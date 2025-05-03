https://ukraina.ru/20250503/nachinaetsya-sorevnovanie-kto-iz-stran-zakhochet-poslat-na-svo-svoi-voyska--polikarpov-1062840330.html

Начинается соревнование: кто из стран захочет послать на СВО свои войска — Поликарпов

Начинается соревнование: кто из стран захочет послать на СВО свои войска — Поликарпов - 03.05.2025 Украина.ру

Начинается соревнование: кто из стран захочет послать на СВО свои войска — Поликарпов

У многих государств сейчас на носу война. Им нужно “обкатать” своих бойцов в условиях современных сражений. Именно поэтому они станут выстраиваться в очередь, чтобы последовать примеру Северной Кореи. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-05-03T07:15

2025-05-03T07:15

2025-05-03T07:15

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По его словам, участие северокорейских военнослужащих станет стимулом для Пекина, чтобы он отправил как можно больше своих "ихтамнетов" на обкатку в боевых действиях на Украине.“Это самая большая боль Китая: у них скорая война, а армии с боевым опытом нет. Потому что войска без опыта могут показать себя на поле боя не так, как на учениях”, — пояснил военный историк.Он также отметил, что в данном случае стоит присмотреться ко Вьетнаму, потому что его войска будут участвовать в параде на 9 мая.“И я бы не исключил, что какое-то вьетнамское подразделение тоже поедет на СВО получать обкатку в боевых условиях современной войны”, — добавил собеседник издания.По его мнению, сейчас начнется соревнование: кто из стран захочет послать на СВО свои войска для получения опыта современной войны.Стоит напомнить, что обсуждения участия в боях иностранных войск на территории России и Украины в рамках СВО началось после того, как начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада российскому президенту Владимиру Путину отметил вклад бойцов Северной Кореи в освобождении Курской области.О полном докладе генерала российскому лидеру — в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250427/polnostyu-osvobozhdena-kurskaya-oblast-natsistskaya-mraz-dolzhna-navsegda-ischeznut---medvedev-1062778992.html

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новости, северная корея, украина, китай, владимир путин, генштаб, валерий герасимов, вс рф