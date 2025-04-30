https://ukraina.ru/20250430/voyne-vse-vozrasty-pokorny-ukraina-kak-gigantskaya-sokovyzhimalka-zelenskogo-1062883264.html
Войне все возрасты покорны. Украина как гигантская соковыжималка Зеленского
Войне все возрасты покорны. Украина как гигантская соковыжималка Зеленского - 30.04.2025 Украина.ру
Войне все возрасты покорны. Украина как гигантская соковыжималка Зеленского
Верховная Рада сбирается разрешить украинцам старше 60 лет служить в армии. Вроде бы и раньше никто не запрещал. Их только мобилизовывать было нельзя, а добровольно подписать контракт мог каждый. В сети полно некрологов украинских военнослужащих возрастом 61-67 лет. И они были отнюдь не генералами – простыми солдатами и сержантами.
2025-04-30T20:59
2025-04-30T20:59
2025-04-30T20:59
украина
россия
сша
владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
вооруженные силы украины
верховная рада
вуз
мнения
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102644/82/1026448285_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cea5e7deb2af76bb1ff82568befdfb3a.jpg.webp
Насколько я понимаю мужчин более старшего возраста и так довольно трудно найти на Украине. А ведь надо, чтобы он ещё по здоровью был хотя бы в состоянии держать автомат и стрелять в направлении противника. Тем не менее это не значит, что старички совсем не служат в ВСУ. Пару лет назад украинская пропаганда восхваляла добровольца, старше 70 лет. Куда он делся потом неизвестно. Может погиб, может просто умер – нагрузки-то на фронте немалые, и более юные не все выдерживают. Может быть демобилизовался и где-то тихо доживает свой век. Но это вряд ли. Попавшие в лапы ВСУ могут вернуться домой либо в гробу, либо калекой.Важно, что ещё пару лет назад никаких возрастных ограничений для добровольцев в ВСУ фактически не существовало. Следовательно, когда украинские депутаты говорят о "разрешении" людям старше 60 лет служить, речь на деле идёт о разрешении ТЦК хватать на улице всех мужчин, старше 18 лет и принуждать их к подписанию контракта. "Аргументация" у них простая: либо тебя без вариантов забьют до смерти в застенках ТЦК, либо ты подпишешь контакт и получишь шанс дезертировать, сдаться в плен или вернуться домой без руки или ноги.Для большинства "аргументы" ТЦК оказываются достаточно убедительными. Мало кто предпочитает быть запытанным в их застенках. Единицам удаётся вырваться. В основном за взятку. При этом взятка ни от чего никого не спасает. Завтра же, или через неделю, через месяц тебя опять могут поймать и вновь поставить перед выбором: откупиться, быть запытанным или стать "добровольцем".Украине судорожно не хватает солдат. Контракт для восемнадцатилетних (на 24 тысячи долларов в год, после года службы поступление в ВУЗ и право на беспроцентную ипотеку, а также годичная бронь от мобилизации) мало кого привлёк. Генералы уже намекают, что право 18-летних служить надо превратить в обязанность.Соответствующий опыт имеется. Вначале в отдельных боевых подразделениях ВСУ появились редкие женщины добровольцы. Затем в ВСУ были созданы рекламные женские подразделения, чья работа заключалась в том, чтобы фотографироваться в новенькой форме и с профессиональным макияжем в глубоком тылу, утверждая, что фотосессия сделана в окопах на передовой и призывая мужчин последовать примеру "храбрых" дам. Видимо реклама не пользовалась большим успехом. Приток добровольцев-мужчин в ВСУ в достаточном количестве обеспечить не удалось и в начале этого года на передовой со стороны ВСУ начали фиксироваться реальные подразделения женщин-штурмовиков. Процент военнослужащих женщин уверенно растёт. Их давно уже в ВСУ больше трети. Так скоро и до половины дойдёт.Фразу "до последнего украинца" давно уже никто не воспринимает, как фигуру речи. Она приобрела вполне реальные очертания. Причём речь уже идёт не только о последнем украинце, но и о последней украинке. При режиме Зеленского на Украине достигнуто полное гендерное равенство, по крайней мере в том, что касается "права" умереть за кровавого клоуна.Не за родину, уже даже не за интересы США, а именно за кровавого клоуна и только за него одного.Дело в том, что методы ведения боевых действий, используемые Зеленским, Залужным, Сырским, всем киевским режимом в целом, быстро, уверенно и гарантированно ведут Украину к демографической катастрофе. Фактически уже привели. В государстве рождаемость упала ниже ста тысяч в год. Лет пятьдесят назад, на пике, она достигала миллиона в год. Народ вымирает и разбегается. Спор о том существует ли в реальности украинская нация или она ещё не сформировалась потерял актуальность, так как если и существует, то всё равно существовать не будет – вымрет.