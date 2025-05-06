https://ukraina.ru/20250506/kto-iz-soldat-severnoy-korei-voyuet-za-rossiyu-i-pochemu-tak-eranosyan-dal-polnyy-rasklad-1062966611.html

Кто из солдат Северной Кореи воюет за Россию и почему так: Ераносян дал полный расклад

Кто из солдат Северной Кореи воюет за Россию и почему так: Ераносян дал полный расклад - 06.05.2025 Украина.ру

Кто из солдат Северной Кореи воюет за Россию и почему так: Ераносян дал полный расклад

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 06.05.2025

2025-05-06T15:12

2025-05-06T15:12

2025-05-06T15:12

видео

россия

северная корея

кндр

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всу

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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал, чем мотивированы бойцы из КНДР, воюющие за Россию. ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war

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кндр

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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