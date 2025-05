https://ukraina.ru/20250504/kak-ssha-pobedili-vsekh-tramp-gotovit-sebya-i-zelenskogo-k-voyne-s-rossiey-1062913191.html

Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с Россией

Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с Россией - 04.05.2025 Украина.ру

Как США, как им кажется, победили всех. Трамп готовит себя и Зеленского к войне с Россией

Президент США Дональд Трамп таки расставил все точки над всеми спорными "i". Он фактически предупредил Россию, чтобы она готовилась к неприятностям на 9 мая. Для начала. А там, как у Трампа получится, но настроен он серьезно – добиться своего любой ценой.

2025-05-04T11:58

2025-05-04T11:58

2025-05-04T11:59

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

трамп и зеленский

оон

politico

ес

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/04/1062913484_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_35e0e230639dda9741b0bce4bef7be0c.jpg

Для начала Трамп через соцсеть Thruth Social со ссылкой на историю обозначил политико-идеологические рамки своих действий – объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – постановил праздновать победу США в Первой мировой войне. И объяснил, почему: "…Именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. …Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!"И если так и дальше пойдет, а санитары прозевают боевые подвиги 47-го президента США, то окажется, что это он в феврале 1945 года один поднимал звездно-полосатое знамя после победы в битве за Иводзиму, а потом фотограф Джо Розенталь прифотошопил на всемирно известную картинку еще четырех морских пехотинцев и одного санитара. Чтобы героев было шестеро и чтобы и другие могли гордиться.Фактически Трамп единолично расширил участие США во Второй мировой войне и повысил их значение в той бойне. Раньше Штаты 8 мая отмечали как День победы в Европе, а теперь, как видим, замахнулись на весь мир. Потому что Трампу, как скромно замечал в фильме "Покровские ворота" страдающий манией величия, но недооцененный поэт Соев (Евгений Моргунов) куплетисту Велюрову (Леонид Броневой), "это свойственно". Особенно когда, повторюсь, санитары отвлекутся на что-то иное…Но суть-то этого распоряжения Трампа в том, что он фактически разрешил неонацистам просроченного эрзац-фюрера Украины Владимира Зеленского совершать любые теракты против парада в Москве, приуроченного к 80-летию Великой Победы. Зеленский намекал, что он будет бить по Москве в этот праздник, а его умственно недоношенные горе-приспешники массово рассказывают, как они обязательно будут это делать ракетами и беспилотниками.И все это говорит лишь об одном: Трамп взял курс если и не на войну, то уж точно на эскалацию противостояния с Россией, на выбивание из Москвы нужных ему результатов силовым давлением во всех вариантах его проявления – от политики до экономики.И для начала Трамп занялся кадровым укреплением своих тылов. Были срочно уволены советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг. Причина банальна – скандалы, в которые попадала эта парочка и последней каплей в которых стало включение редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в групповой чат Белого дома, в котором обсуждались удары США по Йемену. Разглашены были секретные данные, что наносило прямой удар по Трампу, чтобы по этому поводу, подстилая соломку подхалимства и оправдания, ни говорили штатные Трамповы прилипалы.Но многие обозреватели утверждают, что Уолтц был уволен за то, что был "белой вороной" в команде Трампа и был приставлен в нее, чтобы "глубинное государство" хоть как-то могло контролировать (или хотя бы знать, что он задумал) человека, уверенного, что Божья благодать вошла в него через простреленное ухо и позволяет ему воротить, что вздумается.Уолтц действительно работал на американском политолимпе давно, а теперь его там нет – он может отправиться в ООН представителем США, как в почетную ссылку, потому что Трамп на Объединенные Нации плевать хотел…И сейчас говорят о масштабных перестановках в команде Трампа: новым советником на место Уолтца может прийти спецпосланник Стив Уиткофф, а временно нацбезопасность обзирает госсекретарь Марко Рубио. Издание Politico уже пророчит: "Уход Уолтца встряхнет команду по национальной безопасности, которая страдает от хаоса и беспорядков, пока команда Трампа пытается урегулировать конфликты на трех театрах военных действий дипломатическим путем и ведет глобальную торговую войну".Среди других возможных кандидатов на место Уолтца называют главу администрации Трампа Стивена Миллера, старшего директора Совета нацбезопасности по борьбе с терроризмом Себастьяна Горку и спецпосланника Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла, людей, считающихся верными.Потом Трамп решил встряхнуть и покрепче привязать к своей воле всех, кто зависит от США хоть как-то – от Европы до всяких там Австралий с Океаниями и прочими индо-тихоокеанскими "тиграми".Очень похожий на несостоявшуюся жену президента Франции Эмманюэля Макрона французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро то ли сдуру, то ли сознательно (в знак примирения с США) разболтал, что ЕС согласовал с Америкой очередной удар по Москве. То есть подготовил и утряс с Америкой 17-й пакет санкций против России с одноq целью – заставить Россию согласиться на прекращение огня в зоне СВО. Но не только дипломатией или военной силой, но и через экономическое удушение.