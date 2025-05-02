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США планируют потратить на нацбезопасность свыше триллиона долларов

США планируют потратить на нацбезопасность свыше триллиона долларов - 02.05.2025 Украина.ру

США планируют потратить на нацбезопасность свыше триллиона долларов

Президент США Дональд Трамп запросит у парламента свыше триллиона долларов по статье бюджетных расходов на обеспечение национальной безопасности в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg

2025-05-02T11:09

2025-05-02T11:09

2025-05-02T11:09

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Размер рекордных запросов Белого дома на нацбезопасность стали известны информагентству от анонимных информаторов из президентской администрации."Трамп запросит рекордные $1,01 трлн на расходы на национальную безопасность в финансовом году, начинающимся 1 октября, что более чем на 13% превышает показатель текущего года", - сказано в публикации.Пентагон из этой суммы намерен освоить $961 млрд.Конгресс не комментирует публикацию информагентства.Весной 2024 года Белый дом запросил у Конгресса почти 850 миллиардов долларов на национальную оборону США в 2025 финансовом году, что на 7,5 миллиардов больше чем в 2024-ом.Тем временем Михаил Павлив рассмотрел проблему сделки Вашингтона с Киевом, позволяющей возобновить американские военные поставки на Украину в публикации Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной

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новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, михаил павлив, bloomberg, пентагон, военная помощь, оборонный бюджет, милитаризация