https://ukraina.ru/20250505/ukraina-segodnya-zelenskiy-v-eyforii-kogo-v-armiyu---teschu-ili-zhenu-sdelka-pro-nedra--zrada-ili-1062923904.html

Украина сегодня: Зеленский в эйфории, кого в армию - тещу или жену, сделка про недра -зрада или перемога?

Украина сегодня: Зеленский в эйфории, кого в армию - тещу или жену, сделка про недра -зрада или перемога? - 05.05.2025 Украина.ру

Украина сегодня: Зеленский в эйфории, кого в армию - тещу или жену, сделка про недра -зрада или перемога?

И вот, когда уже кажется, что невозможно ничего более скандального придумать, чем то, что происходит на Украине, происходит что-то ещё!

2025-05-05T04:30

2025-05-05T04:30

2025-05-05T04:30

украина

сша

вашингтон

владимир зеленский

трамп и зеленский

вадим карасев

рада

сбу

снбо

эксклюзив

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Новый рубеж взят.Наверное, когда-нибудь об Украине напишут исследование, и не одно. Наверное, найдут логику в происходящем. Но пока что мы можем только фиксировать всё как нескончаемый спектакль неадекватности.И если бы в нём участвовал только Зеленский! Участников много.Но Зеленский - безусловно, лидер и "капитан команды".Результат - "на табло"Вот что он заявил:"Сегодня, они голосуют не только ради будущего. Но и чтобы сохранить то, что нам нужно. Есть люди, настроенные этого не делать. Так я считаю, что США надо просто отменить им визы. Результат будет на табло: кто проголосовал, а кто нет".Речь идёт, как можно догадаться из бессвязной речи Зеленского, о депутатах Рады.Кое-кто нацелился на "зраду"? (предательство)Это же любимая игра в политикуме Украины: где "зрада"? Кто "зрадыв"?Это основной "цирк с конями", в котором на Украине выступают практически все.Заодно выяснилось, что проклятые депутаты не признают верховенство Зе, а ездят кляузничать в Вашингтон:"Приезжают в США каждый месяц", - жалуется Зеленский, и рассказывают, как тут все плохо.И внимание! Рассказывают "клятые депутаты" американскому руководству, "какие части Украины важны, а какие - не важны".То есть речь идёт о том, какие части Украины можно было бы "отдать". Интересные разговоры в Вашингтоне ведут украинские депутаты.Истерика растетИтак, глава государства (пусть и нелегитимный) попросил главу другого государства (пусть и не напрямую) лишить депутатов своего государства виз в то другое государство.Просто интересно, было ли когда-нибудь в истории нечто подобное?Но пока что можно констатировать: истерика вокруг ратификации "сделки о недрах" нарастает.Удивительно, но впервые есть какое-то слабое движение в рядах "оппозиции".Никакой реальной оппозиции на самом деле в Раде нет, это понятно.Но что-то начало происходить, хотя бы подают голос.Сделка "вслепую"Нардеп Железняк сообщает, что знаменитая "историческая сделка" будет одобряться парламентом вслепую.Текст основных соглашений обещают показать потом. А первую часть надо проголосовать сразу.Это же подтвердил и премьер Шмыгаль:"На следующей неделе переговорная команда вернётся из Штатов и будет предоставлять детали двух других соглашений. Но они должны быть подписаны после ратификации первого".То есть депутаты должны одобрить сделку, которую в глаза не видели. И только потом им могут показать основной текст. А могут, кстати, и не показать.Хахаха.Уже совсем не смешно. Особенно народу Украины.Интересно, в Раде хоть кто-то выступит против?Зеленский опять в эйфорииЗеленскому же нужно продемонстрировать единство его и парламента. Это ему нужно прямо "вкрай"! Крайне важно.Причина проста: на пиаре этой сделки и "встречи в Ватикане" Зеленский опять пытается поднять рейтинг, метнуться вверх по украинской политической лестнице.И конечно, возвеличивает своё хрупкое эго, которое, видимо, дало серьёзную трещину после "перформанса" в Белом доме.Теперь же на этой 15-минутной встрече с Трампом Зеленский начинает пиариться, как не в себя.Собственно, пиар - это единственное, что он любит и умеет делать по-настоящему.Ему опять нужны овации в Раде, и чтобы все встали и долго аплодировали.