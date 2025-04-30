https://ukraina.ru/20250430/voyne-vse-vozrasty-pokorny-ukraina-kak-gigantskaya-sokovyzhimalka-zelenskogo-1062883264.html

Войне все возрасты покорны. Украина как гигантская соковыжималка Зеленского

Войне все возрасты покорны. Украина как гигантская соковыжималка Зеленского - 30.04.2025 Украина.ру

Войне все возрасты покорны. Украина как гигантская соковыжималка Зеленского

Верховная Рада сбирается разрешить украинцам старше 60 лет служить в армии. Вроде бы и раньше никто не запрещал. Их только мобилизовывать было нельзя, а добровольно подписать контракт мог каждый. В сети полно некрологов украинских военнослужащих возрастом 61-67 лет. И они были отнюдь не генералами – простыми солдатами и сержантами.

2025-04-30T20:59

2025-04-30T20:59

2025-04-30T20:59

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Насколько я понимаю мужчин более старшего возраста и так довольно трудно найти на Украине. А ведь надо, чтобы он ещё по здоровью был хотя бы в состоянии держать автомат и стрелять в направлении противника. Тем не менее это не значит, что старички совсем не служат в ВСУ. Пару лет назад украинская пропаганда восхваляла добровольца, старше 70 лет. Куда он делся потом неизвестно. Может погиб, может просто умер – нагрузки-то на фронте немалые, и более юные не все выдерживают. Может быть демобилизовался и где-то тихо доживает свой век. Но это вряд ли. Попавшие в лапы ВСУ могут вернуться домой либо в гробу, либо калекой.Важно, что ещё пару лет назад никаких возрастных ограничений для добровольцев в ВСУ фактически не существовало. Следовательно, когда украинские депутаты говорят о "разрешении" людям старше 60 лет служить, речь на деле идёт о разрешении ТЦК хватать на улице всех мужчин, старше 18 лет и принуждать их к подписанию контракта. "Аргументация" у них простая: либо тебя без вариантов забьют до смерти в застенках ТЦК, либо ты подпишешь контакт и получишь шанс дезертировать, сдаться в плен или вернуться домой без руки или ноги.Для большинства "аргументы" ТЦК оказываются достаточно убедительными. Мало кто предпочитает быть запытанным в их застенках. Единицам удаётся вырваться. В основном за взятку. При этом взятка ни от чего никого не спасает. Завтра же, или через неделю, через месяц тебя опять могут поймать и вновь поставить перед выбором: откупиться, быть запытанным или стать "добровольцем".Украине судорожно не хватает солдат. Контракт для восемнадцатилетних (на 24 тысячи долларов в год, после года службы поступление в ВУЗ и право на беспроцентную ипотеку, а также годичная бронь от мобилизации) мало кого привлёк. Генералы уже намекают, что право 18-летних служить надо превратить в обязанность.Соответствующий опыт имеется. Вначале в отдельных боевых подразделениях ВСУ появились редкие женщины добровольцы. Затем в ВСУ были созданы рекламные женские подразделения, чья работа заключалась в том, чтобы фотографироваться в новенькой форме и с профессиональным макияжем в глубоком тылу, утверждая, что фотосессия сделана в окопах на передовой и призывая мужчин последовать примеру "храбрых" дам. Видимо реклама не пользовалась большим успехом. Приток добровольцев-мужчин в ВСУ в достаточном количестве обеспечить не удалось и в начале этого года на передовой со стороны ВСУ начали фиксироваться реальные подразделения женщин-штурмовиков. Процент военнослужащих женщин уверенно растёт. Их давно уже в ВСУ больше трети. Так скоро и до половины дойдёт.Фразу "до последнего украинца" давно уже никто не воспринимает, как фигуру речи. Она приобрела вполне реальные очертания. Причём речь уже идёт не только о последнем украинце, но и о последней украинке. При режиме Зеленского на Украине достигнуто полное гендерное равенство, по крайней мере в том, что касается "права" умереть за кровавого клоуна.Не за родину, уже даже не за интересы США, а именно за кровавого клоуна и только за него одного.Дело в том, что методы ведения боевых действий, используемые Зеленским, Залужным, Сырским, всем киевским режимом в целом, быстро, уверенно и гарантированно ведут Украину к демографической катастрофе. Фактически уже привели. В государстве рождаемость упала ниже ста тысяч в год. Лет пятьдесят назад, на пике, она достигала миллиона в год. Народ вымирает и разбегается. Спор о том существует ли в реальности украинская нация или она ещё не сформировалась потерял актуальность, так как если и существует, то всё равно существовать не будет – вымрет.Из такой демографической ямы не выбираются. А ведь это ещё не конец. Как только закончатся боевые действия и откроются границы, Украину покинут новые миллионы. Покинут хотя бы потому, что будут желать нормальной жизни для себя и своих детей. А сколько ещё погибнет! Каждый день боевых действий уносит не меньше тысячи жизней граждан Украины (это не считая тех, кто в тылу умирает от ран или сводит счёты с жизнью).Чем дольше и упорнее сражаются ВСУ, тем бессмысленнее становится их борьба. С точки зрения сохранения государства и народа, Украине было необходимо капитулировать ещё в 2022 году.Американцам продолжение сопротивления ВСУ также ни к чему. Они об этом открыто говорят с декабря 2023 года, когда администрация Байдена в первый раз предложила России "мир по корейскому варианту" (заморозку по линии соприкосновения, которая должна была превратиться в фактическую границу). Обращаю внимание, что Россия требовала не так уж много для прекращения огня – всего лишь вывода украинских войск из конституционных регионов РФ. С момента получения согласия на такой вывод, Москва была готова прекратить огонь и начать переговоры о мире.Если команда Байдена российские мирные предложения не обсуждала, то Трамп в принципе согласился с тем, что они могут лечь в основу переговорного процесса. То есть, если до 2023 (инициатива Байдена) или 2024 года (расширенная инициатива Трампа) можно было говорить, что Украина воюет за интересы США, то с того момента как Вашингтон стал продвигать идею прекращения конфликта ведение Киевом боевых действий не является необходимым с точки зрения интересов Вашингтона (не противоречит им, но и не является необходимым).В продолжении боевых действий до последнего украинца и до последней украинки заинтересован только Зеленский с командой, члены нацистских организаций, в том числе нацистских батальонов в составе ВСУ и национальной гвардии, отдельные военные преступники. То есть абсолютное меньшинство жителей Украины, к тому же не планирующих после завершения политической карьеры проживать на её территории.Зеленский и его команда работают как гигантская соковыжималка, только вместо ягод в неё забрасываются живые люди, а на выходе вместо сока течёт кровь, которую киевский режим конвертирует в деньги. Чем больше граждан Украины погибнет, тем больше состояние Зеленского и его ближайшего окружения. Не удивлюсь, если скоро на Украине "разрешат" служить с пяти лет.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада, вуз, мнения