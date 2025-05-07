Киев, 1920 год: оккупация, которую не заметили - 06.05.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250507/1045915866.html
Киев, 1920 год: оккупация, которую не заметили
Киев, 1920 год: оккупация, которую не заметили - 06.05.2025 Украина.ру
Киев, 1920 год: оккупация, которую не заметили
В отличие от "всходних кресов" поляки Киев не считают совсем уж своим, хотя в XVII веке он ещё входил в состав зацной и моцной Речи Посполитой. Судя по всему, сейчас они если и собираются в него входить, то с разрешения "украинской власти", какой бы ничтожной она ни была. Во всяком случае, именно так было 7 мая 1920 года
2025-05-07T08:03
2025-05-06T14:43
история
история
история украины
польша
юзеф пилсудский
симон петлюра
киев
1920
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В этот день польские подразделения захватили Киев. Части Красной армии не стали оборонять город и оставили его без боя наступавшим польско-украинским войскам. Впрочем, ненадолго.Польское наступление на украинском направлении началось 25 апреля и продвигалось очень стремительно. Советские войска предпочли не ввязываться в бой и отступить по стратегическим соображениям.Поляки действовали в рамках политического и военного союза с Директорией УНР. Петлюра попытался воспользоваться последним шансом вернуться в Киев хотя бы при помощи чужих штыков и в обмен на передачу западноукраинских территорий Польше получил политическую и военную поддержку со стороны Пилсудского, что было зафиксировано в Варшавском договоре.Через три дня после начала наступления польские войска уже стояли на линии Казатин — Винница — Чернобыль. Однако, несмотря на присутствие на Украине достаточно крупной советской группировки (хотя и значительно уступавшей по численности польской), она практически не оказывала полякам сопротивления.6 мая отряд польских разведчиков захватил трамвай и доехал на нем до центра Киева. Появление группы поляков вызвало переполох в рядах защитников города, которые уже полным ходом вели экстренную эвакуацию, в тот день последние советские служащие и солдаты покидали город.Уже 7 мая в Киев вошли первые польские кавалерийские части, а на следующий день подтянулась и пехота. Власть в городе опять сменилась. За время гражданской войны Киев видел власть Центральной Рады, Директории, красных, белых, гетмана, немцев и поляков. Но именно польская оккупация оставила наименьший след в истории.Каждая новая власть с ходу начинала устанавливать свои жесткие порядки и расправляться с политическими противниками. В первый приход красного Муравьева в городе истребляли офицеров и "буржуев", при Петлюре отлавливали офицеров, при белых искали ушедших в подполье коммунистов. Всё это сопровождалось экспроприациями, контрибуциями, мобилизациями как в армию, так и на общественные работы.Разве что гетманат Скоропадского, опиравшийся на немцев, не прославился особыми кровопролитиями и грабежами, а присутствие немцев запомнилось не бесчинствами, а скорее знаменитым орднунгом, благодаря которому Киев на несколько месяцев получил передышку, пока в России разгоралась кровавая междоусобная война.Польская оккупация не запомнилась ничем.Существует множество мемуаров свидетелей каждого периода в истории Киева: красного, белого, немецкого, жёлто-голубого. Но практически нет воспоминаний о пребывании в Киеве поляков. Не то чтобы они были совсем не заметны, не заметить целую армию достаточно трудно. Но они словно и сами не верили, что пришли сюда надолго.Вероятно, и сам Пилсудский, подвергавшийся критике как от Антанты, так и от внутренней оппозиции, рассматривал Киевский поход скорее как стратегический маневр с целью выторговать себе преференции в будущем мирном договоре (как минимум Западную Украину и часть Белоруссии). Именно это было программой-минимум всей кампании. А программа-максимум в лице буферной независимой УНР — это как повезет.Поляки не стремились основательно разворачиваться и укрепляться, все действия носили печать временности. Директорию фактически так и не пустили в Киев, ей пришлось разместиться в Виннице. Масштабная мобилизация в армию УНР так и не была проведена.Пожалуй, единственное, в чём себя проявила польская администрация и что запомнилось местным жителям, это денежная реформа. Денежные знаки всех политических режимов, ходившие в Киеве, были отменены. Им на смену пришла польская марка (которая, в свою очередь, некогда была оккупационной немецкой валютой в Польше).Формально поляки были лишь союзниками УНР, но соотношение сил было слишком неравным. Хотя поляки и делали определённые символические жесты в пользу союзников, всем было очевидно, кто тут хозяин.Например, 7 мая вместе с польской армией в Киев входили сечевики полковника Безручко, бывшего капитана императорской армии, решившего делать карьеру в УНР и в итоге дослужившегося до генерал-хорунжего. Однако сечевиков было так мало (одна дивизия, да и та далёкая по численности от стандартной), что они просто растворялись в потоке поляков.9 мая на Крещатике состоялся военный парад польской армии, который принимал генерал Рыдз-Смиглы и на котором присутствовал Петлюра. На улицах были развешаны жёлто-голубые флаги, а польскими помечены только некоторые военные и административные здания. Можно сказать, что присутствие украинской стороны было чисто символическим: Петлюра, мелькавший вокруг польских генералов, да те самые флаги.