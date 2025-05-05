Непоследовательность Трампа, и "говорящий" военный бюджет США - 05.05.2025 Украина.ру
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Непоследовательность Трампа, и "говорящий" военный бюджет США
Непоследовательность Трампа, и "говорящий" военный бюджет США - 05.05.2025 Украина.ру
Непоследовательность Трампа, и "говорящий" военный бюджет США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные прошли "очень хорошие" разговоры по России и Украине, однако между сторонами сохраняется "много ненависти". При этом на вопрос американских журналистов о возможности его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в конце мая Трамп ответил, что пока не думал об этом
2025-05-05T10:50
2025-05-05T10:50
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Накануне президент США сказал, что ему нужен "месяц или две недели", чтобы определиться, как вести себя с Россией. Он также добавил, что "Если бы я не вмешался, Россия сейчас воевала бы за всю территорию Украины. В то же время, Трамп отказался отвечать на вопросы, выйдет ли он из переговоров по Украине и отменит ли в этом случае военную помощь Киеву.При этом в понедельник, 5 мая, американская администрация представила проект бюджета на грядущий финансовый год: у Конгресса запрошены $1,01 трлн на оборону. По сравнению с нынешним финансовым годом расходы на военные нужны увеличатся на 13%. Кроме того, Трамп намерен на 65%, то есть до $175 млрд, увеличить расходы на нужды Министерства внутренней безопасности.Также ранее президент США допустил подписание законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* о введении дополнительных санкций против России. Речь идет о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы."Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)", - отметил президент США.Параллельно член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в своих соцсетях раскритиковала американскую сделку по ресурсам с Украиной из-за риска больших расходов.На прошлой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Свою оценку этому событию дал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в материале Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20250505/tramp-dopustil-podpisanie-zakonoproekta-o-novykh-sanktsiyakh-protiv-rf-1062930042.html
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, линдси грэм, республиканская партия, минфин, украина.ру
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Линдси Грэм, Республиканская партия, Минфин, Украина.ру

Непоследовательность Трампа, и "говорящий" военный бюджет США

10:50 05.05.2025
 
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP / Paul Sancya
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в минувшие выходные прошли "очень хорошие" разговоры по России и Украине, однако между сторонами сохраняется "много ненависти". При этом на вопрос американских журналистов о возможности его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в конце мая Трамп ответил, что пока не думал об этом
Накануне президент США сказал, что ему нужен "месяц или две недели", чтобы определиться, как вести себя с Россией. Он также добавил, что "Если бы я не вмешался, Россия сейчас воевала бы за всю территорию Украины. В то же время, Трамп отказался отвечать на вопросы, выйдет ли он из переговоров по Украине и отменит ли в этом случае военную помощь Киеву.
При этом в понедельник, 5 мая, американская администрация представила проект бюджета на грядущий финансовый год: у Конгресса запрошены $1,01 трлн на оборону. По сравнению с нынешним финансовым годом расходы на военные нужны увеличатся на 13%. Кроме того, Трамп намерен на 65%, то есть до $175 млрд, увеличить расходы на нужды Министерства внутренней безопасности.
Также ранее президент США допустил подписание законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* о введении дополнительных санкций против России. Речь идет о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.
"Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)", - отметил президент США.
Дональд Трамп
09:37
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Параллельно член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в своих соцсетях раскритиковала американскую сделку по ресурсам с Украиной из-за риска больших расходов.

"Мы не хотим, чтобы редкоземельные минералы на Украине обрекали Америку на бесконечные расходы и военную оборону", - написала она в соцсетях, отметив, что у США есть много собственных редкоземельных минералов, которые можно добывать прямо у себя дома, создавая рабочие места, но федеральное правительство должно разрешить это.

На прошлой неделе Минфин США сообщил о подписании соглашения о природных ресурсах с Киевом. Свою оценку этому событию дал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в материале Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке.
- РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Вчера, 15:34
"Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла, и нужно добить оставшиеся части" - ПутинПосле распада СССР недоброжелатели России предприняли попытки её разделить, добить российскую государственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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