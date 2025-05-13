https://ukraina.ru/20250513/mirnogo-soglasheniya-po-ukraine-ne-mozhet-byt-bez-odobreniya-putina---uitkoff-1063080081.html

Мирного соглашения по Украине не может быть без одобрения Путина - Уиткофф

Мирного соглашения по Украине не может быть без одобрения Путина - Уиткофф - 13.05.2025 Украина.ру

Мирного соглашения по Украине не может быть без одобрения Путина - Уиткофф

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью порталу Breitbart заявил, что мирного соглашения по Украине не может быть без одобрения президента России Владимира Путина

2025-05-13T09:26

2025-05-13T09:26

2025-05-13T12:43

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"Сделки не будет без одобрения президента Путина", - отметил он.Уиткофф добавил, что обсуждал урегулирование на Украине не только с Москвой и Киевом, но и советниками по нацбезопасности из Британии, Франции, Германии и Италии.Он также рассказал, что американский лидер Дональд Трамп выдвинул сторонам "ультиматум" о необходимости проведения переговоров, утверждая, что в противном случае США выйдут из процесса урегулирования.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее о вероятных переговорах - в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир путин, дональд трамп, сша, россия, стив уиткофф