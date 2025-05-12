Трамп – человек переменчивый: эксперт объяснил, почему после Китая США могут "переключиться" на Россию - 12.05.2025 Украина.ру
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Трамп – человек переменчивый: эксперт объяснил, почему после Китая США могут "переключиться" на Россию
Трамп – человек переменчивый: эксперт объяснил, почему после Китая США могут "переключиться" на Россию - 12.05.2025 Украина.ру
Трамп – человек переменчивый: эксперт объяснил, почему после Китая США могут "переключиться" на Россию
Если после Трампа к власти придет новая администрация, она может все перерешить. Мы находимся в ситуации, когда международной архитектуры безопасности нет и нет предпосылок к тому, чтобы она была выстроена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2025-05-12T04:30
2025-05-12T04:30
новости
сша
россия
китай
дональд трамп
дмитрий голубовский
инфляция
торговля
торговая война
украина
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Даже если США сейчас что-то урегулируют или вообще выйдут из украинского конфликта, нужно понимать, что американский лидер Дональд Трамп – человек переменчивый, отметил эксперт."Он может заняться торговой войной с Китаем, а потом снова переключиться на нас. Во-первых, американская политика сегодня в принципе носит карнавальный характер. Во-вторых, судя по тому, как Трамп ведет дела, у него не будет второго срока", — подчеркнул Голубовский.Судя по тому, как падала его популярность с момента инаугурации, то первые 100 дней Трампа в должности президента США были чуть ли не худшими из 100 дней остальных американских президентов, указал он. Потому что тарифная война спровоцировала серьезный инфляционный удар, последствия которого уже ощущаются. США серьезно зависят от импортных товаров массового спроса и там стремительно растут цены в магазинах, добавил Голубовский."И если после Трампа к власти [придет] новая администрация, она может все перерешить. То есть мы находимся в ситуации, когда международной архитектуры безопасности нет и нет никаких предпосылок к тому, чтобы она была выстроена", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250510/seans-dressury-okonchen-dmitriy-vydrin-o-tom-pochemu-v-sdelke-ssha-i-kieva-net-ni-politiki-ni-1062988907.html
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новости, сша, россия, китай, дональд трамп, дмитрий голубовский, инфляция, торговля, торговая война, украина, конфликт, война
Новости, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Дмитрий Голубовский, инфляция, торговля, торговая война, Украина, конфликт, война

Трамп – человек переменчивый: эксперт объяснил, почему после Китая США могут "переключиться" на Россию

04:30 12.05.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Если после Трампа к власти придет новая администрация, она может все перерешить. Мы находимся в ситуации, когда международной архитектуры безопасности нет и нет предпосылок к тому, чтобы она была выстроена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Даже если США сейчас что-то урегулируют или вообще выйдут из украинского конфликта, нужно понимать, что американский лидер Дональд Трамп – человек переменчивый, отметил эксперт.
"Он может заняться торговой войной с Китаем, а потом снова переключиться на нас. Во-первых, американская политика сегодня в принципе носит карнавальный характер. Во-вторых, судя по тому, как Трамп ведет дела, у него не будет второго срока", — подчеркнул Голубовский.
Судя по тому, как падала его популярность с момента инаугурации, то первые 100 дней Трампа в должности президента США были чуть ли не худшими из 100 дней остальных американских президентов, указал он.
Потому что тарифная война спровоцировала серьезный инфляционный удар, последствия которого уже ощущаются. США серьезно зависят от импортных товаров массового спроса и там стремительно растут цены в магазинах, добавил Голубовский.
"И если после Трампа к власти [придет] новая администрация, она может все перерешить. То есть мы находимся в ситуации, когда международной архитектуры безопасности нет и нет никаких предпосылок к тому, чтобы она была выстроена", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Безопасность России зависит от Одессы, а мир сейчас лишь ускорит войну с Европой" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Выдрин интервью
10 мая, 06:39
Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономикиВ европейских столицах Зеленского всерьез называют "лидером свободного мира". А он всерьез в это поверил, и претендует быть лидером "дома Облонских", где, как известно, смешалось все — и люди, и кони. Когда я увидел "парад" в Лондоне, где приглашенная колонна украинских вояк месила кучи английского конского навоза, вспомнил как раз эту фразу.
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