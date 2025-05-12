https://ukraina.ru/20250512/predlagal-bombit-moskvu-v-sevastopol-privezli-spektakli-rezhissera-tuminasa-1063066080.html

Предлагал бомбить Москву: в Севастополь привезли спектакли режиссера Туминаса

Предлагал бомбить Москву: в Севастополь привезли спектакли режиссера Туминаса - 12.05.2025 Украина.ру

Предлагал бомбить Москву: в Севастополь привезли спектакли режиссера Туминаса

Власти Севастополя приняли решение об отмене спектаклей театра Вахтангова, приехавшего в город с гастролями. Причина - в числе привезенных постановок - две работы режиссера Римаса Туминаса, предлагавшего бомбить Москву. Об этом 12 мая в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев

2025-05-12T17:10

2025-05-12T17:10

2025-05-12T17:10

новости

москва

севастополь

россия

михаил развожаев

алексей богданов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063065960_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_e663531d006a497252c150b68807d9e5.jpg

Он добавил, что не понимает выбор репертуара для гастролей, который сделал действующий директор театра Вахтангова. А вот принимающей стороне - руководству департамента культуры и театра имени А.В. Луначарского, отметил Развожаев, будут объявлены выговоры за то, что пропустили к показу такие постановки.Римас Туминас с 2014 года болел раком легких. Он уехал на лечение в Италию еще до СВО, а в первых числах февраля 2022 года он покинул пост художественного руководителя Театра Вахтангова "по состоянию здоровья". Умер режиссер 6 марта прошлого года в городе Галлиполи в реанимации местной клиники.Кстати, бомбить Москву предлагала и правнучка легендарного советского летчика, Героя Советского Союза Валерия Чкалова Дарья Богданова*. Свое пожелание она объясняла тем, что москвичам "неплохо бы повторить судьбу Хиросимы и Нагасаки". При этом сопутствующие жертвы в виде собственных матери, бабушки и дедушки, проживающий в российской столице, гражданку Израиля не смутили. Также правнучка Чкалова предложила расстреливать русских прямо на улице. Богданова* отмечала, что готова даже спонсировать нападение на Москву.Результат - уголовное преследование, но так только "запахло жареным" в виде срока до семи лет тюрьмы, правнучка героя спешно ретировалась из России.Другие темы дня: Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве.* Признана в РФ иноагентом, также внесена в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20241127/1059243149.html

москва

севастополь

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, севастополь, россия, михаил развожаев, алексей богданов, владимир путин