Главное за ночь 6 мая
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Российская ПВО уничтожила 105 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Над Брянской областью перехвачено 32 дрона, 22 - над Воронежской, 19 - над Московским регионом, 10 - над Пензенской областью, девять - над Калужской, шесть - над Белгородской. Еще по два БПЛА сбили над Липецкой и Самарской областями, по одному - над территориями Владимирской, Курской и Ростовской областей.
Более 140 жителей РФ за неделю ранены из-за ударов ВСУ, погибли 15 человек. Как сообщил Родион Мирошник, минувшая неделя "стала самой кровавой с начала года".
Уралвагонзавод в преддверии Дня Победы отправил в войска новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв", сообщили в пресс-службе концерна.
Владимир Путин открытками поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и поблагодарил их за спасение мира от смертельной опасности.
Пошлины Трампа обрушили мировые рынки сильнее, чем кризис 2008-го, говорится в докладе фонда "Росконгресс". Они вызвали "обвал финансовых рынков, превысивший по скорости падения периоды кризиса 2020 года, снижения рейтинга США в 2011 году, банкротства Lehman Brothers в 2008 году и терактов 11 сентября 2001 года", пишут авторы. Однако воздействие на российскую экономику, которая в предыдущие годы была очень чувствительна к экономическим процессам в США, в этот раз оказалось ограниченным.
Подробнее о пошлинах - в материале Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией на сайте Украина.ру.
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