Эта сделка, говорит он, первый только итог той "исторической встречи". Первый! А будут еще и ещё!Ждите, украинцы! Скоро!Ещё одна "сделка века"?Украинцы замерли в ожидании: что ещё сможет продать из частей их бывшей страны вертлявый хлопчик, которого они имели несчастье шесть лет назад избрать президентом?И что же они сумели с Трампом такого обсудить за 15 минут? Наверное, выборы?Зеленский очевидно в эйфории. Жизнь опять удалась. Война опять идёт. Народ Украины гибнет и убегает из страны. Но у Зеленского всё не просто хорошо, а очень хорошо.В общем, "я фартовый" (любимое выражение Зеленского о себе) снова на коне.Ценой всей Украины. Но тут уж ничего не поделаешь. Кто важнее: Зеленский или какая-то там Украина?Украинские журналисты (те, которые находятся за рубежом, на Украине сейчас можно только либо молчать либо славить Зеленского) говорят, что Зе договорился с Трампом в Ватикане о том, что он останется президентом.Это ещё одна "сделка века"? И тоже бессрочно?Санкции против своихКстати, о журналистах.До последнего времени очень активно работал, записывал передачи и интервью известный украинский политолог Вадим Карасёв. Он в довольно большой степени "заполнял эфир".И был Карасёв практически полностью "в мейнстриме": хвалил власть, радовался "перемогам" Зеленского.Но иногда позволял себе подискутировать, взять интервью у "не тех" людей. Чуть-чуть, слегка позволял себе усомниться в величии Зеленского. Не все "указы фюрера" безоговорочно гениальны. Есть и просто талантливые.Теперь на Карасёва наложены санкции СНБО, и он уже передач не снимает, интервью не берёт и готовится к судам.К сожалению, он имеет несчастье жить на Украине.И, кстати, санкции против граждан Украины СНБО не имеет право вводить. Но кого и когда это волновало?Интересно, а где же мировая общественность, защитники свободы слова, где все "Стоп цензура" "Стоп фейк" и другие грантоедские организации, которых на Украине расплодилось в своё время видимо-невидимо.Молчат. А ведь Вадим Карасёв - один из известных политологов, воспитавший много студентов, учёный с именем и, не побоимся этого слова, с большими связями в украинском политикуме.Но все молчат. И Карасёв теперь молчит и больше ничего не анализирует.За "Джокера" - под санкцииТакой же, если не более известный, чем Карасев, политолог и историк Константин Бондаренко - тоже с недавнего времени под санкциями.Автор книги "Джокер" о Зеленском. Книгу на Украине сразу взяло на экспертизу СБУ: нет ли там чего-то крамольного против "вождя нации"?Но Бондаренко находится не на Украине, поэтому продолжает активно работать."Кейс Карасёва" и других украинских "подсанкционных" журналистов ясно говорит о том, что Зе начал подготовку к выборам. "Зачищает поляну". Останутся только самые верноподданные.Или вообще никаких! Зачем им журналисты? Разве на Украине сейчас есть СМИ?Даже в том убогом и больше похожем на пародию варианте, как они существовали последние лет 10?"Темники"А помните "темники Януковича"! Это же было якобы "страшное пропагандистское оружие".Журналистам государственных СМИ рассылалась сводка новостей о действиях власти и там были намёки, как реагировать на политические события.Неподдельное возмущение это вызывало у "честных и неполживых".Ну а теперь они либо говорят только то, что им разрешают говорить. Либо под санкциями и молчат. Либо уехали из страны.А ведь никому до сих пор неизвестна судьба известнейших украинских политологов Михаила Погребинского и Дмитрия Джангирова.Погребинский и соцопрос про ПутинаМихаил Погребинский - директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. С 1989 года участвовал во всех крупных избирательных компаниях на Украине.Называл себя представителем "русской Украины" (в сегодняшней Украине не только такие слова, но даже мыслеформы - уже преступление).Его вроде бы видели после 2022 года за пределами Украины, но больше ни слова, ни фото, ни сообщений друзей или семьи.Но он хотя бы был официально задержан, у него прошли официально обыски.