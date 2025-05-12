https://ukraina.ru/20250512/1063072317.html

Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчили

Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчили - 12.05.2025 Украина.ру

Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчили

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал Кирилл Копылов - историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО. Его комментарий сопровождается картами

2025-05-12T18:36

2025-05-12T18:36

2025-05-12T18:36

эксклюзив

россия

сумская область

вооруженные силы украины

украина

курская область

энергетика

спецоперация

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Украинские войска снова пытаются вторгнуться в Курскую область и закрепиться в районе Теткино. Как очередная попытка киевского добиться каких-то политических дивидендов. Только в последние месяцы этот политический контекст серьезно изменился.В 2023 году киевский режим и его западные спонсоры декларировали полный разгром России ("все решится на поле боя"). В августе 2024 года Украина и Запад говорили, что "после курской операции ситуация для них выгодно изменилась и что шанс на победу есть". А теперь настроения противника такие: "Украина еще может сражаться. Людей у нее еще достаточно. Если дать ей еще больше техники, Россия не сможет ничего сделать".Насколько для нас критично, что мы вынуждены вести боевые действия на Курско-Сумском участке и не можем в должной мере развить наступление в Донбассе? Это вопрос о том, кому выгоднее расширение линии фронта.В годы Первой мировой войны у Союзников возникла оригинальная концепция: "Нам все равно, где убивать немцев". Это Германия могла открыть сколько угодно фронтов, но англичанам и французам было неважно, сколько немцы их откроют, потому что у них в целом хватало сил.Да, иногда случались кризисы, как это было в битве при Капоретто, когда итальянская армия была разгромлена, и ситуацию пришлось исправлять британскими и французскими частями. Тем не менее, Германия потратила на эту операцию достаточно сил, а крупной выгоды так и не получила, потому что Италию выбить из войны так и не удалось. Италия восстановилась к 1918 году и провела успешное наступление с Союзниками при Витторио Венето.Таким образом, растягивать противника по карте выгоднее тому, у кого больше сил.Вернемся к СВО. Даже в 2024 году было постулировалось, что ВСУ превосходят нас по численности, поэтому растягивание линии фронта было выгоднее им. Но в 2025 году сами украинцы вынуждены признавать, что ВС РФ в зоне СВО не уступают им по численности при большей оснащенности техникой и боеприпасами. И никакой новый фронт их уже не спасет.Я еще в августе 2024 года говорил, что бросок на Курск был последней попыткой Украины реализовать свое численное превосходство, чтобы перевернуть обстановку на фронте за счет временного преимущества. Но теперь украинская армия обороняется на всех участках, получив новый горячий фронт в Сумской области.То, что декларировалось как "предотвращение российского наступления на Сумы" превратилось в самосбывшийся прогноз.Что касается перспектив на летнюю кампанию, то без прорыва на дипломатическом фронте мы продолжим воевать так, как воюем. Продолжим давление по всему фронту. Продолжим истощать украинские части. Продолжим наносить удары по глубоким тылам и военному производству киевского режима. Может быть, вернемся к ударам по энергетическим объектам и газоперерабатывающим предприятиям в Полтавской области.Каких-то резких подвижек на фронте я бы тоже не ожидал. Если только не рассчитывать, что он обвалится где-то еще раз и украинская армия не побежит.

https://ukraina.ru/20250507/voennyy-ekspert-yuriy-knutov-vsu-budut-pytatsya-vernutsya-v-kurskuyu-oblast-no-eto-avantyura-1063003256.html

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, россия, сумская область, вооруженные силы украины, украина, курская область, энергетика, спецоперация