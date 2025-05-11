МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах - 11.05.2025 Украина.ру
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МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах
МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах - 11.05.2025 Украина.ру
МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах
Следует дождаться реакции на предложение президента России о мирных переговорах со стороны тех, кому они были предложены. Об этом 11 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2025-05-11T11:26
2025-05-11T11:26
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мид рф
дипломатические отношения
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В ночь на 11 мая президент России выступил с заявлением для прессы, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая и заявил предложение Москвы по переговорам с Киевом. Владимир Путин предложил незамедлительно начать переговоры 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий. Российский лидер подчеркнул, что Россия настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира."Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены", - сказала Захарова, комментируя для издания "Известия" отклик из-за рубежа на инициативу России.До этого руководство Украины отказалось поддержать российскую инициативу о трёхдневном перемирии в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский при поддержке западноевропейских политиков заявил о желании 30-дневного перемирия с безусловным прекращением огня.Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 11 мая констатировал: западным политикам не удаётся перехватить инициативу Москвы в формировании международной повестки. Подробности в публикации Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор На заявление президента России о возможности возобновления переговорного процесса с нынешним руководством Украины оптимистично отреагировал президент США Дональд Трамп. Подробности в публикации Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"
https://ukraina.ru/20250511/nochnoe-zayavlenie-putina-glavnoe-na-utro-11-maya-1063039195.html
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новости, россия, киев, москва, владимир путин, мария захарова, дональд трамп, совет федерации, мид рф, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, международная политика, международное право, когда будет мир, мир с украиной, переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, сво
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МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах

11:26 11.05.2025
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Следует дождаться реакции на предложение президента России о мирных переговорах со стороны тех, кому они были предложены. Об этом 11 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
В ночь на 11 мая президент России выступил с заявлением для прессы, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая и заявил предложение Москвы по переговорам с Киевом. Владимир Путин предложил незамедлительно начать переговоры 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий. Российский лидер подчеркнул, что Россия настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
08:57
Ночное заявление Путина. Главное на утро 11 маяВ ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с заявлением для представителей средств массовой информации
"Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены", - сказала Захарова, комментируя для издания "Известия" отклик из-за рубежа на инициативу России.
До этого руководство Украины отказалось поддержать российскую инициативу о трёхдневном перемирии в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский при поддержке западноевропейских политиков заявил о желании 30-дневного перемирия с безусловным прекращением огня.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 11 мая констатировал: западным политикам не удаётся перехватить инициативу Москвы в формировании международной повестки. Подробности в публикации Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор
На заявление президента России о возможности возобновления переговорного процесса с нынешним руководством Украины оптимистично отреагировал президент США Дональд Трамп. Подробности в публикации Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"
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Заголовок открываемого материала
11:26МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах
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