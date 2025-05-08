https://ukraina.ru/20250508/1063016517.html

Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине

Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине - 08.05.2025 Украина.ру

Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине

Не мытьем, так катаньем боевые действия остановятся и будет запущен процесс по смене власти на Украине. Это видится весьма вероятным, считает политолог и политтехнолог Михаил Павлив

2025-05-08T16:47

2025-05-08T16:47

2025-05-08T16:47

интервью

михаил павлив

дональд трамп

россия

украина

сша

верховная рада

ресурсы

энергетика

европа

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру - Михаил, Верховная Рада поддержала ратификацию ресурсной сделки с США. Вы в своей статье от 1 мая писали, что теперь для Трампа открыта прямая дорогу к финальному этапу переговоров с Россией. Вы по-прежнему так считаете? - Да. Все прошло так, как и анонсировалось. Рамочное соглашение ратифицировано. Что будет в уставе и в договоре - вообще никому не показали. Насколько я понимаю, американцы получают тотальный контроль над украинской промышленностью: не только добывающей, но и логистической. И теперь в этих новых условиях американцы собираются торговаться с нами. - Торговаться в том смысле, что "украинские активы - теперь американские, поэтому ты, Россия, должна предложить нам что-то, чтобы мы их тебе отдали"? - Нет, речь вообще не об этом. Так рассуждают российские эксперты, которые не совсем понимают, что происходит. Чтобы договориться с Россией о большой экономической сделке, американцам нужен был козырь в виде контроля украинской газотраспортной системы. Это ключевая история. Возможно, речь идет еще и про энергетику. Мы детали не знаем, но я предполагаю, что речь пойдет и об украинских АЭС, которые тоже могут взаимодействовать с Россией. Повторюсь, разговор идет именно об этом. А не о том, что "это наша собственность, поэтому сюда не лезь". - Как именно США будут использовать контроль над украинскими активами в торге с нами? Что мы можем этому противопоставить? - А зачем нам что-то противопоставлять? Наоборот, то что произошло - это предпосылка для нашей сделки с США, и это хорошо. Для нас было бы гораздо хуже, если бы Трамп и его окружение по каким-то своим причинам приняли решение продолжать поддерживать Украину. А наличие сделки говорит о том, что переговорный трек развивается так, как предполагалось. Трамп руководствуется экономическими интересами. Ему нужна сделка с Москвой, а не попытка нанести поражение России, как это было при администрации Байдена. И то, что прозошло - это хорошо. - Каким образом мы будем договариваться с США по экономике? Как это можно сделать технически? - Это будет всеобъмлющая сделка по энергетическим ресурсам и по транспортировке их в Европу. В том числе с использованием украинской ГТС. Это масштабный и комплексный договор. - А с Украиной что будет? - Все будет так, как и предполагалось. Не мытьем, так катаньем боевые действия остановятся и будет запущен процесс по смене власти на Украине. Это видится весьма вероятным. - И сколько времени могут занять такие переговоры? До конца года точно? - Нет, не думаю, что это будет долгая история. Летом уже будет понятно, завершились ли переговоры успешно или закончились ничем.Также по теме - в материале Ростислава Ищенко: Непрозрачная сделка с ясной перспективой

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, михаил павлив, дональд трамп, россия, украина, сша, верховная рада, ресурсы, энергетика, европа