Польские фермеры не пропускают фуры с Украины – погранслужба - 16.04.2024 Украина.ру
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Польские фермеры не пропускают фуры с Украины – погранслужба
Польские фермеры не пропускают фуры с Украины – погранслужба - 16.04.2024 Украина.ру
Польские фермеры не пропускают фуры с Украины – погранслужба
Польские фермеры за минувшие сутки не пропустили ни одной фуры с Украины через три заблокированных пункта пропуска на границе. Об этом сообщил 16 апреля представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РБК-Украина
2024-04-16T15:01
2024-04-16T15:01
фермер
новости
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польша
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пункты пропуска
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"Среди заблокированных пунктов пропуска - "Ягодин", "Рава-Русская", "Угринов". Через эти три пункта польские протестующие за минувшие сутки вообще не пропускали грузовики в сторону Польши", - сказал Демченко.Кроме того, протестующие не пропускают в сторону Украины из Польши автомобили, следующие через пункт пропуска "Угринов".При этом из Польши выпустили 70 фур через пункт "Ягодин".Протест фермеров в Польше начался еще в феврале. Аграрии протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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фермер, новости, украина, польша, ес, пункты пропуска
фермер, Новости, Украина, Польша, ЕС, пункты пропуска

Польские фермеры не пропускают фуры с Украины – погранслужба

15:01 16.04.2024
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : CC0, Pixabay
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Польские фермеры за минувшие сутки не пропустили ни одной фуры с Украины через три заблокированных пункта пропуска на границе. Об этом сообщил 16 апреля представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РБК-Украина
"Среди заблокированных пунктов пропуска - "Ягодин", "Рава-Русская", "Угринов". Через эти три пункта польские протестующие за минувшие сутки вообще не пропускали грузовики в сторону Польши", - сказал Демченко.
Кроме того, протестующие не пропускают в сторону Украины из Польши автомобили, следующие через пункт пропуска "Угринов".
При этом из Польши выпустили 70 фур через пункт "Ягодин".
Протест фермеров в Польше начался еще в феврале. Аграрии протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной.
На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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Как польские фермеры сорвали формирование трёх бригад ВСУВ среду, 20 марта, польские фермеры провели акции протеста, в которых приняли участие около 70 тысяч человек. Хотя требования выдвигались к правительству Польши и Брюсселю, удар пришёлся и по Киеву.
 
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