ВСУ не спасет новый фронт: Копылов о том, зачем Украина пытается снова атаковать Курскую область
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
В 2025 году сами украинцы вынуждены признавать, что ВС РФ в зоне СВО не уступают им по численности при большей оснащенности техникой и боеприпасами. Поэтому никакой новый фронт ВСУ уже не спасет. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
Украинские войска снова пытаются вторгнуться в Курскую область и закрепиться в районе Теткино. Это выглядит как очередная попытка киевского добиться каких-то политических дивидендов, считает эксперт.
Только в последние месяцы этот политический контекст серьезно изменился, отметил собеседник издания.
А теперь настроения противника такие: "Украина еще может сражаться. Людей у нее еще достаточно. Если дать ей еще больше техники, Россия не сможет ничего сделать", добавил он.
"Насколько для нас критично, что мы вынуждены вести боевые действия на Курско-Сумском участке и не можем в должной мере развить наступление в Донбассе? Это вопрос о том, кому выгоднее расширение линии фронта", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчили" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинского кризиса — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
10 мая, 07:15Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области будут повторяться — КнутовПопытки вторжения в Курской области от украинской армии — это поставленная Владимиром Зеленским задача попытаться вернуться на территорию России чтобы он мог реабилитироваться не только перед зарубежными спонсорами, но и перед украинцами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
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