Предлагал бомбить Москву: в Севастополь привезли спектакли режиссера Туминаса
© crimea-news.com
© crimea-news.com
Власти Севастополя приняли решение об отмене спектаклей театра Вахтангова, приехавшего в город с гастролями. Причина - в числе привезенных постановок - две работы режиссера Римаса Туминаса, предлагавшего бомбить Москву. Об этом 12 мая в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев
"Для тех, кто не знает: Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль "Мой друг Бандера", но сам отправился к фашистскому кумиру. Это - предатель. И показывать спектакли предателя в патриотической столице России, в Севастополе, считаю особенно кощунственным", - написал Развожаев.
Он добавил, что не понимает выбор репертуара для гастролей, который сделал действующий директор театра Вахтангова. А вот принимающей стороне - руководству департамента культуры и театра имени А.В. Луначарского, отметил Развожаев, будут объявлены выговоры за то, что пропустили к показу такие постановки.
Римас Туминас с 2014 года болел раком легких. Он уехал на лечение в Италию еще до СВО, а в первых числах февраля 2022 года он покинул пост художественного руководителя Театра Вахтангова "по состоянию здоровья". Умер режиссер 6 марта прошлого года в городе Галлиполи в реанимации местной клиники.
Кстати, бомбить Москву предлагала и правнучка легендарного советского летчика, Героя Советского Союза Валерия Чкалова Дарья Богданова*. Свое пожелание она объясняла тем, что москвичам "неплохо бы повторить судьбу Хиросимы и Нагасаки". При этом сопутствующие жертвы в виде собственных матери, бабушки и дедушки, проживающий в российской столице, гражданку Израиля не смутили. Также правнучка Чкалова предложила расстреливать русских прямо на улице. Богданова* отмечала, что готова даже спонсировать нападение на Москву.
Результат - уголовное преследование, но так только "запахло жареным" в виде срока до семи лет тюрьмы, правнучка героя спешно ретировалась из России.
27 ноября 2024, 10:50Правнучка Чкалова, призывавшая бомбить Москву, сбежала за границуПравнучка легендарного советского летчика, Героя Советского Союза Валерия Чкалова Дарья Богданова* уехала из России, как только стало известно, что ей грозит до семи лет тюрьмы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы
* Признана в РФ иноагентом, также внесена в перечень террористов и экстремистов.
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