По Барро, это "хорошая новость", ибо, по сути, речь идет о скоординированном давлении двух частей как бы треснувшего после прихода Трампа коллективного Запада, чтобы добиться капитуляции России, прикрываясь лозунгами о мире.Теперь осталось, сказал Барро, "скоординировать" новый удар с американским санкционным пакетом, который уже как бы собрал сенатор Линдси Грэм, который заручился поддержкой почти 70 сенаторов. Республиканцев, то есть однопартийцев как бы "миротворца" Трампа. А представитель госдепа Тэмми Брюс прямо сказала, что новые меры против России возможны в любой момент, потому как США уже не скрывают, что их "инициативы" по санкциям – постоянный инструмент давления. Как был, так и остается.При этом представитель Трампа Кит Келлог уже заявил, что в Белом доме считают: или Россия идет на поводу у США и прекращает огонь на месяц, а то и на три, или последует новый пакет санкций сенатора Линдси Грэма, который уже готов и включает пошлины в размере 500% для всех покупателей российского сырья – в первую очередь, разумеется, энергоносителей.А сам Трамп обратился к миру, эскалируя ситуацию в другом регионе – на Ближнем Востоке: "Внимание: все закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены Сейчас! Любая страна или человек, покупающий любое количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно подвергнется вторичным санкциям. Им будет запрещено вести бизнес с Соединенными Штатами Америки в любом виде или форме. Спасибо за внимание к этому вопросу, Президент Дональд Трамп".Тут даже комментировать особо нечего, если учесть, что, согласно различной информации, основными покупателями иранской нефти являются: Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Индия. Всех цепляет Трамп, добиваясь вожделенного вселенского хаоса…Но больше всего Трамп мобилизует неонацистский режим в Киеве, который буквально на днях превратил свою страну Украину в полноценную и бесправную колонию США.За это и печеньки – США разрешили Киеву все. Для начала тот же уже упомянутый спецпосланник Келлог сказал, что объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие с 8 по 10 мая сего года США считают неактуальным и требуют перемирия на 30 дней. Чтобы ВСУ могли-таки перегруппироваться и перевооружиться хотя бы частично и избежать разгрома от российских войск.При этом США, по словам Келлога, не будут никак учитывать условия России по любому "мирному плану", а чтобы Зеленский не чувствовал себя так уж ограбленным за "минеральную сделку", Штаты разрешили коммерческие поставки оружия на первые 50 млн долл.А потом официальный представитель американского госдепа уже знакомая Тэмми Брюс на брифинге в своем ведомстве заявила, что США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, потому что, дескать, пришло время для прямых переговоров Москвы и Киева. "Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого" – сказала она.При этом она добавила, что что США не будут снимать санкции против России, которые существуют в настоящий момент. Зато будут уделять внимание всему остальному миру. "Есть и другие части мира, целый глобус. Они также нашего требуют внимания", – загадочно добавила она. Хотя никакой загадки тут нет – в тотальном хаосе США лучше всех ориентируются и ловят свой профит. Политика у них такая много лет.А чтобы периодически то впадающий в истерику бесстрашного безумца, то холодеющий от страха трусло Зеленский хоть как-то пришел в чувство и не вибрировал, а смело воевал, ему продлили "ярлык на княжение". И это – не только "минеральная сделка", как могли подумать многие. Издание The Telegraph сообщает, что из пакета предложений по прекращению огня в Украине Белый дом исключил пункт об обязательных президентских выборах в Украине, которых так боится Зеленский, потому что считает их приговором себе.Источник в американских верхах сообщил The Telegraph, что раньше Вашингтон настаивал на таких выборах, потому что ему тоже нужен был легитимный Зеленский. А теперь, когда Зеленский продал Украину США, в Вашингтоне решено успокоить украинскую сторону. И склонить ее и к выполнению экономических сделок по минеральным ресурсам, и к продолжению войны.Официальных подтверждений этому сообщению пока нет, но по логике вещей как в Киеве теперь рассчитывают на новые уступки — как от США, так и от России, так и в США готовы любой ценой держать у власти податливого бывшего клоуна.И ситуация как бы зависла в неопределенности. В Москве акцентируют внимание на майском прекращении огня ко Дню Победы: "Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру". Опять подтверждают готовность "к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами". И предупреждают что "в случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ".А США опять начали вихлять. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его страна будет добиваться переговоров о мире в Украине еще 100 дней. Раз Трампу столько дней не хватило, то Вашингтон готов на новую сотку, чтобы закончить боевые действия. "Мы собираемся очень усердно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться усадить этих ребят за стол переговоров", – в интервью каналу Fox News сказал Вэнс.…А 9 мая меж тем приближается. И отказаться от празднования 80-летия Великой Победы Россия не может. Она – наследница СССР, который за победу заплатил жизнями около 26,6 млн человек, а США потеряли около 400 тыс человек. Может, в этом все дело и такие разные мерила ценности…О важных деталях подписания сделки между Украиной и США - в статье Ивана Лизана "Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по "минеральной сделке""

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, оон, politico, ес, мнения