https://ukraina.ru/20250430/vs-rf-zakrepilis-v-sele-k-yugu-ot-konstantinovki--deep-state-1062858711.html
ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State
ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State - 30.04.2025 Украина.ру
ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State
Российские подразделения взяли под контроль село Сухая Балка к югу от Константиновки. Об этом 30 апреля сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
2025-04-30T10:15
2025-04-30T10:15
2025-04-30T10:15
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По его данным, армия РФ заняла и взяла под контроль село Сухая Балка, которое находится южнее Константиновки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Дзержинск (Торецк) и Дачное, о чем свидетельствует карта аналитического ресурса. Отмечается, что ВС РФ также наступают в районе Константинополя.Между тем, Deep State утверждает, что в Сумской области российские военные расширили "серую зону" в районе Веселовки и Журавки. Уточняется, что бои дошли до села Беловоды. О других успехах ВС РФ на фронте — в публикации Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, константиновка, украина, вооруженные силы украины, вс рф, днр
Новости, Россия, Константиновка, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ДНР
ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State
Российские подразделения взяли под контроль село Сухая Балка к югу от Константиновки. Об этом 30 апреля сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины