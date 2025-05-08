https://ukraina.ru/20250508/poslednee-prepyatstvie-dlya-resursnoy-sdelki-1062969249.html

Последнее препятствие для ресурсной сделки

Последнее препятствие для ресурсной сделки - 08.05.2025 Украина.ру

Последнее препятствие для ресурсной сделки

В четверг, 8 мая, в Верховной Раде состоится голосование по ратификации сделки между Украиной и США по природным ресурсам

2025-05-08T06:00

2025-05-08T06:00

2025-05-08T06:00

эксклюзив

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

сделка

ресурсы

верховная рада

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ПредысторияОсенью прошлого года Владимир Зеленский обнародовал свой т.н. план победы, который содержал ряд предложений для завершения конфликта с РФ.Один из разделов этого плана гласил, что Киев предлагает своим партнерам заключить соглашение о совместной защите критических ресурсов Украины. Там же была прописана возможность совместного инвестирования и использования экономического потенциала страны. Уточнялось, что речь идет о редкоземельных металлах.Пришедший к власти в США Дональд Трамп из всего "плана победы" Зеленского выбрал только этот пункт и заявил, что намерен заключить эту сделку.Эти слова вызвали нервную реакцию Зеленского, который назвал озвученную Трампом цифру "несерьезным разговором".Первый вариант сделки был представлен Вашингтоном 12 февраля. Он содержал все те же 500 млрд, создание фонда, все доходы от которого уходят в США, при этом ни про какие гарантии безопасности для Украины там не упоминалось.Этот документ был передан Зеленскому министром финансов США Скоттом Бессентом во время их переговоров в Киеве. Из сообщений прессы стало известно, что Зеленский выступил резко против такого договора и повышал голос на американского министра. После этого Трамп заявил, что украинская сторона фактически сорвала заключение соглашения.Второй вариант договора был презентован в середине февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности на встрече вице-президента США Джэй Ди Вэнса с представителями Украины во главе с Зеленским.Далее был еще один вариант сделки, разработанный министром торговли США Говардом Лютником, после чего стороны заявили, что соглашение будет подписано во время встречи Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля.После известной перепалки лидеров двух стран визит Зеленского был завершен досрочно, заключение сделки было сорвано. После этого США ужесточили свои требования, обозначив интерес практически ко всем ресурсам Украины, а также к стратегическим объектам.Новый проект был передан украинским властям 25 марта. Переговоры между Вашингтоном и Киевом по этой сделке продолжались практически еще месяц, 17 апреля стороны подписали меморандум, а само соглашение было подписано 30 апреля.Что в договореИсходя из опубликованного текста, подписанный документ во многом также является рамочным соглашением, в котором практически не прописаны конкретные цифры.Отмечается, что Украина и США создают инвестиционный фонд, который должен стать "флагманским механизмом поощрения прозрачных, подотчетных и ориентированных на будущее инвестиций в критически важные сектора экономики Украины в поддержку стратегии восстановления страны".Киев обязан вносить в фонд половину стоимости новых лицензий на добычу ресурсов, при этом про взносы со стороны США не говорится ничего. Нет и упоминаний о гарантиях безопасности для Украины, на чем ранее настаивали в Киеве."Цель соглашения - возместить расходы США. Это ключевой момент. Возмещение тех сотен миллиардов долларов, которые американские налогоплательщики потратили на субсидирование войны в Украине. Это форма возврата средств Соединенным Штатам. И это один из самых важных моментов, которые стоит понять", - прокомментировал подписание документа замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер.По поводу этой сделки по-прежнему вопросов остается больше, чем ответов. Если верить властям Украины, то Соединенные Штаты якобы не рассматривают всю ранее оказанную Киеву помощь в качестве своего взноса в этот фонд. Тогда получается, что это обнуляет всю концепцию этого соглашения, которую продвигал Трамп – Украина должна возместить все потраченные на нее деньги американских налогоплательщиков.Та же история с утверждением Киева, что фонд будет пополняться исключительно за счет доходов от новых месторождений."В таком случае темпы его наполнения будут крайне низкими, и США своих денег не увидят. Впрочем, можно обнулить все лицензии или передать их госкомпаниям, и всё старое станет новым", - написал в своей статье автор издания Украина.ру Иван Лизан.Кроме того, Киев настаивает, что первые 10 лет прибыль и доходы фонда будут не распределяться, а только реинвестироваться в экономику Украины. При этом в тексте соглашения указано, что прибыль фонда не подлежит налогообложению, а заодно может без проблем конвертироваться в иностранную валюту для последующего выведения с Украины.Не ясно также, как этот фонд будет управляться. В тексте соглашения этот момент не раскрыт. По словам украинских официальных лиц, ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса."