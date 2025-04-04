Польша должна претендовать на порты Украины — замминистра сельского хозяйства - 04.04.2025 Украина.ру
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Польша должна претендовать на порты Украины — замминистра сельского хозяйства
Польша должна претендовать на порты Украины — замминистра сельского хозяйства - 04.04.2025 Украина.ру
Польша должна претендовать на порты Украины — замминистра сельского хозяйства
Польше нужно купить или арендовать порт в Одессе на 50 лет. Такое заявление 4 апреля сделал заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак, пишет агентство РИА Новости
2025-04-04T10:03
2025-04-04T10:03
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По мнению замминистра, у властей его государства должно быть "видение в отношении Украины", но он до сих пор ни от кого не услышал ничего конкретного. Колодзейчак выступил с предложением арендовать на 50 лет или купить пристань у Украины, чтобы поляки могли иметь свой зерновой порт.В качестве примера он взял порт в Одессе. Туда сможет прибывать польское и другое европейское зерно, таким образом, страна сможет обеспечить себе доступ к Черному морю, где ниже расходы на транспортировку в Африку, объяснил замминистра.Также Колодзейчак хочет, чтобы Украина выделила польским фермерам полмиллиона гектаров земли для разведения скота. Отмечается, что, по его словам, предложенные идеи являются "авторскими". Колодзейчак отрицает, что на эти заявления его вдохновила политика президента США Дональда Трампа, который хочет получить контроль над ресурсами Украины. Ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер раскритиковал украинского посла Василия Боднара, который заявил, что Польшу не допустят к восстановлению Украины, если она не отправит войска.
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новости, украина, польша, одесса, дональд трамп, порты
Новости, Украина, Польша, Одесса, Дональд Трамп, порты

Польша должна претендовать на порты Украины — замминистра сельского хозяйства

10:03 04.04.2025
 
© niezalezna.pl
© niezalezna.pl
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Польше нужно купить или арендовать порт в Одессе на 50 лет. Такое заявление 4 апреля сделал заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак, пишет агентство РИА Новости
По мнению замминистра, у властей его государства должно быть "видение в отношении Украины", но он до сих пор ни от кого не услышал ничего конкретного. Колодзейчак выступил с предложением арендовать на 50 лет или купить пристань у Украины, чтобы поляки могли иметь свой зерновой порт.
В качестве примера он взял порт в Одессе. Туда сможет прибывать польское и другое европейское зерно, таким образом, страна сможет обеспечить себе доступ к Черному морю, где ниже расходы на транспортировку в Африку, объяснил замминистра.
Также Колодзейчак хочет, чтобы Украина выделила польским фермерам полмиллиона гектаров земли для разведения скота. Отмечается, что, по его словам, предложенные идеи являются "авторскими". Колодзейчак отрицает, что на эти заявления его вдохновила политика президента США Дональда Трампа, который хочет получить контроль над ресурсами Украины.
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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Ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер раскритиковал украинского посла Василия Боднара, который заявил, что Польшу не допустят к восстановлению Украины, если она не отправит войска.
 
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