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ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State

ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State - 30.04.2025 Украина.ру

ВС РФ закрепились в селе к югу от Константиновки — Deep State

Российские подразделения взяли под контроль село Сухая Балка к югу от Константиновки. Об этом 30 апреля сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины

2025-04-30T10:15

2025-04-30T10:15

2025-04-30T10:15

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По его данным, армия РФ заняла и взяла под контроль село Сухая Балка, которое находится южнее Константиновки на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Дзержинск (Торецк) и Дачное, о чем свидетельствует карта аналитического ресурса. Отмечается, что ВС РФ также наступают в районе Константинополя.Между тем, Deep State утверждает, что в Сумской области российские военные расширили "серую зону" в районе Веселовки и Журавки. Уточняется, что бои дошли до села Беловоды. О других успехах ВС РФ на фронте — в публикации Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля.

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новости, россия, константиновка, украина, вооруженные силы украины, вс рф, днр