Но это мало кого могло обмануть. Все понимали, что главные теперь поляки, а Петлюра зависим от них на сто процентов. А ещё все понимали, что огромная отмобилизованная РККА ещё обязательно попытается вернуться в Киев.Уже через неделю после захвата Киева Тухачевский начал контрнаступление в Белоруссии. Полякам пришлось перебрасывать подкрепления с Украины. Тем временем с Кавказа на Украину двигалась главная ударная сила РККА — 1-я конная армия.5 июня кавалеристы Будённого прорвали польскую оборону неподалеку от Самгородка. Возникла угроза для находившейся в Киеве 3-й армии Рыдз-Смиглы. Началась подготовка к эвакуации, город был сдан без боя. 12 июня в него вернулась Красная армия.Но если пребывание в городе поляков не оставило значительного следа в истории, то их уход запомнили все. Покидая город, польские военные подорвали знаменитый Цепной мост, построенный еще при Николае I и ставший одной из достопримечательностей города, украшавшей дореволюционные открытки с видами Киева.При советской власти мост восстановить то ли не смогли, то ли не захотели и в итоге добили сохранившиеся остатки, чтобы они не мешали судоходству. Через 5 лет в Киеве был построен мост им. Евгении Бош, но и он был уничтожен в 1941 году при отступлении советских войск.Поляки покинули Киев, чтобы больше туда не вернуться. Теперь инициатива была у советской стороны. В августе 1920 года уже части РККА грозили Варшаве.
https://ukraina.ru/20190425/1023445288.html
https://ukraina.ru/20250421/1045477411.html
https://ukraina.ru/20230220/1043614450.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, польша, юзеф пилсудский, симон петлюра, киев, 1920
История, История, история Украины, Польша, Юзеф Пилсудский, Симон Петлюра, Киев, 1920

Киев, 1920 год: оккупация, которую не заметили

08:03 07.05.2025
 
© warhead.suПольско-украинские войска вступают в Киев, 1920 год
Польско-украинские войска вступают в Киев, 1920 год
© warhead.su
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Евгений Антонюк
публицист
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В отличие от "всходних кресов" поляки Киев не считают совсем уж своим, хотя в XVII веке он ещё входил в состав зацной и моцной Речи Посполитой. Судя по всему, сейчас они если и собираются в него входить, то с разрешения "украинской власти", какой бы ничтожной она ни была. Во всяком случае, именно так было 7 мая 1920 года
В этот день польские подразделения захватили Киев. Части Красной армии не стали оборонять город и оставили его без боя наступавшим польско-украинским войскам. Впрочем, ненадолго.
Польское наступление на украинском направлении началось 25 апреля и продвигалось очень стремительно. Советские войска предпочли не ввязываться в бой и отступить по стратегическим соображениям.
Поляки действовали в рамках политического и военного союза с Директорией УНР. Петлюра попытался воспользоваться последним шансом вернуться в Киев хотя бы при помощи чужих штыков и в обмен на передачу западноукраинских территорий Польше получил политическую и военную поддержку со стороны Пилсудского, что было зафиксировано в Варшавском договоре.
Через три дня после начала наступления польские войска уже стояли на линии Казатин — Винница — Чернобыль. Однако, несмотря на присутствие на Украине достаточно крупной советской группировки (хотя и значительно уступавшей по численности польской), она практически не оказывала полякам сопротивления.
25 апреля 2019, 01:00
День в истории. 25 апреля: польская армия двинулась на КиевВ этот день в 1920 году началось наступление польской армии на Правобережной Украине. В соответствии с союзным договором, заключенным между Польшей и Директорией УНР, в обмен на военную поддержку со стороны польской армии Петлюра отдавал им Западную Украину.
6 мая отряд польских разведчиков захватил трамвай и доехал на нем до центра Киева. Появление группы поляков вызвало переполох в рядах защитников города, которые уже полным ходом вели экстренную эвакуацию, в тот день последние советские служащие и солдаты покидали город.
Уже 7 мая в Киев вошли первые польские кавалерийские части, а на следующий день подтянулась и пехота. Власть в городе опять сменилась. За время гражданской войны Киев видел власть Центральной Рады, Директории, красных, белых, гетмана, немцев и поляков. Но именно польская оккупация оставила наименьший след в истории.
Каждая новая власть с ходу начинала устанавливать свои жесткие порядки и расправляться с политическими противниками. В первый приход красного Муравьева в городе истребляли офицеров и "буржуев", при Петлюре отлавливали офицеров, при белых искали ушедших в подполье коммунистов. Всё это сопровождалось экспроприациями, контрибуциями, мобилизациями как в армию, так и на общественные работы.