Во время обысков СБУ обнаружила страшное: социологические опросы, где "46 процентов украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина."Социологический опрос наверняка смогут использовать против Погребинского. Да и против любого социолога, политолога. Теперь и опросы проводить на Украине опасно.Впрочем, говорят, что примерно 80 процентов из проживающих на Украине опрашиваемых вообще не хотят отвечать и участвовать в опросах.Судьба ДжангироваСудьба же Дмитрия Джангирова остаётся неясной.Дмитрий Джангиров - заслуженный журналист Украины, специалист в области информационных войн. Принимал участие во всех президентских кампаниях на Украине, начиная с 1991 года.Еще в 2022 году он был арестован СБУ. Вроде бы. Официально ничего неизвестно.Были и более страшные сообщения: Джангиров, возможно, был захвачен "праворадикальной группой", которую "крышует СБУ".Тогда его судьба могла быть намного тяжелее, чем пребывание в киевском СИЗО.В последнее время появились каналы Дмитрия Джангирова, есть ролики с комментариями - только американской политики - записанные вроде бы его голосом. Но самого Джангирова никто не видел с 2022 года.79 процентов: лучше тюрьмаИ всё-таки появились данные соцопроса, который был заказан "западными партнёрами" и потом частично опубликован на украинских ТГ-каналах.Данные совершенно не похожи на те, которые публикует украинская власть.Среди мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, не проходивших службу в ВСУ, 79 процентов заявили, что предпочтут получить уголовную статью и отсидеть срок вместо того, чтобы идти в армию.Ещё 17% готовы платить штрафы и скрываться.Только 4% готовы идти в армию, если их заставят, призовут или задержат."Западные партнеры" проводят опросы не просто ради интереса. Они хотят знать: какой потенциал на Украине ещё есть для того, чтобы удерживать фронт.И сможет ли армия сохранить управление, если там будет такое "пополнение".И какие настроения в обществе, есть ли раскол.Раскола в вопросе мобилизации нет: 81 процент украинцев, проживающих внутри страны, воспринимают мобилизацию как форму репрессий и наказания.Интересно было бы узнать мнение украинцев на тему: за что они воюют. Особенно после "исторической сделки".Кто здесь старше 60? В армию!Но теперь уже скоро начнут призывать и тех, кому за 60. Мужики, готовьтесь! Или уезжайте, как сейчас 18-летние. Пока можно.Уже начинается "прогрев" на телеканале Зеленского (на Украине один телеканал, это "телемарафон" Зеленского): пора, ребята. Кому больше 60? Должны служить!Слезы в ТЦКА у ТЦК (аналог военкоматов) появились массово баллончики со слезоточивым газом.Теперь так же массово появляются ролики: будущих "воинов" удушают газом, хватают и заталкивают в машину.Теми же баллончиками ослепляют подбегающих защитников "бусифицируемых".Надо это делать под крики "Слава Украине!"Крикнул, ослепил, затолкал в автобус.Кстати, никто не скрывает размеры взяток: чтобы выйти из автобуса ТЦК, надо заплатить 2 тысячи долларов, чтобы выйти уже из ТЦК - 5 тысяч."Рабочие схемы" на Украине.Отправь в армию жену! Ну, в крайнем случае - тёщуСледующая "рабочая схема": можно отправить в армию жену.Да, действительно, так можно поступить по законам Украины.Если есть дети до 18 лет.Адвокаты советуют. Так как женщины обычно служат не на передовой, говорят: "ничего там с Оксаной не случится. Послужит немного, денег заработает".А мужчины с детьми посидят.Многие спрашивают: нельзя ли по этой "рабочей схеме" отправить в армию тёщу вместо жены?Но вообще, конечно, ситуация не смешная, а довольно страшная.И тоже очевидно: власть ищет любые способы, чтобы призвать в армию хоть кого-то.Хоть жену, хоть тёщу, хоть тех, кому "за 60"."Цитаты недели" - в статье Елены Мурзиной "Вдруг оказалось: "ядерка" - российской, курская авантюра - глупой, а Одесса - польской"

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Елена Мурзина

украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, трамп и зеленский, вадим карасев, рада, сбу, снбо, эксклюзив