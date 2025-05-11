Неприятный секрет для противника: Ищенко объяснил, почему о бойцах КНДР стало известно сейчас - 11.05.2025 Украина.ру
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Неприятный секрет для противника: Ищенко объяснил, почему о бойцах КНДР стало известно сейчас
Неприятный секрет для противника: Ищенко объяснил, почему о бойцах КНДР стало известно сейчас - 11.05.2025 Украина.ру
Неприятный секрет для противника: Ищенко объяснил, почему о бойцах КНДР стало известно сейчас
Стоит задаться вопрос, с чего вдруг в случае с северокорейскими войсками Россия должна была подтверждать или опровергать информацию, которую распространяла иностранная разведка. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-05-11T05:45
2025-05-11T05:45
новости
кндр
северная корея
россия
ким чен ын
дональд трамп
нато
ростислав ищенко
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Он напомнил, что впервые подобную информацию “вбросили” украинцы, европейцы и американцы, ссылаясь на то, что видели какие-то эшелоны с северокорейскими бойцами. При этом спутниковые снимки они не публиковали, подчеркнул собеседник издания.По его словам, сейчас “командировка” военнослужащих из КНДР завершилась: теперь они поедут домой и будут передавать этот опыт своим товарищам.“Может быть, [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын потом пошлет на СВО следующие соединения. Может быть, они уже где-то воюют. Не знаю, что будет дальше. И пускай это останется неприятным секретом для противника”, — заключил обозреватель.Стоит отметить, что ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов заявил, что у многих государств сейчас на носу война. Им нужно “обкатать” своих бойцов в условиях современных сражений. Именно поэтому они станут выстраиваться в очередь, чтобы последовать примеру Северной Кореи. Подробности в публикации Начинается соревнование: кто из стран захочет послать на СВО свои войска — Поликарпов.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250501/tramp-vserez-opasaetsya-chto-rossiya-vmeste-s-kndr-mozhet-za-korotkiy-srok-dobit-ukrainu--ekspert-1062885369.html
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северная корея
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+7 495 645 66 01
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Новости
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, кндр, северная корея, россия, ким чен ын, дональд трамп, нато, ростислав ищенко
Новости, КНДР, Северная Корея, Россия, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, НАТО, Ростислав Ищенко

Неприятный секрет для противника: Ищенко объяснил, почему о бойцах КНДР стало известно сейчас

05:45 11.05.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
Боевая работа военнослужащих России и КНДР в Курской области
© Министерство обороны РФ
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Стоит задаться вопрос, с чего вдруг в случае с северокорейскими войсками Россия должна была подтверждать или опровергать информацию, которую распространяла иностранная разведка. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Он напомнил, что впервые подобную информацию “вбросили” украинцы, европейцы и американцы, ссылаясь на то, что видели какие-то эшелоны с северокорейскими бойцами. При этом спутниковые снимки они не публиковали, подчеркнул собеседник издания.
“Не знаю, были ли они уверены в том, что там есть корейцы. Может быть, они пытались таким образом спровоцировать нас, чтобы мы выдали им более достоверную информацию. А мы не ничего подтверждали и не опровергали. Мы вообще не обязаны отчитываться, потому что мы имеем право использовать на фронте и северокорейцев, и пингвинов из Антарктиды и даже американцев, если бы они вдруг захотели получить опыт боевых действий против армии, обученной НАТО”, — объяснил Ищенко.
По его словам, сейчас “командировка” военнослужащих из КНДР завершилась: теперь они поедут домой и будут передавать этот опыт своим товарищам.
“Может быть, [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын потом пошлет на СВО следующие соединения. Может быть, они уже где-то воюют. Не знаю, что будет дальше. И пускай это останется неприятным секретом для противника”, — заключил обозреватель.
Стоит отметить, что ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов заявил, что у многих государств сейчас на носу война. Им нужно “обкатать” своих бойцов в условиях современных сражений. Именно поэтому они станут выстраиваться в очередь, чтобы последовать примеру Северной Кореи. Подробности в публикации Начинается соревнование: кто из стран захочет послать на СВО свои войска — Поликарпов.
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1 мая, 05:30
Трамп всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за короткий срок добить Украину – экспертПрезидент США всерьез опасается, что Россия вместе с КНДР может за максимально короткий срок добить Украину. Причем это было бы очень выгодно и Москве, и Пхеньяну. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин (Курск)
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Зеленский продолжит хамить Трампу, потому что Украина в чем-то гораздо лучше Америки читайте на сайте Украина.ру.
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