Ядерное оружие и СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 мая - 04.05.2025 Украина.ру
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Ядерное оружие и СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 мая
Ядерное оружие и СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 мая - 04.05.2025 Украина.ру
Ядерное оружие и СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 мая
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о необходимости применения ядерного оружия в ходе СВО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-05-04T13:00
2025-05-04T13:00
хроники
эксклюзив
россия
украина
херсонская область
владимир путин
владимир сальдо
александр лукашенко
вооруженные силы украины
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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту канала "Россия 1" Павлу Зарубину ответил на вопрос о применении ядерного оружия в ходе специальной военной операции."Нас хотели спровоцировать [на применение ядерного оружия], хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется", — отметил Путин в интервью, которое вошло в фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".При этом Путин в ходе интервью также заявил, что примирение с Украиной неизбежно."Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", — отметил президент России.Ранее, в марте, президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что его российский коллега в ходе СВО не планировал применять ядерное оружие."Никогда Путин не говорил о том, что он готов к крайним мерам", — заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.По словам Лукашенко, Путин убеждён в том, что сегодня нет причин для развязывания ядерной войны."Он настолько был готов нажать красную кнопку, насколько вы в США и в Англии или Франции были к этому готовы. Знаю - вы к этому не были готовы. Точно так не был к этому готов и Путин. Путин убеждён в том, что сегодня нет крупных причин для развязывания ядерной войны", — отметил президент Белоруссии.Лукашенко подчеркнул, что Путин "как никто другой понимает, к чему это может привести".Обстрелы и налётыУтром 4 мая Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."За период с 21:15 по московскому времени 3 мая до 05:15 по московскому 4 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 11 БпЛА – над территорией Ростовской области, по 1 БпЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 17 ударов.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 31 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Калининскому районам Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм. Кроме того, в ДНР неоднократно объявлялась авиационная/ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 16 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Любимовка — 2; Малокаховка — 3; Алёшки — 5; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Пролетарка, Корсунка и Алёшки.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.В 11:09 губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале опубликовал предупреждение об авиационной опасности."В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", — отмечалось в публикации в телеграм-канале Сальдо.Утром 4 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Разумное, сёлам Журавлёвка, Никольское, Толоконное, Устинка, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори совершены атаки 13 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В селе Толоконное загорелись купола храма Георгия Победоносца — бойцами самообороны пожар ликвидирован. В селе Ясные Зори повреждены 3 частных дома. Сегодня рано утром село Никольское атаковано дроном — повреждены 4 легковых автомобиля, частный дом и объект торговли", — писал губернатор.В Борисовском районе село Стригуны атаковано 2 беспилотниками. Осколками посечены 2 легковых автомобиля. Медиками городской больницы №2 г. Белгорода проведены все необходимые обследования женщине, которая поступила после атаки одного из дронов в селе Стригуны. Баротравма не подтвердилась, женщина отпущена домой."В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Аркатово, Герасимовка, Двулучное, Долгое, Карабаново, Новопетровка и Соболевка подверглись атакам 17 дронов, 7 из которых подавлены. В сёлах Двулучное и Соболевка повреждены по одному частному домовладению. Вчера в посёлке Уразово повреждения выявлены в 5 частных домовладениях, сегодня ночью в результате атаки дрона в посёлке повреждён ещё один частный дом", — отмечалось в сводке.В Вейделевском районе совершены падения двух беспилотников самолётного типа. Последствий нет.В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 7 боеприпасов в ходе одного артобстрела. Без последствий.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников. В селе Мокрая Орловка повреждён социальный объект."В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Поповка подверглись 15 обстрелам, в ходе которых выпущено 92 боеприпаса, и атакованы 15 беспилотниками. От удара беспилотника в селе Отрадовка повреждена сельхозтехника", — указывалось в сводке.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Архангельское, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, а также хуторам Марьино и Панков выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 15 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены."В селе Архангельское в результате прилёта боеприпаса во двор частного домовладения получили ранения 3 мирных жителя. Мужчина и женщина отпущены домой на амбулаторное лечение, 16-летний мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", — сообщил губернатор.В селе Новая Таволжанка повреждены 3 легковых автомобиля, в селе Муром — 2 частных дома. Рано утром в селе Зиборовка от удара FPV-дрона повреждён легковой автомобиль.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что происходило на Западной Украине в минувшую неделю — в статье Олега Хавича "Западная Украина за неделю: "селюки" захватывают аэропорт Львова, а ужгородские депутаты воюют с СБУ".
https://ukraina.ru/20250504/ukrainskie-politiki-prodolzhayut-nagnetat-glavnoe-na-utro-4-maya-1062911347.html
https://ukraina.ru/20250503/zlobnyy-narkodzhin-i-monolog-neadekvatnogo-cheloveka-dve-ataki-v-moloko-itogi-3-maya-1062909499.html
https://ukraina.ru/20250503/zelenskiy-ugrozhaet-mirovym-lideram-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-3-maya-1062906052.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив, россия, украина, херсонская область, владимир путин, владимир сальдо, александр лукашенко, вооруженные силы украины
Хроники, Эксклюзив, Россия, Украина, Херсонская область, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины

Ядерное оружие и СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 мая

13:00 04.05.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о необходимости применения ядерного оружия в ходе СВО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту канала "Россия 1" Павлу Зарубину ответил на вопрос о применении ядерного оружия в ходе специальной военной операции.
