Неприятный секрет для противника: Ищенко объяснил, почему о бойцах КНДР стало известно сейчас
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
Стоит задаться вопрос, с чего вдруг в случае с северокорейскими войсками Россия должна была подтверждать или опровергать информацию, которую распространяла иностранная разведка. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Он напомнил, что впервые подобную информацию “вбросили” украинцы, европейцы и американцы, ссылаясь на то, что видели какие-то эшелоны с северокорейскими бойцами. При этом спутниковые снимки они не публиковали, подчеркнул собеседник издания.
“Не знаю, были ли они уверены в том, что там есть корейцы. Может быть, они пытались таким образом спровоцировать нас, чтобы мы выдали им более достоверную информацию. А мы не ничего подтверждали и не опровергали. Мы вообще не обязаны отчитываться, потому что мы имеем право использовать на фронте и северокорейцев, и пингвинов из Антарктиды и даже американцев, если бы они вдруг захотели получить опыт боевых действий против армии, обученной НАТО”, — объяснил Ищенко.
По его словам, сейчас “командировка” военнослужащих из КНДР завершилась: теперь они поедут домой и будут передавать этот опыт своим товарищам.
“Может быть, [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын потом пошлет на СВО следующие соединения. Может быть, они уже где-то воюют. Не знаю, что будет дальше. И пускай это останется неприятным секретом для противника”, — заключил обозреватель.
Стоит отметить, что ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов заявил, что у многих государств сейчас на носу война. Им нужно “обкатать” своих бойцов в условиях современных сражений. Именно поэтому они станут выстраиваться в очередь, чтобы последовать примеру Северной Кореи. Подробности в публикации Начинается соревнование: кто из стран захочет послать на СВО свои войска — Поликарпов.
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