Из такой демографической ямы не выбираются. А ведь это ещё не конец. Как только закончатся боевые действия и откроются границы, Украину покинут новые миллионы. Покинут хотя бы потому, что будут желать нормальной жизни для себя и своих детей. А сколько ещё погибнет! Каждый день боевых действий уносит не меньше тысячи жизней граждан Украины (это не считая тех, кто в тылу умирает от ран или сводит счёты с жизнью).Чем дольше и упорнее сражаются ВСУ, тем бессмысленнее становится их борьба. С точки зрения сохранения государства и народа, Украине было необходимо капитулировать ещё в 2022 году.Американцам продолжение сопротивления ВСУ также ни к чему. Они об этом открыто говорят с декабря 2023 года, когда администрация Байдена в первый раз предложила России "мир по корейскому варианту" (заморозку по линии соприкосновения, которая должна была превратиться в фактическую границу). Обращаю внимание, что Россия требовала не так уж много для прекращения огня – всего лишь вывода украинских войск из конституционных регионов РФ. С момента получения согласия на такой вывод, Москва была готова прекратить огонь и начать переговоры о мире.Если команда Байдена российские мирные предложения не обсуждала, то Трамп в принципе согласился с тем, что они могут лечь в основу переговорного процесса. То есть, если до 2023 (инициатива Байдена) или 2024 года (расширенная инициатива Трампа) можно было говорить, что Украина воюет за интересы США, то с того момента как Вашингтон стал продвигать идею прекращения конфликта ведение Киевом боевых действий не является необходимым с точки зрения интересов Вашингтона (не противоречит им, но и не является необходимым).В продолжении боевых действий до последнего украинца и до последней украинки заинтересован только Зеленский с командой, члены нацистских организаций, в том числе нацистских батальонов в составе ВСУ и национальной гвардии, отдельные военные преступники. То есть абсолютное меньшинство жителей Украины, к тому же не планирующих после завершения политической карьеры проживать на её территории.Зеленский и его команда работают как гигантская соковыжималка, только вместо ягод в неё забрасываются живые люди, а на выходе вместо сока течёт кровь, которую киевский режим конвертирует в деньги. Чем больше граждан Украины погибнет, тем больше состояние Зеленского и его ближайшего окружения. Не удивлюсь, если скоро на Украине "разрешат" служить с пяти лет.
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
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Ростислав Ищенко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp
украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада, вуз, мнения
Войне все возрасты покорны. Украина как гигантская соковыжималка Зеленского
Верховная Рада сбирается разрешить украинцам старше 60 лет служить в армии. Вроде бы и раньше никто не запрещал. Их только мобилизовывать было нельзя, а добровольно подписать контракт мог каждый. В сети полно некрологов украинских военнослужащих возрастом 61-67 лет. И они были отнюдь не генералами – простыми солдатами и сержантами.
Насколько я понимаю мужчин более старшего возраста и так довольно трудно найти на Украине
. А ведь надо, чтобы он ещё по здоровью был хотя бы в состоянии держать автомат и стрелять в направлении противника. Тем не менее это не значит, что старички совсем не служат в ВСУ
. Пару лет назад украинская пропаганда восхваляла добровольца, старше 70 лет. Куда он делся потом неизвестно. Может погиб, может просто умер – нагрузки-то на фронте немалые, и более юные не все выдерживают. Может быть демобилизовался и где-то тихо доживает свой век. Но это вряд ли. Попавшие в лапы ВСУ могут вернуться домой либо в гробу, либо калекой.
Важно, что ещё пару лет назад никаких возрастных ограничений для добровольцев в ВСУ фактически не существовало. Следовательно, когда украинские депутаты говорят о "разрешении" людям старше 60 лет служить, речь на деле идёт о разрешении ТЦК хватать на улице всех мужчин, старше 18 лет и принуждать их к подписанию контракта. "Аргументация" у них простая: либо тебя без вариантов забьют до смерти в застенках ТЦК, либо ты подпишешь контакт и получишь шанс дезертировать, сдаться в плен или вернуться домой без руки или ноги.
Для большинства "аргументы" ТЦК оказываются достаточно убедительными. Мало кто предпочитает быть запытанным в их застенках. Единицам удаётся вырваться. В основном за взятку. При этом взятка ни от чего никого не спасает. Завтра же, или через неделю, через месяц тебя опять могут поймать и вновь поставить перед выбором: откупиться, быть запытанным или стать "добровольцем".
