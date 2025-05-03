Начинается соревнование: кто из стран захочет послать на СВО свои войска — Поликарпов
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
У многих государств сейчас на носу война. Им нужно “обкатать” своих бойцов в условиях современных сражений. Именно поэтому они станут выстраиваться в очередь, чтобы последовать примеру Северной Кореи. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По его словам, участие северокорейских военнослужащих станет стимулом для Пекина, чтобы он отправил как можно больше своих "ихтамнетов" на обкатку в боевых действиях на Украине.
“Это самая большая боль Китая: у них скорая война, а армии с боевым опытом нет. Потому что войска без опыта могут показать себя на поле боя не так, как на учениях”, — пояснил военный историк.
Он также отметил, что в данном случае стоит присмотреться ко Вьетнаму, потому что его войска будут участвовать в параде на 9 мая.
“И я бы не исключил, что какое-то вьетнамское подразделение тоже поедет на СВО получать обкатку в боевых условиях современной войны”, — добавил собеседник издания.
По его мнению, сейчас начнется соревнование: кто из стран захочет послать на СВО свои войска для получения опыта современной войны.
“Возьмем ту же Индию, которая опять бряцает оружием с Пакистаном. У нее тоже армия если не прошлого века, то еще до этой военной революции. Индийские генералы должны сейчас соображать: "Ёшкин кот, у нас война на носу, а у нас даже дронов нет. Давайте быстрее на СВО обкатывать наши подразделения, пока мы свое счастье не проворонили", — заявил Поликарпов.
Стоит напомнить, что обсуждения участия в боях иностранных войск на территории России и Украины в рамках СВО началось после того, как начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада российскому президенту Владимиру Путину отметил вклад бойцов Северной Кореи в освобождении Курской области.
О полном докладе генерала российскому лидеру — в публикации "Ура!". Курская область освобождена: Герасимов раскрыл потери ВСУ за время боев.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После участия КНДР в боях под Суджей на СВО могут поехать армии Китая, Индии и Ирана читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на