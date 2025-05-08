https://ukraina.ru/20250508/1063016517.html
Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине
Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине - 08.05.2025 Украина.ру
Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине
Не мытьем, так катаньем боевые действия остановятся и будет запущен процесс по смене власти на Украине. Это видится весьма вероятным, считает политолог и политтехнолог Михаил Павлив
2025-05-08T16:47
2025-05-08T16:47
2025-05-08T16:47
интервью
михаил павлив
дональд трамп
россия
украина
сша
верховная рада
ресурсы
энергетика
европа
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру - Михаил, Верховная Рада поддержала ратификацию ресурсной сделки с США. Вы в своей статье от 1 мая писали, что теперь для Трампа открыта прямая дорогу к финальному этапу переговоров с Россией. Вы по-прежнему так считаете? - Да. Все прошло так, как и анонсировалось. Рамочное соглашение ратифицировано. Что будет в уставе и в договоре - вообще никому не показали. Насколько я понимаю, американцы получают тотальный контроль над украинской промышленностью: не только добывающей, но и логистической. И теперь в этих новых условиях американцы собираются торговаться с нами. - Торговаться в том смысле, что "украинские активы - теперь американские, поэтому ты, Россия, должна предложить нам что-то, чтобы мы их тебе отдали"? - Нет, речь вообще не об этом. Так рассуждают российские эксперты, которые не совсем понимают, что происходит. Чтобы договориться с Россией о большой экономической сделке, американцам нужен был козырь в виде контроля украинской газотраспортной системы. Это ключевая история. Возможно, речь идет еще и про энергетику. Мы детали не знаем, но я предполагаю, что речь пойдет и об украинских АЭС, которые тоже могут взаимодействовать с Россией. Повторюсь, разговор идет именно об этом. А не о том, что "это наша собственность, поэтому сюда не лезь". - Как именно США будут использовать контроль над украинскими активами в торге с нами? Что мы можем этому противопоставить? - А зачем нам что-то противопоставлять? Наоборот, то что произошло - это предпосылка для нашей сделки с США, и это хорошо. Для нас было бы гораздо хуже, если бы Трамп и его окружение по каким-то своим причинам приняли решение продолжать поддерживать Украину. А наличие сделки говорит о том, что переговорный трек развивается так, как предполагалось. Трамп руководствуется экономическими интересами. Ему нужна сделка с Москвой, а не попытка нанести поражение России, как это было при администрации Байдена. И то, что прозошло - это хорошо. - Каким образом мы будем договариваться с США по экономике? Как это можно сделать технически? - Это будет всеобъмлющая сделка по энергетическим ресурсам и по транспортировке их в Европу. В том числе с использованием украинской ГТС. Это масштабный и комплексный договор. - А с Украиной что будет? - Все будет так, как и предполагалось. Не мытьем, так катаньем боевые действия остановятся и будет запущен процесс по смене власти на Украине. Это видится весьма вероятным. - И сколько времени могут занять такие переговоры? До конца года точно? - Нет, не думаю, что это будет долгая история. Летом уже будет понятно, завершились ли переговоры успешно или закончились ничем.Также по теме - в материале Ростислава Ищенко: Непрозрачная сделка с ясной перспективой
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, михаил павлив, дональд трамп, россия, украина, сша, верховная рада, ресурсы, энергетика, европа
Интервью, Михаил Павлив, Дональд Трамп, Россия, Украина, США, Верховная Рада, ресурсы, энергетика, Европа
Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине
Не мытьем, так катаньем боевые действия остановятся и будет запущен процесс по смене власти на Украине. Это видится весьма вероятным, считает политолог и политтехнолог Михаил Павлив
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Михаил, Верховная Рада поддержала ратификацию ресурсной сделки с США. Вы в своей статье от 1 мая писали, что теперь для Трампа открыта прямая дорогу к финальному этапу переговоров с Россией. Вы по-прежнему так считаете?
- Да. Все прошло так, как и анонсировалось. Рамочное соглашение ратифицировано. Что будет в уставе и в договоре - вообще никому не показали. Насколько я понимаю, американцы получают тотальный контроль над украинской промышленностью: не только добывающей, но и логистической. И теперь в этих новых условиях американцы собираются торговаться с нами.
- Торговаться в том смысле, что "украинские активы - теперь американские, поэтому ты, Россия, должна предложить нам что-то, чтобы мы их тебе отдали"?
- Нет, речь вообще не об этом. Так рассуждают российские эксперты, которые не совсем понимают, что происходит.
Чтобы договориться с Россией о большой экономической сделке, американцам нужен был козырь в виде контроля украинской газотраспортной системы. Это ключевая история. Возможно, речь идет еще и про энергетику. Мы детали не знаем, но я предполагаю, что речь пойдет и об украинских АЭС, которые тоже могут взаимодействовать с Россией.
Повторюсь, разговор идет именно об этом. А не о том, что "это наша собственность, поэтому сюда не лезь".
- Как именно США будут использовать контроль над украинскими активами в торге с нами? Что мы можем этому противопоставить?
- А зачем нам что-то противопоставлять? Наоборот, то что произошло - это предпосылка для нашей сделки с США, и это хорошо. Для нас было бы гораздо хуже, если бы Трамп и его окружение по каким-то своим причинам приняли решение продолжать поддерживать Украину
. А наличие сделки говорит о том, что переговорный трек развивается так, как предполагалось.
Трамп руководствуется экономическими интересами. Ему нужна сделка с Москвой
, а не попытка нанести поражение России, как это было при администрации Байдена
. И то, что прозошло - это хорошо.
- Каким образом мы будем договариваться с США по экономике? Как это можно сделать технически?
- Это будет всеобъмлющая сделка по энергетическим ресурсам и по транспортировке их в Европу
. В том числе с использованием украинской ГТС. Это масштабный и комплексный договор.
- А с Украиной что будет?
- Все будет так, как и предполагалось. Не мытьем, так катаньем боевые действия остановятся и будет запущен процесс по смене власти на Украине. Это видится весьма вероятным.
- И сколько времени могут занять такие переговоры? До конца года точно?
- Нет, не думаю, что это будет долгая история. Летом уже будет понятно, завершились ли переговоры успешно или закончились ничем.