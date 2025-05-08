Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине - 08.05.2025 Украина.ру
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Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине
Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине - 08.05.2025 Украина.ру
Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине
Не мытьем, так катаньем боевые действия остановятся и будет запущен процесс по смене власти на Украине. Это видится весьма вероятным, считает политолог и политтехнолог Михаил Павлив
2025-05-08T16:47
2025-05-08T16:47
интервью
михаил павлив
дональд трамп
россия
украина
сша
верховная рада
ресурсы
энергетика
европа
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру - Михаил, Верховная Рада поддержала ратификацию ресурсной сделки с США. Вы в своей статье от 1 мая писали, что теперь для Трампа открыта прямая дорогу к финальному этапу переговоров с Россией. Вы по-прежнему так считаете? - Да. Все прошло так, как и анонсировалось. Рамочное соглашение ратифицировано. Что будет в уставе и в договоре - вообще никому не показали. Насколько я понимаю, американцы получают тотальный контроль над украинской промышленностью: не только добывающей, но и логистической. И теперь в этих новых условиях американцы собираются торговаться с нами. - Торговаться в том смысле, что "украинские активы - теперь американские, поэтому ты, Россия, должна предложить нам что-то, чтобы мы их тебе отдали"? - Нет, речь вообще не об этом. Так рассуждают российские эксперты, которые не совсем понимают, что происходит. Чтобы договориться с Россией о большой экономической сделке, американцам нужен был козырь в виде контроля украинской газотраспортной системы. Это ключевая история. Возможно, речь идет еще и про энергетику. Мы детали не знаем, но я предполагаю, что речь пойдет и об украинских АЭС, которые тоже могут взаимодействовать с Россией. Повторюсь, разговор идет именно об этом. А не о том, что "это наша собственность, поэтому сюда не лезь". - Как именно США будут использовать контроль над украинскими активами в торге с нами? Что мы можем этому противопоставить? - А зачем нам что-то противопоставлять? Наоборот, то что произошло - это предпосылка для нашей сделки с США, и это хорошо. Для нас было бы гораздо хуже, если бы Трамп и его окружение по каким-то своим причинам приняли решение продолжать поддерживать Украину. А наличие сделки говорит о том, что переговорный трек развивается так, как предполагалось. Трамп руководствуется экономическими интересами. Ему нужна сделка с Москвой, а не попытка нанести поражение России, как это было при администрации Байдена. И то, что прозошло - это хорошо. - Каким образом мы будем договариваться с США по экономике? Как это можно сделать технически? - Это будет всеобъмлющая сделка по энергетическим ресурсам и по транспортировке их в Европу. В том числе с использованием украинской ГТС. Это масштабный и комплексный договор. - А с Украиной что будет? - Все будет так, как и предполагалось. Не мытьем, так катаньем боевые действия остановятся и будет запущен процесс по смене власти на Украине. Это видится весьма вероятным. - И сколько времени могут занять такие переговоры? До конца года точно? - Нет, не думаю, что это будет долгая история. Летом уже будет понятно, завершились ли переговоры успешно или закончились ничем.Также по теме - в материале Ростислава Ищенко: Непрозрачная сделка с ясной перспективой
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
россия
украина
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, михаил павлив, дональд трамп, россия, украина, сша, верховная рада, ресурсы, энергетика, европа
Интервью, Михаил Павлив, Дональд Трамп, Россия, Украина, США, Верховная Рада, ресурсы, энергетика, Европа

Михаил Павлив о ресурсной сделке: Трамп сделал важный шаг к заключению договора с Россией по Украине

16:47 08.05.2025
 
© РИА Новости . Мария ДевахинаМихаил Павлив интервью
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Не мытьем, так катаньем боевые действия остановятся и будет запущен процесс по смене власти на Украине. Это видится весьма вероятным, считает политолог и политтехнолог Михаил Павлив
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Михаил, Верховная Рада поддержала ратификацию ресурсной сделки с США. Вы в своей статье от 1 мая писали, что теперь для Трампа открыта прямая дорогу к финальному этапу переговоров с Россией. Вы по-прежнему так считаете?
- Да. Все прошло так, как и анонсировалось. Рамочное соглашение ратифицировано. Что будет в уставе и в договоре - вообще никому не показали. Насколько я понимаю, американцы получают тотальный контроль над украинской промышленностью: не только добывающей, но и логистической. И теперь в этих новых условиях американцы собираются торговаться с нами.
- Торговаться в том смысле, что "украинские активы - теперь американские, поэтому ты, Россия, должна предложить нам что-то, чтобы мы их тебе отдали"?
- Нет, речь вообще не об этом. Так рассуждают российские эксперты, которые не совсем понимают, что происходит.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Чтобы договориться с Россией о большой экономической сделке, американцам нужен был козырь в виде контроля украинской газотраспортной системы. Это ключевая история. Возможно, речь идет еще и про энергетику. Мы детали не знаем, но я предполагаю, что речь пойдет и об украинских АЭС, которые тоже могут взаимодействовать с Россией.
Повторюсь, разговор идет именно об этом. А не о том, что "это наша собственность, поэтому сюда не лезь".
- Как именно США будут использовать контроль над украинскими активами в торге с нами? Что мы можем этому противопоставить?
- А зачем нам что-то противопоставлять? Наоборот, то что произошло - это предпосылка для нашей сделки с США, и это хорошо. Для нас было бы гораздо хуже, если бы Трамп и его окружение по каким-то своим причинам приняли решение продолжать поддерживать Украину. А наличие сделки говорит о том, что переговорный трек развивается так, как предполагалось.
Трамп руководствуется экономическими интересами. Ему нужна сделка с Москвой, а не попытка нанести поражение России, как это было при администрации Байдена. И то, что прозошло - это хорошо.
- Каким образом мы будем договариваться с США по экономике? Как это можно сделать технически?
- Это будет всеобъмлющая сделка по энергетическим ресурсам и по транспортировке их в Европу. В том числе с использованием украинской ГТС. Это масштабный и комплексный договор.
- А с Украиной что будет?
- Все будет так, как и предполагалось. Не мытьем, так катаньем боевые действия остановятся и будет запущен процесс по смене власти на Украине. Это видится весьма вероятным.
- И сколько времени могут занять такие переговоры? До конца года точно?
- Нет, не думаю, что это будет долгая история. Летом уже будет понятно, завершились ли переговоры успешно или закончились ничем.
Также по теме - в материале Ростислава Ищенко: Непрозрачная сделка с ясной перспективой
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