Разве что гетманат Скоропадского, опиравшийся на немцев, не прославился особыми кровопролитиями и грабежами, а присутствие немцев запомнилось не бесчинствами, а скорее знаменитым орднунгом, благодаря которому Киев на несколько месяцев получил передышку, пока в России разгоралась кровавая междоусобная война.
Польская оккупация не запомнилась ничем.
Существует множество мемуаров свидетелей каждого периода в истории Киева: красного, белого, немецкого, жёлто-голубого. Но практически нет воспоминаний о пребывании в Киеве поляков. Не то чтобы они были совсем не заметны, не заметить целую армию достаточно трудно. Но они словно и сами не верили, что пришли сюда надолго.
Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
21 апреля, 08:01История
Пакт Петлюры-Пилсудского: евроинтеграция за сто с лишним лет до Зеленского 21 апреля 1920 года в Варшаве министр иностранных дел УНР Андрей Ливицкий по поручению Симона Петлюры подписал тайный договор с Польшей, который признавал права этой страны на Волынь и Галичину
Вероятно, и сам Пилсудский, подвергавшийся критике как от Антанты, так и от внутренней оппозиции, рассматривал Киевский поход скорее как стратегический маневр с целью выторговать себе преференции в будущем мирном договоре (как минимум Западную Украину и часть Белоруссии). Именно это было программой-минимум всей кампании. А программа-максимум в лице буферной независимой УНР — это как повезет.
Поляки не стремились основательно разворачиваться и укрепляться, все действия носили печать временности. Директорию фактически так и не пустили в Киев, ей пришлось разместиться в Виннице. Масштабная мобилизация в армию УНР так и не была проведена.
Пожалуй, единственное, в чём себя проявила польская администрация и что запомнилось местным жителям, это денежная реформа. Денежные знаки всех политических режимов, ходившие в Киеве, были отменены. Им на смену пришла польская марка (которая, в свою очередь, некогда была оккупационной немецкой валютой в Польше).
Формально поляки были лишь союзниками УНР, но соотношение сил было слишком неравным. Хотя поляки и делали определённые символические жесты в пользу союзников, всем было очевидно, кто тут хозяин.
Например, 7 мая вместе с польской армией в Киев входили сечевики полковника Безручко, бывшего капитана императорской армии, решившего делать карьеру в УНР и в итоге дослужившегося до генерал-хорунжего. Однако сечевиков было так мало (одна дивизия, да и та далёкая по численности от стандартной), что они просто растворялись в потоке поляков.
20 февраля 2023, 08:00История
"Гибридная война" Польши против Литвы
9 мая на Крещатике состоялся военный парад польской армии, который принимал генерал Рыдз-Смиглы и на котором присутствовал Петлюра. На улицах были развешаны жёлто-голубые флаги, а польскими помечены только некоторые военные и административные здания. Можно сказать, что присутствие украинской стороны было чисто символическим: Петлюра, мелькавший вокруг польских генералов, да те самые флаги.
Но это мало кого могло обмануть. Все понимали, что главные теперь поляки, а Петлюра зависим от них на сто процентов. А ещё все понимали, что огромная отмобилизованная РККА ещё обязательно попытается вернуться в Киев.
Уже через неделю после захвата Киева Тухачевский начал контрнаступление в Белоруссии. Полякам пришлось перебрасывать подкрепления с Украины. Тем временем с Кавказа на Украину двигалась главная ударная сила РККА — 1-я конная армия.
5 июня кавалеристы Будённого прорвали польскую оборону неподалеку от Самгородка. Возникла угроза для находившейся в Киеве 3-й армии Рыдз-Смиглы. Началась подготовка к эвакуации, город был сдан без боя. 12 июня в него вернулась Красная армия.
Пилсудский - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря 2022, 15:43История
"Средство укрепления Польши". Как Юзеф Пилсудский пытался решить украинский вопрос
Но если пребывание в городе поляков не оставило значительного следа в истории, то их уход запомнили все. Покидая город, польские военные подорвали знаменитый Цепной мост, построенный еще при Николае I и ставший одной из достопримечательностей города, украшавшей дореволюционные открытки с видами Киева.
При советской власти мост восстановить то ли не смогли, то ли не захотели и в итоге добили сохранившиеся остатки, чтобы они не мешали судоходству. Через 5 лет в Киеве был построен мост им. Евгении Бош, но и он был уничтожен в 1941 году при отступлении советских войск.
Поляки покинули Киев, чтобы больше туда не вернуться. Теперь инициатива была у советской стороны. В августе 1920 года уже части РККА грозили Варшаве.
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ИсторияИсторияистория УкраиныПольшаЮзеф ПилсудскийСимон ПетлюраКиев1920
 
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