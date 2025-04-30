ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State - 30.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250430/vs-rf-zakrepilis-v-sele-k-yugu-ot-konstantinovki--deep-state-1062858711.html
ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State
ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State - 30.04.2025 Украина.ру
ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State
Российские подразделения взяли под контроль село Сухая Балка к югу от Константиновки. Об этом 30 апреля сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
2025-04-30T10:15
2025-04-30T10:15
новости
россия
константиновка
украина
вооруженные силы украины
вс рф
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/19/1062752700_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f194149de1d73a4ba15ed129ef1e78d.jpg.webp
По его данным, армия РФ заняла и взяла под контроль село Сухая Балка, которое находится южнее Константиновки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Дзержинск (Торецк) и Дачное, о чем свидетельствует карта аналитического ресурса. Отмечается, что ВС РФ также наступают в районе Константинополя.Между тем, Deep State утверждает, что в Сумской области российские военные расширили "серую зону" в районе Веселовки и Журавки. Уточняется, что бои дошли до села Беловоды. О других успехах ВС РФ на фронте — в публикации Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля.
россия
константиновка
украина
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/19/1062752700_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5176491cf55c878705881c9b3cce4f7e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, константиновка, украина, вооруженные силы украины, вс рф, днр
Новости, Россия, Константиновка, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ДНР

ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State

10:15 30.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские подразделения взяли под контроль село Сухая Балка к югу от Константиновки. Об этом 30 апреля сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
По его данным, армия РФ заняла и взяла под контроль село Сухая Балка, которое находится южнее Константиновки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Дзержинск (Торецк) и Дачное, о чем свидетельствует карта аналитического ресурса. Отмечается, что ВС РФ также наступают в районе Константинополя.
© Telegram-канал "Политика Страны"
© Telegram-канал "Политика Страны"
Между тем, Deep State утверждает, что в Сумской области российские военные расширили "серую зону" в районе Веселовки и Журавки. Уточняется, что бои дошли до села Беловоды.
О других успехах ВС РФ на фронте — в публикации Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКонстантиновкаУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФДНР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Судьба Гитлера: ФСБ рассекретила документы о его смерти и последних днях Третьего рейха
10:49При подготовке к теракту: в Ханты-Мансийске украинские агенты подорвали сами себя
10:47Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР - Мишустин
10:36Продвижение ВС РФ в Сумской области, ВСУ собирают катера на правом берегу Днепра: фронтовая сводка
10:30Стало известно, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане
10:15ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State
10:00Захарова обвинила Запад в отсутствии реакции на угрозы русскоязычным детям на Украине
10:00Константин Затулин: В Казахстане и Киргизии идет борьба за то, как относиться к России
09:59Трамп станцевал в честь 100 дней на посту президента. Какими получились первые итоги?
09:53США больше не готовы субсидировать безопасность Европы — Уолтц
09:41Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях
09:25"Уловка и лицемерие": Рогов о предложении Зеленского по перемирию
09:00Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля
08:32"В бой идут одни "старики" – воплощённая мечта Леонида Быкова
08:06Главное за ночь 30 апреля
08:00Украинская республиканская партия: (воз)рождение украинской многопартийности
07:28Фотоальбом Победы: последний штурм Севастополя советскими бойцами
07:27Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев
07:21Герой моей семьи: Константин Акимович Козлитин
07:00Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово
Лента новостейМолния