https://ukraina.ru/20250502/ssha-planiruyut-potratit-na-natsbezopasnost-svyshe-trilliona-dollarov-1062897647.html
США планируют потратить на нацбезопасность свыше триллиона долларов
США планируют потратить на нацбезопасность свыше триллиона долларов - 02.05.2025 Украина.ру
США планируют потратить на нацбезопасность свыше триллиона долларов
Президент США Дональд Трамп запросит у парламента свыше триллиона долларов по статье бюджетных расходов на обеспечение национальной безопасности в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg
2025-05-02T11:09
2025-05-02T11:09
2025-05-02T11:09
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военная помощь
оборонный бюджет
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Размер рекордных запросов Белого дома на нацбезопасность стали известны информагентству от анонимных информаторов из президентской администрации."Трамп запросит рекордные $1,01 трлн на расходы на национальную безопасность в финансовом году, начинающимся 1 октября, что более чем на 13% превышает показатель текущего года", - сказано в публикации.Пентагон из этой суммы намерен освоить $961 млрд.Конгресс не комментирует публикацию информагентства.Весной 2024 года Белый дом запросил у Конгресса почти 850 миллиардов долларов на национальную оборону США в 2025 финансовом году, что на 7,5 миллиардов больше чем в 2024-ом.Тем временем Михаил Павлив рассмотрел проблему сделки Вашингтона с Киевом, позволяющей возобновить американские военные поставки на Украину в публикации Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной
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новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, михаил павлив, bloomberg, пентагон, военная помощь, оборонный бюджет, милитаризация
Новости, США, Украина, Вашингтон, Дональд Трамп, Михаил Павлив, bloomberg, Пентагон, военная помощь, оборонный бюджет, милитаризация
США планируют потратить на нацбезопасность свыше триллиона долларов
Президент США Дональд Трамп запросит у парламента свыше триллиона долларов по статье бюджетных расходов на обеспечение национальной безопасности в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg
Размер рекордных запросов Белого дома на нацбезопасность стали известны информагентству от анонимных информаторов из президентской администрации.
"Трамп
запросит рекордные $1,01 трлн на расходы на национальную безопасность в финансовом году, начинающимся 1 октября, что более чем на 13% превышает показатель текущего года", - сказано в публикации.
Пентагон
из этой суммы намерен освоить $961 млрд.
Конгресс не комментирует публикацию информагентства.
Весной 2024 года Белый дом запросил
у Конгресса почти 850 миллиардов долларов на национальную оборону США
в 2025 финансовом году, что на 7,5 миллиардов больше чем в 2024-ом.