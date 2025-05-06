Главное за ночь 6 мая - 06.05.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 6 мая
Главное за ночь 6 мая - 06.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 6 мая
Российская ПВО уничтожила 105 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Над Брянской областью перехвачено 32 дрона, 22 - над Воронежской, 19 - над... Украина.ру, 06.05.2025
2025-05-06T08:11
2025-05-06T08:11
новости
россия
сша
брянская область
дональд трамп
родион мирошник
владимир путин
минобороны
вооруженные силы украины
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Российская ПВО уничтожила 105 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Над Брянской областью перехвачено 32 дрона, 22 - над Воронежской, 19 - над Московским регионом, 10 - над Пензенской областью, девять - над Калужской, шесть - над Белгородской. Еще по два БПЛА сбили над Липецкой и Самарской областями, по одному - над территориями Владимирской, Курской и Ростовской областей.Более 140 жителей РФ за неделю ранены из-за ударов ВСУ, погибли 15 человек. Как сообщил Родион Мирошник, минувшая неделя "стала самой кровавой с начала года".Уралвагонзавод в преддверии Дня Победы отправил в войска новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв", сообщили в пресс-службе концерна.Владимир Путин открытками поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и поблагодарил их за спасение мира от смертельной опасности.Граждане Украины на протяжении последних трех лет приезжают в Молдавию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.Пошлины Трампа обрушили мировые рынки сильнее, чем кризис 2008-го, говорится в докладе фонда "Росконгресс". Они вызвали "обвал финансовых рынков, превысивший по скорости падения периоды кризиса 2020 года, снижения рейтинга США в 2011 году, банкротства Lehman Brothers в 2008 году и терактов 11 сентября 2001 года", пишут авторы. Однако воздействие на российскую экономику, которая в предыдущие годы была очень чувствительна к экономическим процессам в США, в этот раз оказалось ограниченным.Подробнее о пошлинах - в материале Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, брянская область, дональд трамп, родион мирошник, владимир путин, минобороны, вооруженные силы украины, ес
Новости, Россия, США, Брянская область, Дональд Трамп, Родион Мирошник, Владимир Путин, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ЕС

Главное за ночь 6 мая

08:11 06.05.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российская ПВО уничтожила 105 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Над Брянской областью перехвачено 32 дрона, 22 - над Воронежской, 19 - над Московским регионом, 10 - над Пензенской областью, девять - над Калужской, шесть - над Белгородской. Еще по два БПЛА сбили над Липецкой и Самарской областями, по одному - над территориями Владимирской, Курской и Ростовской областей.
Более 140 жителей РФ за неделю ранены из-за ударов ВСУ, погибли 15 человек. Как сообщил Родион Мирошник, минувшая неделя "стала самой кровавой с начала года".
Уралвагонзавод в преддверии Дня Победы отправил в войска новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв", сообщили в пресс-службе концерна.
Владимир Путин открытками поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и поблагодарил их за спасение мира от смертельной опасности.
Граждане Украины на протяжении последних трех лет приезжают в Молдавию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Пошлины Трампа обрушили мировые рынки сильнее, чем кризис 2008-го, говорится в докладе фонда "Росконгресс". Они вызвали "обвал финансовых рынков, превысивший по скорости падения периоды кризиса 2020 года, снижения рейтинга США в 2011 году, банкротства Lehman Brothers в 2008 году и терактов 11 сентября 2001 года", пишут авторы. Однако воздействие на российскую экономику, которая в предыдущие годы была очень чувствительна к экономическим процессам в США, в этот раз оказалось ограниченным.
Подробнее о пошлинах - в материале Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией на сайте Украина.ру.
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