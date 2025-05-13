ВСУ не спасет новый фронт: Копылов о том, зачем Украина пытается снова атаковать Курскую область - 13.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250513/vsu-ne-spaset-novyy-front-kopylov-o-tom-zachem-ukraina-pytaetsya-snova-atakovat-kurskuyu-oblast-1063076618.html
ВСУ не спасет новый фронт: Копылов о том, зачем Украина пытается снова атаковать Курскую область
ВСУ не спасет новый фронт: Копылов о том, зачем Украина пытается снова атаковать Курскую область - 13.05.2025 Украина.ру
ВСУ не спасет новый фронт: Копылов о том, зачем Украина пытается снова атаковать Курскую область
В 2025 году сами украинцы вынуждены признавать, что ВС РФ в зоне СВО не уступают им по численности при большей оснащенности техникой и боеприпасами. Поэтому никакой новый фронт ВСУ уже не спасет. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
2025-05-13T05:45
2025-05-13T05:45
новости
россия
украина
курская область
атака
донбасс
всу
потери всу
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_0:22:1080:630_1920x0_80_0_0_65af090a36da54f52fb3593973c2815f.jpg
Украинские войска снова пытаются вторгнуться в Курскую область и закрепиться в районе Теткино. Это выглядит как очередная попытка киевского добиться каких-то политических дивидендов, считает эксперт.Только в последние месяцы этот политический контекст серьезно изменился, отметил собеседник издания."В 2023 году киевский режим и его западные спонсоры декларировали полный разгром России ("все решится на поле боя"). В августе 2024 года Украина и Запад говорили, что "после курской операции ситуация для них выгодно изменилась и что шанс на победу есть", – напомнил Копылов.А теперь настроения противника такие: "Украина еще может сражаться. Людей у нее еще достаточно. Если дать ей еще больше техники, Россия не сможет ничего сделать", добавил он."Насколько для нас критично, что мы вынуждены вести боевые действия на Курско-Сумском участке и не можем в должной мере развить наступление в Донбассе? Это вопрос о том, кому выгоднее расширение линии фронта", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчили" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250510/popytki-vsu-prorvat-granitsu-v-kurskoy-oblasti-budut-povtoryatsya--knutov-1062998326.html
россия
украина
курская область
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062286421_106:0:974:651_1920x0_80_0_0_4bb8e2322f88ad87b32ed4f4f83326aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, курская область, атака, донбасс, всу, потери всу, вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, наступление, фронт, украинский фронт
Новости, Россия, Украина, Курская область, атака, Донбасс, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, наступление, фронт, украинский фронт

ВСУ не спасет новый фронт: Копылов о том, зачем Украина пытается снова атаковать Курскую область

05:45 13.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
В 2025 году сами украинцы вынуждены признавать, что ВС РФ в зоне СВО не уступают им по численности при большей оснащенности техникой и боеприпасами. Поэтому никакой новый фронт ВСУ уже не спасет. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
Украинские войска снова пытаются вторгнуться в Курскую область и закрепиться в районе Теткино. Это выглядит как очередная попытка киевского добиться каких-то политических дивидендов, считает эксперт.
Только в последние месяцы этот политический контекст серьезно изменился, отметил собеседник издания.
"В 2023 году киевский режим и его западные спонсоры декларировали полный разгром России ("все решится на поле боя"). В августе 2024 года Украина и Запад говорили, что "после курской операции ситуация для них выгодно изменилась и что шанс на победу есть", – напомнил Копылов.
А теперь настроения противника такие: "Украина еще может сражаться. Людей у нее еще достаточно. Если дать ей еще больше техники, Россия не сможет ничего сделать", добавил он.
"Насколько для нас критично, что мы вынуждены вести боевые действия на Курско-Сумском участке и не можем в должной мере развить наступление в Донбассе? Это вопрос о том, кому выгоднее расширение линии фронта", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчили" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинского кризиса — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 10.05.2025
10 мая, 07:15
Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области будут повторяться — КнутовПопытки вторжения в Курской области от украинской армии — это поставленная Владимиром Зеленским задача попытаться вернуться на территорию России чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКурская областьатакаДонбассВСУпотери ВСУВС РФСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОнаступлениефронтукраинский фронт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:13Главное за ночь 13 мая
07:00Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины
06:51Конец "торгового безвиза": как ЕС отбрасывает украинское сельское хозяйство в 2021 год
05:45ВСУ не спасет новый фронт: Копылов о том, зачем Украина пытается снова атаковать Курскую область
05:30"Не хочет брать грех на душу": Ищенко объяснил, почему Трамп хочет заморозить конфликт на Украине
05:16Кости Хейсканен: В Курской области был концлагерь, ВСУ действовали как зондеркоманда
05:15После Курска ВСУ обороняются на всех участках, получив новый горячий фронт в Сумской области — Копылов
05:14"Всё продать, убить и сдохнуть". Украинские эксперты об участи населения страны
05:00"Американцы считают себя победителями в войнах, потому что они получили больше прибыли" — Ищенко
04:30Ищенко: Киев ждет жесткую реакцию России на теракты, чтобы показать, что она якобы "срывает переговоры"
04:00Примирение Индии и Пакистана может дать толчок БРИКС превратиться в "действенный организм" — Выдрин
03:30Когда ВСУ вторглись в Курскую область, они полагали, что это повлияет на психику населения – Ищенко
22:38Индия – Пакистан: кто спровоцировал войну и кто одержал победу?
20:55Судьба Украины после СВО: эксперт о том, почему ее ждет полная ликвидация или разделение на две части
20:45Кашмирская драма: Выдрин о том, почему эскалация конфликта может закончится обменом ядерными ударами
20:30Фантомные боли рухнувшей империи: Выдрин про "интриги бриттов" на индо-пакистанском направлении
20:20"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным" - Зеленский
20:15"Эрогенные зоны планеты": политолог о том, где мировые "шахматисты" могут разыграть новую "партию"
20:00"Сеанс дрессуры закончен": Выдрин рассказал, чем ресурсная сделка Украины и США напоминает "садомазо"
19:45Китай устроит желанный для РФ результат СВО с выходом на границы СССР и ликвидацией Украины — Павленко
Лента новостейМолния