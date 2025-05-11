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МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах

МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах - 11.05.2025 Украина.ру

МИД России предлагает дождаться реакции Киева на предложение Путина о переговорах

Следует дождаться реакции на предложение президента России о мирных переговорах со стороны тех, кому они были предложены. Об этом 11 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2025-05-11T11:26

2025-05-11T11:26

2025-05-11T11:26

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В ночь на 11 мая президент России выступил с заявлением для прессы, в котором подвёл итоги работы 7-10 мая и заявил предложение Москвы по переговорам с Киевом. Владимир Путин предложил незамедлительно начать переговоры 15 мая в Стамбуле без всяких предварительных условий. Российский лидер подчеркнул, что Россия настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира."Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены", - сказала Захарова, комментируя для издания "Известия" отклик из-за рубежа на инициативу России.До этого руководство Украины отказалось поддержать российскую инициативу о трёхдневном перемирии в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский при поддержке западноевропейских политиков заявил о желании 30-дневного перемирия с безусловным прекращением огня.Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 11 мая констатировал: западным политикам не удаётся перехватить инициативу Москвы в формировании международной повестки. Подробности в публикации Путин стремится к долгосрочному миру, игнорируя ультиматумы западных спонсоров Зеленского – сенатор На заявление президента России о возможности возобновления переговорного процесса с нынешним руководством Украины оптимистично отреагировал президент США Дональд Трамп. Подробности в публикации Трамп анонсировал "потенциально великий день для России и Украины"

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