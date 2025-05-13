После Курска ВСУ обороняются на всех участках, получив новый горячий фронт в Сумской области — Копылов - 13.05.2025 Украина.ру
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После Курска ВСУ обороняются на всех участках, получив новый горячий фронт в Сумской области — Копылов
После Курска ВСУ обороняются на всех участках, получив новый горячий фронт в Сумской области — Копылов - 13.05.2025 Украина.ру
После Курска ВСУ обороняются на всех участках, получив новый горячий фронт в Сумской области — Копылов
Бросок на Курск в 2024 году был последней попыткой Украины реализовать свое численное превосходство, чтобы перевернуть обстановку на фронте за счет временного преимущества. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
2025-05-13T05:15
2025-05-13T05:15
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Даже в 2024 году постулировалось, что ВСУ превосходят ВС РФ по численности, поэтому им было выгоднее растягивание линии фронта, отметил эксперт.Но в 2025 году, добавил он, сами украинцы вынуждены признавать, что ВС РФ в зоне СВО не уступают им по численности при большей оснащенности техникой и боеприпасами. И никакой новый фронт ВСУ уже не спасет, указал Копылов."Я еще в августе 2024 года говорил, что бросок на Курск был последней попыткой Украины реализовать свое численное превосходство, чтобы перевернуть обстановку на фронте за счет временного преимущества. Но теперь украинская армия обороняется на всех участках, получив новый горячий фронт в Сумской области", — подчеркнул историк.То, что декларировалось как "предотвращение российского наступления на Сумы" превратилось в самосбывшийся прогноз, объяснил он.Что касается перспектив на летнюю кампанию, то без прорыва на дипломатическом фронте ВС РФ продолжат воевать так, как воюют. Продолжим давление по всему фронту. Продолжим истощать украинские части, добавил Копылов."Продолжим наносить удары по глубоким тылам и военному производству киевского режима. Может быть, вернемся к ударам по энергетическим объектам и газоперерабатывающим предприятиям в Полтавской области", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчили" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250512/ultimatum-zelenskogo-zachem-ukraine-nuzhno-tridtsatidnevnoe-peremirie-1063062857.html
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россия, курск, украина, всу, потери всу, разгром всу, сво, дзен новости сво, вс рф, курская область, сумская область, война, полтавская область, наступление вс рф, спецоперация
Россия, Курск, Украина, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, СВО, дзен новости СВО, ВС РФ, Курская область, Сумская область, война, Полтавская область, наступление ВС РФ, Спецоперация

После Курска ВСУ обороняются на всех участках, получив новый горячий фронт в Сумской области — Копылов

05:15 13.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Бросок на Курск в 2024 году был последней попыткой Украины реализовать свое численное превосходство, чтобы перевернуть обстановку на фронте за счет временного преимущества. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
Даже в 2024 году постулировалось, что ВСУ превосходят ВС РФ по численности, поэтому им было выгоднее растягивание линии фронта, отметил эксперт.
Но в 2025 году, добавил он, сами украинцы вынуждены признавать, что ВС РФ в зоне СВО не уступают им по численности при большей оснащенности техникой и боеприпасами. И никакой новый фронт ВСУ уже не спасет, указал Копылов.
"Я еще в августе 2024 года говорил, что бросок на Курск был последней попыткой Украины реализовать свое численное превосходство, чтобы перевернуть обстановку на фронте за счет временного преимущества. Но теперь украинская армия обороняется на всех участках, получив новый горячий фронт в Сумской области", — подчеркнул историк.
То, что декларировалось как "предотвращение российского наступления на Сумы" превратилось в самосбывшийся прогноз, объяснил он.
Что касается перспектив на летнюю кампанию, то без прорыва на дипломатическом фронте ВС РФ продолжат воевать так, как воюют. Продолжим давление по всему фронту. Продолжим истощать украинские части, добавил Копылов.
"Продолжим наносить удары по глубоким тылам и военному производству киевского режима. Может быть, вернемся к ударам по энергетическим объектам и газоперерабатывающим предприятиям в Полтавской области", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчили" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинского кризиса — в материале "Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Вчера, 16:40
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Заголовок открываемого материала
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