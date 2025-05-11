https://ukraina.ru/20250511/nepriyatnyy-sekret-dlya-protivnika-ischenko-obyasnil-pochemu-o-boytsakh-kndr-stalo-izvestno-seychas-1062992983.html

Неприятный секрет для противника: Ищенко объяснил, почему о бойцах КНДР стало известно сейчас

Неприятный секрет для противника: Ищенко объяснил, почему о бойцах КНДР стало известно сейчас - 11.05.2025 Украина.ру

Неприятный секрет для противника: Ищенко объяснил, почему о бойцах КНДР стало известно сейчас

Стоит задаться вопрос, с чего вдруг в случае с северокорейскими войсками Россия должна была подтверждать или опровергать информацию, которую распространяла иностранная разведка. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-11T05:45

2025-05-11T05:45

2025-05-11T05:45

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Он напомнил, что впервые подобную информацию “вбросили” украинцы, европейцы и американцы, ссылаясь на то, что видели какие-то эшелоны с северокорейскими бойцами. При этом спутниковые снимки они не публиковали, подчеркнул собеседник издания.По его словам, сейчас “командировка” военнослужащих из КНДР завершилась: теперь они поедут домой и будут передавать этот опыт своим товарищам.“Может быть, [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын потом пошлет на СВО следующие соединения. Может быть, они уже где-то воюют. Не знаю, что будет дальше. И пускай это останется неприятным секретом для противника”, — заключил обозреватель.Стоит отметить, что ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов заявил, что у многих государств сейчас на носу война. Им нужно “обкатать” своих бойцов в условиях современных сражений. Именно поэтому они станут выстраиваться в очередь, чтобы последовать примеру Северной Кореи. Подробности в публикации Начинается соревнование: кто из стран захочет послать на СВО свои войска — Поликарпов.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250501/tramp-vserez-opasaetsya-chto-rossiya-vmeste-s-kndr-mozhet-za-korotkiy-srok-dobit-ukrainu--ekspert-1062885369.html

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новости, кндр, северная корея, россия, ким чен ын, дональд трамп, нато, ростислав ищенко