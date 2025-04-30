Зона беспокойства: Ищенко о сделке США и Украины и консультациях с Россией - 30.04.2025 Украина.ру
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Зона беспокойства: Ищенко о сделке США и Украины и консультациях с Россией
Зона беспокойства: Ищенко о сделке США и Украины и консультациях с Россией - 30.04.2025 Украина.ру
Зона беспокойства: Ищенко о сделке США и Украины и консультациях с Россией
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 30.04.2025
2025-04-30T17:38
2025-04-30T17:38
видео
россия
украина
сша
ростислав ищенко
редкоземельные металлы
переговоры
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 00:21 - О переговорном процессе, условиях и позиции РФ; 07:30 - Есть ли смысл подписывать договор с Украиной? 17:00 - О реакции России на ресурсную сделку США и Украины; 21:19- О реакции на теракт с Ярославом Москаликом; 24:22 - Цели и риски милитаризации Молдавии; 31:16 - О позиции Казахстана и праздновании Великой Победы; 48:40 - О преждевременных смертях политических деятелей в истории России. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
https://ukraina.ru/20250430/kabmin-ukrainy-nadeetsya-podpisat-soglashenie-o-nedrakh-s-ssha-v-techenie-blizhayshikh-sutok-1062878013.html
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видео, россия, украина, сша, ростислав ищенко, редкоземельные металлы, переговоры
Видео, Россия, Украина, США, Ростислав Ищенко, редкоземельные металлы, переговоры

Зона беспокойства: Ищенко о сделке США и Украины и консультациях с Россией

17:38 30.04.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.
00:21 - О переговорном процессе, условиях и позиции РФ;
07:30 - Есть ли смысл подписывать договор с Украиной?
17:00 - О реакции России на ресурсную сделку США и Украины;
21:19- О реакции на теракт с Ярославом Москаликом;
24:22 - Цели и риски милитаризации Молдавии;
31:16 - О позиции Казахстана и праздновании Великой Победы;
48:40 - О преждевременных смертях политических деятелей в истории России.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
16:51
Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток"Оформление сделки о передаче США доходов от разработки украинских природных ресурсов может состояться в ближайшие сутки. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
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Заголовок открываемого материала
17:38Зона беспокойства: Ищенко о сделке США и Украины и консультациях с Россией
17:32Правительство Украины обсудило отопительные сезоны
17:13Военный эксперт Владислав Угольный: Пока ВСУ цепляются за Красноармейск, Россия готовит новое наступление
16:51Кабмин Украины надеется подписать соглашение о недрах с США "в течение ближайших суток"
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