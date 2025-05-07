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Польские националисты и евроскептики требуют прекратить свободную торговлю ЕС с Украиной

Польские националисты и евроскептики требуют прекратить свободную торговлю ЕС с Украиной - 07.05.2025 Украина.ру

Польские националисты и евроскептики требуют прекратить свободную торговлю ЕС с Украиной

Официальная Варшава должна наложить вето на возможное решение ЕС о продлении режима беспошлинной торговли с Украиной. Об этом в польском парламенте заявил депутат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Витольд Туманович

2025-05-07T13:37

2025-05-07T13:37

2025-05-07T13:37

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Требование заблокировать решение о беспошлинной торговле с Украиной депутат заявил в парламенте Польши."Уже 8 мая Европейский парламент должен в первом чтении принять предложение Европейской комиссии, которое предусматривает продление беспошлинной торговли с Украиной до 2028 года", - цитирует РИА Новости выступление Тумановича.По мнению польского депутата, правительство Польши должно не только заблокировать решение о беспошлинной торговле с Украиной, но и дать соответствующие пояснения.Режим беспошлинной торговли товарами с Украиной введено Евросоюзом в 2022 году, отметило российское информагенство. Впоследствии, из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила предельные объемы импорта для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед).Ранее на эту тему: Польские фермеры не пропускают фуры с Украины – погранслужба Также сообщалось, что Польша должна претендовать на порты Украины — замминистра сельского хозяйства

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новости, украина, польша, варшава, еврокомиссия, ес, зерновой конфликт, зерно, сельхозпродукция, украина-ес, соглашение с ес, пошлина