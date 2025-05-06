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Такого провала Германия ещё не видела: сторонник Украины Фридрих Мерц со скандалом стал канцлером ФРГ

Такого провала Германия ещё не видела: сторонник Украины Фридрих Мерц со скандалом стал канцлером ФРГ - 06.05.2025 Украина.ру

Такого провала Германия ещё не видела: сторонник Украины Фридрих Мерц со скандалом стал канцлером ФРГ

Назначение лидера ХДС Фридриха Мерца главой немецкого правительства должно было пройти как техническая процедура, но обернулось громким скандалом. Готовый вооружать Украину политик оказался в шаге от потери должности, которая была уже у него в кармане

2025-05-06T18:07

2025-05-06T18:07

2025-05-06T18:07

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украина

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Неприятный сюрприз от БундестагаПосле победы ХДС/ХСС на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 23 февраля, предполагалось, что представитель консервативного союза Фридрих Мерц и станет следующим канцлером ФРГ. Покидающий этот пост социал-демократ Олаф Шольц в прощальной речи желал своему потенциальному преемнику больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнётся он и его правительство.Но не тут-то было! На заседании Бундестага утром 6 мая, посвящённого избранию нового главы правительства, Мерц не набрал необходимого количества голосов для победы в первом туре – его кандидатуру поддержали 310 депутатов вместо необходимых минимум 316 (абсолютное большинство, т.е. более 50% от 630 депутатов немецкого парламента). Такого поворота событий никто не ожидал, поскольку ХДС/ХСС и СДПГ, днём ранее подписавшие коалиционный договор и этим открывшие путь Мерцу к креслу канцлера, в совокупности имеют 328 голосов, чего было бы достаточно для его избрания."Это первый случай: никогда ранее кандидат в канцлеры не терпел неудачу на выборах в Бундестаге после федеральных выборов и успешных коалиционных переговоров", - подчеркнула газета Die Zeit.Кто из депутатов пошёл наперекор партийной линии, сказать сложно, поскольку голосование проходит тайно без предварительного обсуждения. К слову, воздержались всего трое, а против назначения лидера ХДС высказались 307 депутатов, т.е. почти столько же, сколько поддержали. По мнению председателя СДПГ Ларса Клингбайля, вина лежит на однопартийцах несостоявшегося канцлера, поскольку все социал-демократы присутствовали в зале и голосовали "за".Аналогичное мнение высказал и глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в комментарии РИА Новости: "Думаю, [отказ от голосования за Мерца] мог быть внутри его собственной партии, где он стал очень непопулярным из-за нарушенных обещаний, в том числе по вопросам госдолга. Его же однопартийцы им очень разочарованы. Не думаю, что социал-демократы стали бы подрывать голосование. Они хотят быть в правительстве, и выглядели очень довольными, когда представляли подписанное коалиционное соглашение".Именно из-за оппозиции внутри христианского союза, например, в январе не приняли инициативу по ужесточению миграционного законодательства, представленную Мерцем.Объявив, что Мерц не избран канцлером ФРГ, председатель Бундестага Юлия Клёкнер сказала, что фракции хотели бы посовещаться, и прервала заседание. В тот момент камеры трансляции перевели на Мерца - он спокойно разговаривал с другими депутатами, поднялся, поправил пиджак и покинул зал.Все были уверены, что Мерц сегодня же примет из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении и будет приведён к присяге, в должности вступят члены нового правительства и вечером 6 мая приступят к работе, а на следующий день канцлер отправится с визитами в Париж и Варшаву, что стало бы сигналом о возвращении Германии к лидерству в ЕС. Но эти планы оказались на грани провала.Попытка №2Изначально объявили, что второй тур голосования в этот же день проводить не будут, но вскоре всё переиграли и срочно созвали депутатов в Бундестаг. Во избежание повторения утренней истории христианские демократы заручились поддержкой партии "Левая". Судя по всему, на собственные силы ХДС/ХСС уже не рассчитывали, хотя баллотируется их лидер.Партнёры по коалиции решили лошадей на переправе не менять и снова выдвинули кандидатуру Мерца, несмотря на провальный первый тур и не самую большую популярность среди населения. Например, в исследовании Politbarometer желание видеть лидера ХДС канцлером выразили 38% респондентов, а категорически против высказались в полтора раза больше - 56%. Самым популярным политиком стал социал-демократ Борис Писториус, который в новом правительстве должен сохранить портфель министра обороны ФРГ.Со второй попытки Мерца всё-таки избрали. За него проголосовали 325 депутатов при 316 необходимых.Впрочем, победа эта достаточно зыбкая и неубедительная, а будущее правительство уже называют самым неустойчивым в истории Германии.Одна из главных задач ХДС/ХСС и СДПГ, подписавших коалиционный договор, - не допустить к власти набирающую популярность правую "Альтернативу для Германии", которая заняла на февральских досрочных парламентских выборах второе место. Сейчас её поддерживает 1/4 населения, что очень не нравится действующим властям. На днях Федеральное ведомство по охране Конституции объявило партию правоэкстремистской на всей территории ФРГ, что в конечном итоге может к запрету политической силы и прекращению финансирования.После провала Мерца в первом туре голосования сопредседатель АдГ Алиса Вайдель призвала его уйти в отставку и открыть путь к новым выборам, выразив готовность партии возглавить правительство Германии и "поставить страну с головы на ноги".Воинственный канцлер, который вооружать УкраинуПо оценке Ральфа Нимайера, при правительстве Мерца возможно усиление конфронтации между РФ и ФРГ.Новый канцлер ранее выступал за дальнейшее оказание помощи Украине, вплоть до передачи ракет Taurus для ударов вглубь территории РФ, при этому предостерегая от того, чтобы Германия стала участником этого конфликта. Правда, при этом он же отмечал, что в один прекрасный день нужно будет предпринять серьёзную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией.Кроме того, агрессивно по вопросу поддержки Украины настроен Йохан Вадефуль, номинированный на пост министра иностранных дел, - он не просто призывает к скорейшей передаче Taurus Киеву, но и предлагает снять ограничения на использование ВСУ этого вооружения.Мерца-канцлера очень ждали 8 мая в Киеве в числе высокопоставленных зарубежных гостей, но на фоне отказа от этой поездки президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министров Великобритании и Польши Кира Стармера и Дональда Туска отказался и он, не желая, как пишет Politico, ехать в украинскую столицу без остальных.Вообще Мерца, прекрасного оратора, владеющего английским языком, рассматривают как потенциального связующего между Европой и президентом США Дональдом Трампом по украинской теме."Европейские партнёры рассчитывают на лидерство Берлина в усилиях по достижению переговорного прекращения конфликта на Украине. Хотя Мерц подтвердил военную поддержку Германии Киеву, включая стремление поставлять крылатые ракеты Taurus, он сталкивается с опасениями немецкой общественности относительно более глубокого участия в конфликте", - пишет The Washington Post.Подробнее о новом канцлере ФРГ читайте в статье Христианский полубезбожник. Семь лиц Фридриха Мерца отдают властолюбием, предательством и деградацией

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https://ukraina.ru/20241224/1059922079.html

https://ukraina.ru/20250417/evrosoyuz-spaset-mir-a-nemetskie-taurusy-spasut-voynu-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1062557298.html

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, германия, украина, фридрих мерц, борис писториус, олаф шольц, бундестаг, хдс, россия, ес