Но в таком случае Фондом невозможно управлять, так как у его учредителей явный конфликт интересов: американцам необходимы живые деньги для вывода за границу в качестве компенсации, а представители киевской власти эти деньги платить не намерены", - задается вопросом Лизан.Закрепление колониального статусаПо информации западных СМИ, в Вашингтоне был подписан не только описанный выше документ, но и два более конкретных технических приложения и дополнения, которые и содержат всю информацию по сделке.Как написал в своей статье для издания Украина.ру политтехнолог Михаил Павлив, следствием заключения этой сделки является появление некоего очень непрозрачного партнерства в виде фонда, где американцы получают право первой ночи абсолютно на все сферы промышленной деятельности на Украине."И в добывающей отрасли, и в перерабатывающей. Получают возможности, по инсайдерской информации контролировать газо и нефте-транспортную систему, контролировать портовую инфраструктуру и в более широком смысле логистическую инфраструктуру Украины. Атомную отрасль, а так же, естественно, добычу нефти, газа и редкоземельных металлов, а также других руд - титановой, урановой, марганцевой, ну, и железных, естественно", - полагает он.Эксперт считает, что Украине удалось убрать из публичной плоскости положение о прошлой американской помощи как вкладе в фонд, однако Трамп вряд ли забудет про все эти миллиарды, которые могут упоминаться в неопубликованных приложениях.Павлив обратил внимание, что выйти из этой сделки будет не так-то просто. Только две стороны на паритетных началах могут прекратить ее действие."То есть, любое следующее украинское правительство, любой следующий президент, который захочет прекратить действие этой сделки, все равно вынужден будет идти к Соединенным Штатам и просить, чтобы она закончилась", - написал он."Ресурсная сделка" - это фактическое закрепление колониального статуса. Где у одной стороны только обязательства, а у другой только права. Конечно, официальные лица киевского режима пытаются все это преподнести сейчас как "пэрэмогу". Но, сути это не меняет", - заявил Павлив.Бизнес результаты пока не очевидны, условия и положения сделки официально не раскрыты, но политическая подоплека вполне понятна, заявил ранее в интервью Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Цель, которую преследует руководство Украины — это не только бизнес, но и попытка обеспечить свою безопасность через участие США в совместном бизнесе, считает эксперт."Расчет строится на том, что если российские войска продолжат наступление в тех районах, где реализуется сделка и которые потенциально могут стать полем боя, то таким образом Россия столкнется уже с США. По своей сути это безрассудная попытка украинского руководства столкнуть две ядерные державы на своей территории. Можно представить, во что тогда превратится эта территория, а также соседние и более далекие страны", - сказал он.Документ без реального наполненияЕсть и другое мнение, по которому Зеленскому все же удалось продавить Трампа."Сегодня количество людей, которые хотят получить что-то после войны, меньше тех, кто хотят получать что-то в процессе войны. И сторонников у тех, кто хочет продолжения войны больше. Зеленский и Украина это как раз инструменты зарабатывания на войне. У Зеленского есть серьезная политическая поддержка, в том числе и внутри США. Уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его подпитывают демократы", - заявил в интервью Украина.ру экономист Алексей Зубец.Поэтому заставить Зеленского прогнуться и получить прибыли от Украины оказалось невозможным для Трампа. Трампа "послали с его хотелками", отметил он."Сделали это хитрым способом. Украинская сторона наняла американских юристов для подготовки этого соглашения. Бессент может в Киеве стучать кулаком по столу, а в Нью-Йорке ему быстро объяснят, где он неправ. В итоге нынешнее соглашение не имеет ничего общего с тем, что изначально хотел Трамп. Трампу объяснили, чего он стоит в этом мире со своими планами по поглощению экономики Украины", - сказал экономист.По его словам, у Трампа не было другого выхода, несмотря на то, что он понимает, что это обычная бумажка."Ему надо что-то показать в первые 100 дней своего президентства. Зеленский продавил Трампа на пустую бумажку, которую тот может показать в качестве пиара. Реального наполнения у этого документа нет. Как оказалось, у Трампа мало что есть за душой, кроме словесного напора", - заявил Зубец.Теперь за эту сделку предстоит голосовать депутатам Рады. Зеленский ранее дал понять, что если кто-то из парламентариев выступит против, то американцам следует наказать таких депутатов, лишив их, например, виз в США.Примечательно, что голосовать им придется по большому счету в слепую, так как они ознакомлены лишь с первым рамочным документом.О скандалах недели на Украине - в материале издания Украина.ру Украина сегодня: Зеленский в эйфории, кого в армию - тещу или жену, сделка про недра -зрада или перемога?

https://ukraina.ru/20250504/zelenye-gnidy-mogut-pokazat-trampu-kozyu-mordu-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-o-sdelke-veka-1062914850.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сделка, ресурсы, верховная рада