"Нас хотели спровоцировать [на применение ядерного оружия], хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется", — отметил Путин в интервью, которое вошло в фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
При этом Путин в ходе интервью также заявил, что примирение с Украиной неизбежно.
"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", — отметил президент России.
Ранее, в марте, президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что его российский коллега в ходе СВО не планировал применять ядерное оружие.
"Никогда Путин не говорил о том, что он готов к крайним мерам", — заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
По словам Лукашенко, Путин убеждён в том, что сегодня нет причин для развязывания ядерной войны.
"Он настолько был готов нажать красную кнопку, насколько вы в США и в Англии или Франции были к этому готовы. Знаю - вы к этому не были готовы. Точно так не был к этому готов и Путин. Путин убеждён в том, что сегодня нет крупных причин для развязывания ядерной войны", — отметил президент Белоруссии.
Лукашенко подчеркнул, что Путин "как никто другой понимает, к чему это может привести".
коллаж Безуглой удар по Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
09:40
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Обстрелы и налёты
Утром 4 мая Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"За период с 21:15 по московскому времени 3 мая до 05:15 по московскому 4 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 11 БпЛА – над территорией Ростовской области, по 1 БпЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 17 ударов.
Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 31 единицу различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Калининскому районам Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм. Кроме того, в ДНР неоднократно объявлялась авиационная/ракетная опасность.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 16 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Любимовка — 2; Малокаховка — 3; Алёшки — 5; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Пролетарка, Корсунка и Алёшки.
Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
Вчера, 18:10
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В 11:09 губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале опубликовал предупреждение об авиационной опасности.
"В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", — отмечалось в публикации в телеграм-канале Сальдо.
Утром 4 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском районе по посёлкам Малиновка и Разумное, сёлам Журавлёвка, Никольское, Толоконное, Устинка, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори совершены атаки 13 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В селе Толоконное загорелись купола храма Георгия Победоносца — бойцами самообороны пожар ликвидирован. В селе Ясные Зори повреждены 3 частных дома. Сегодня рано утром село Никольское атаковано дроном — повреждены 4 легковых автомобиля, частный дом и объект торговли", — писал губернатор.
В Борисовском районе село Стригуны атаковано 2 беспилотниками. Осколками посечены 2 легковых автомобиля. Медиками городской больницы №2 г. Белгорода проведены все необходимые обследования женщине, которая поступила после атаки одного из дронов в селе Стригуны. Баротравма не подтвердилась, женщина отпущена домой.
"В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Аркатово, Герасимовка, Двулучное, Долгое, Карабаново, Новопетровка и Соболевка подверглись атакам 17 дронов, 7 из которых подавлены. В сёлах Двулучное и Соболевка повреждены по одному частному домовладению. Вчера в посёлке Уразово повреждения выявлены в 5 частных домовладениях, сегодня ночью в результате атаки дрона в посёлке повреждён ещё один частный дом", — отмечалось в сводке.
В Вейделевском районе совершены падения двух беспилотников самолётного типа. Последствий нет.
В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 7 боеприпасов в ходе одного артобстрела. Без последствий.
Вчера, 13:23
Зеленский угрожает мировым лидерам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 маяВладимир Зеленский пригрозил тем мировым лидерам, которые посетят Парад Победы в Москве. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников. В селе Мокрая Орловка повреждён социальный объект.
"В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Поповка подверглись 15 обстрелам, в ходе которых выпущено 92 боеприпаса, и атакованы 15 беспилотниками. От удара беспилотника в селе Отрадовка повреждена сельхозтехника", — указывалось в сводке.
В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Архангельское, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, а также хуторам Марьино и Панков выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 15 беспилотников, 9 из которых сбиты и подавлены.
"В селе Архангельское в результате прилёта боеприпаса во двор частного домовладения получили ранения 3 мирных жителя. Мужчина и женщина отпущены домой на амбулаторное лечение, 16-летний мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", — сообщил губернатор.
В селе Новая Таволжанка повреждены 3 легковых автомобиля, в селе Муром — 2 частных дома. Рано утром в селе Зиборовка от удара FPV-дрона повреждён легковой автомобиль.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О том, что происходило на Западной Украине в минувшую неделю — в статье Олега Хавича "Западная Украина за неделю: "селюки" захватывают аэропорт Львова, а ужгородские депутаты воюют с СБУ".
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