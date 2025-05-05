Непоследовательность Трампа, и "говорящий" военный бюджет США
© AP / Paul Sancya
© AP / Paul Sancya
Президент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные прошли "очень хорошие" разговоры по России и Украине, однако между сторонами сохраняется "много ненависти". При этом на вопрос американских журналистов о возможности его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в конце мая Трамп ответил, что пока не думал об этом
Накануне президент США сказал, что ему нужен "месяц или две недели", чтобы определиться, как вести себя с Россией. Он также добавил, что "Если бы я не вмешался, Россия сейчас воевала бы за всю территорию Украины. В то же время, Трамп отказался отвечать на вопросы, выйдет ли он из переговоров по Украине и отменит ли в этом случае военную помощь Киеву.
При этом в понедельник, 5 мая, американская администрация представила проект бюджета на грядущий финансовый год: у Конгресса запрошены $1,01 трлн на оборону. По сравнению с нынешним финансовым годом расходы на военные нужны увеличатся на 13%. Кроме того, Трамп намерен на 65%, то есть до $175 млрд, увеличить расходы на нужды Министерства внутренней безопасности.
Также ранее президент США допустил подписание законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* о введении дополнительных санкций против России. Речь идет о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.
"Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)", - отметил президент США.
Параллельно член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в своих соцсетях раскритиковала американскую сделку по ресурсам с Украиной из-за риска больших расходов.
"Мы не хотим, чтобы редкоземельные минералы на Украине обрекали Америку на бесконечные расходы и военную оборону", - написала она в соцсетях, отметив, что у США есть много собственных редкоземельных минералов, которые можно добывать прямо у себя дома, создавая рабочие места, но федеральное правительство должно разрешить это.
На прошлой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Свою оценку этому событию дал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в материале Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Подписывайся на