https://ukraina.ru/20250506/kto-iz-soldat-severnoy-korei-voyuet-za-rossiyu-i-pochemu-tak-eranosyan-dal-polnyy-rasklad-1062966611.html
Кто из солдат Северной Кореи воюет за Россию и почему так: Ераносян дал полный расклад
Кто из солдат Северной Кореи воюет за Россию и почему так: Ераносян дал полный расклад - 06.05.2025 Украина.ру
Кто из солдат Северной Кореи воюет за Россию и почему так: Ераносян дал полный расклад
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 06.05.2025
2025-05-06T15:12
2025-05-06T15:12
2025-05-06T15:12
видео
россия
северная корея
кндр
владимир ераносян
военный эксперт
сво
прогнозы сво
новости сво россия
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062966288_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_55660a52f786768156e0ce06699b3cb9.jpg.webp
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал, чем мотивированы бойцы из КНДР, воюющие за Россию. ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war
россия
северная корея
кндр
евразия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/06/1062966288_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_eb6f4a0766a738d4df82d3751eb59a79.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, северная корея, кндр, владимир ераносян, военный эксперт, сво, прогнозы сво, новости сво россия, всу, разгром всу, международные отношения, евразия, видео
Видео, Россия, Северная Корея, КНДР, Владимир Ераносян, военный эксперт, СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, ВСУ, разгром ВСУ, международные отношения, Евразия