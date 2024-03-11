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Байден запросил у Конгресса на нацоборону в 2025 году на $7,5 млрд больше, чем в 2024-ом

Байден запросил у Конгресса на нацоборону в 2025 году на $7,5 млрд больше, чем в 2024-ом - 11.03.2024 Украина.ру

Байден запросил у Конгресса на нацоборону в 2025 году на $7,5 млрд больше, чем в 2024-ом

Белый дом запросил у Конгресса почти 850 миллиардов долларов на национальную оборону США в 2025 финансовом году, что на 7,5 миллиардов больше чем в 2024-ом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона

2024-03-11T23:08

2024-03-11T23:08

2024-03-11T23:09

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Так, администрация Байдена намерена направить около 262,6 миллиарда на нужды ВВС США, 257,6 миллиарда долларов – на военно-морские силы, 185,5 миллиарда – на сухопутные войска, а также ещё около 143,7 миллиарда – на прочие расходы в рамках нацобороны. По сравнению с 2022 финансовым годом, запрос по национальной обороне Джо Байдена стал больше на почти 100 миллиардов долларов. Кроме того, на одни только боеприпасы различного вида администрация Джо Байдена просит выделить к 2025 году почти 30 миллиардов долларов. По словам высокопоставленного представителя минобороны США, в эту сумму войдут снаряды различного типа, включая артиллерийские боеприпасы и патроны для стрелкового оружия на 5,9 миллиарда долларов, и стратегические ракеты на 7,2 миллиарда долларов. Также Байден просит Конгресс выделить 16 миллиардов долларов на тактические ракеты. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Европа не собирается менять свои планы, в которые входит война с Россией. Понятны и приоритеты Запада, который выделил Киеву в четыре раза больше денег, чем всей Африке.

https://ukraina.ru/20240307/1053766174.html

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новости, сша, россия, европа, джо байден, пентагон, сво, оборонный бюджет