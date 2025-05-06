https://ukraina.ru/20250506/glavnoe-za-noch-6-maya-1062951790.html

Главное за ночь 6 мая

Главное за ночь 6 мая - 06.05.2025 Украина.ру

Главное за ночь 6 мая

Российская ПВО уничтожила 105 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Над Брянской областью перехвачено 32 дрона, 22 - над Воронежской, 19 - над... Украина.ру, 06.05.2025

2025-05-06T08:11

2025-05-06T08:11

2025-05-06T08:11

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Российская ПВО уничтожила 105 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Над Брянской областью перехвачено 32 дрона, 22 - над Воронежской, 19 - над Московским регионом, 10 - над Пензенской областью, девять - над Калужской, шесть - над Белгородской. Еще по два БПЛА сбили над Липецкой и Самарской областями, по одному - над территориями Владимирской, Курской и Ростовской областей.Более 140 жителей РФ за неделю ранены из-за ударов ВСУ, погибли 15 человек. Как сообщил Родион Мирошник, минувшая неделя "стала самой кровавой с начала года".Уралвагонзавод в преддверии Дня Победы отправил в войска новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв", сообщили в пресс-службе концерна.Владимир Путин открытками поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и поблагодарил их за спасение мира от смертельной опасности.Граждане Украины на протяжении последних трех лет приезжают в Молдавию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.Пошлины Трампа обрушили мировые рынки сильнее, чем кризис 2008-го, говорится в докладе фонда "Росконгресс". Они вызвали "обвал финансовых рынков, превысивший по скорости падения периоды кризиса 2020 года, снижения рейтинга США в 2011 году, банкротства Lehman Brothers в 2008 году и терактов 11 сентября 2001 года", пишут авторы. Однако воздействие на российскую экономику, которая в предыдущие годы была очень чувствительна к экономическим процессам в США, в этот раз оказалось ограниченным.Подробнее о пошлинах - в материале Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, брянская область, дональд трамп, родион мирошник, владимир путин, минобороны, вооруженные силы украины, ес