Украине судорожно не хватает солдат. Контракт для восемнадцатилетних (на 24 тысячи долларов в год, после года службы поступление в ВУЗ
и право на беспроцентную ипотеку, а также годичная бронь от мобилизации) мало кого привлёк. Генералы уже намекают, что право 18-летних служить надо превратить в обязанность.
Соответствующий опыт имеется. Вначале в отдельных боевых подразделениях ВСУ появились редкие женщины добровольцы. Затем в ВСУ были созданы рекламные женские подразделения, чья работа заключалась в том, чтобы фотографироваться в новенькой форме и с профессиональным макияжем в глубоком тылу, утверждая, что фотосессия сделана в окопах на передовой и призывая мужчин последовать примеру "храбрых" дам.
Видимо реклама не пользовалась большим успехом. Приток добровольцев-мужчин в ВСУ в достаточном количестве обеспечить не удалось и в начале этого года на передовой со стороны ВСУ начали фиксироваться реальные подразделения женщин-штурмовиков. Процент военнослужащих женщин уверенно растёт. Их давно уже в ВСУ больше трети. Так скоро и до половины дойдёт.
Фразу "до последнего украинца" давно уже никто не воспринимает, как фигуру речи. Она приобрела вполне реальные очертания. Причём речь уже идёт не только о последнем украинце, но и о последней украинке. При режиме Зеленского
на Украине достигнуто полное гендерное равенство, по крайней мере в том, что касается "права" умереть за кровавого клоуна.
Не за родину, уже даже не за интересы США
, а именно за кровавого клоуна и только за него одного.
Дело в том, что методы ведения боевых действий, используемые Зеленским, Залужным
, Сырским, всем киевским режимом в целом, быстро, уверенно и гарантированно ведут Украину к демографической катастрофе. Фактически уже привели. В государстве рождаемость упала ниже ста тысяч в год. Лет пятьдесят назад, на пике, она достигала миллиона в год. Народ вымирает и разбегается. Спор о том существует ли в реальности украинская нация или она ещё не сформировалась потерял актуальность, так как если и существует, то всё равно существовать не будет – вымрет.
Из такой демографической ямы не выбираются. А ведь это ещё не конец. Как только закончатся боевые действия и откроются границы, Украину покинут новые миллионы. Покинут хотя бы потому, что будут желать нормальной жизни для себя и своих детей. А сколько ещё погибнет! Каждый день боевых действий уносит не меньше тысячи жизней граждан Украины (это не считая тех, кто в тылу умирает от ран или сводит счёты с жизнью).
Чем дольше и упорнее сражаются ВСУ, тем бессмысленнее становится их борьба. С точки зрения сохранения государства и народа, Украине было необходимо капитулировать ещё в 2022 году.
Американцам продолжение сопротивления ВСУ также ни к чему. Они об этом открыто говорят с декабря 2023 года, когда администрация Байдена
в первый раз предложила России
"мир по корейскому варианту" (заморозку по линии соприкосновения, которая должна была превратиться в фактическую границу). Обращаю внимание, что Россия требовала не так уж много для прекращения огня – всего лишь вывода украинских войск из конституционных регионов РФ. С момента получения согласия на такой вывод, Москва
была готова прекратить огонь и начать переговоры о мире.
Если команда Байдена российские мирные предложения не обсуждала, то Трамп
в принципе согласился с тем, что они могут лечь в основу переговорного процесса. То есть, если до 2023 (инициатива Байдена) или 2024 года (расширенная инициатива Трампа) можно было говорить, что Украина воюет за интересы США, то с того момента как Вашингтон
стал продвигать идею прекращения конфликта ведение Киевом
боевых действий не является необходимым с точки зрения интересов Вашингтона (не противоречит им, но и не является необходимым).
В продолжении боевых действий до последнего украинца и до последней украинки заинтересован только Зеленский с командой, члены нацистских организаций, в том числе нацистских батальонов в составе ВСУ и национальной гвардии, отдельные военные преступники. То есть абсолютное меньшинство жителей Украины, к тому же не планирующих после завершения политической карьеры проживать на её территории.
Зеленский и его команда работают как гигантская соковыжималка, только вместо ягод в неё забрасываются живые люди, а на выходе вместо сока течёт кровь, которую киевский режим конвертирует в деньги. Чем больше граждан Украины погибнет, тем больше состояние Зеленского и его ближайшего окружения.
Не удивлюсь, если скоро на Украине "разрешат" служить с пяти лет.