно. Если дать ей еще больше техники, Россия не сможет ничего сделать", добавил он."Насколько для нас критично, что мы вынуждены вести боевые действия на Курско-Сумском участке и не можем в должной мере развить наступление в Донбассе? Это вопрос о том, кому выгоднее расширение линии фронта", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчили" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250510/popytki-vsu-prorvat-granitsu-v-kurskoy-oblasti-budut-povtoryatsya--knutov-1062998326.html

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