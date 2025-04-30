https://ukraina.ru/20250430/zona-bespokoystva-ischenko-o-sdelke-ssha-i-ukrainy-i-konsultatsiyakh-s-rossiey-1062880040.html

Зона беспокойства: Ищенко о сделке США и Украины и консультациях с Россией

Зона беспокойства: Ищенко о сделке США и Украины и консультациях с Россией - 30.04.2025 Украина.ру

Зона беспокойства: Ищенко о сделке США и Украины и консультациях с Россией

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 30.04.2025

2025-04-30T17:38

2025-04-30T17:38

2025-04-30T17:38

видео

россия

украина

сша

ростислав ищенко

редкоземельные металлы

переговоры

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 00:21 - О переговорном процессе, условиях и позиции РФ; 07:30 - Есть ли смысл подписывать договор с Украиной? 17:00 - О реакции России на ресурсную сделку США и Украины; 21:19- О реакции на теракт с Ярославом Москаликом; 24:22 - Цели и риски милитаризации Молдавии; 31:16 - О позиции Казахстана и праздновании Великой Победы; 48:40 - О преждевременных смертях политических деятелей в истории России. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

https://ukraina.ru/20250430/kabmin-ukrainy-nadeetsya-podpisat-soglashenie-o-nedrakh-s-ssha-v-techenie-blizhayshikh-sutok-1062878013.html

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видео, россия, украина, сша, ростислав ищенко, редкоземельные металлы, переговоры