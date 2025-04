https://ukraina.ru/20250430/ugrozy-mobilizatsiya-i-provokatsii-na-chto-poydet-ukraina-i-chem-risknet-rossiya-itogi-30-aprelya-1062875432.html

Угрозы, мобилизация и провокации: на что пойдет Украина и чем рискнет Россия. Итоги 30 апреля

Угрозы, мобилизация и провокации: на что пойдет Украина и чем рискнет Россия. Итоги 30 апреля - 30.04.2025 Украина.ру

Угрозы, мобилизация и провокации: на что пойдет Украина и чем рискнет Россия. Итоги 30 апреля

Политические игры внутри Запада и Украины; попытки России выстроить диалог; провокации киевского режима; вновь замаячившая на горизонте сделка по редкоземельным металлам; мобилизация по-украински

2025-04-30T17:59

2025-04-30T17:59

2025-04-30T18:55

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

вооруженные силы украины

верховная рада

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062871905_0:524:1500:1368_1920x0_80_0_0_0d998e8ac1bef7adc80257634dc0086a.jpg

Кто с кем договаривается? Сегодня, 30 апреля, президент США Дональд Трамп отметил на посту главы государства 100 дней. На митинге, проходившем в штате Мичиган по случаю этой даты, он заявил, что за прошедшее время была проделана большая работа, причем не только внутри страны, но и в части внешней политики.Между тем в интервью изданию The Hill спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что "впервые за десятилетия" появилась возможность пересмотреть отношения России и США. Как утверждает The Hill, после возвращения Трампа в Белый дом его администрация стремится положить конец конфликту на Украине, проводя переговоры с Москвой и Киевом и добиваясь мира. Однако не все западные СМИ согласны с таким мнением. Например, американское издание New York Times написало: "Сто дней. Это всё, что потребовалось, чтобы отделить Америку от мира". Итальянская газета Giornale добавила, что "прошло 100 дней с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, опрокинув, подобно циклону, мировой порядок". Еще более резкой получилась статья Майкла Хирша в американском журнале Foreign Policy, где он написал, что Трамп продемонстрировал беспрецедентную слабость за 100 дней президентства.Владимир Зеленский, в свою очередь, отменил интервью для американского канала ABC после встречи с Трампом в Ватикане, во время которой политики успели поговорить всего несколько минут. Интервью должно было состояться в воскресенье утром, однако Зеленский после "некоторых технических проблем с переводом" отменил мероприятие. Источник издания Axios отмечает, что прошедшая в Ватикане встреча с Трампом была "отличной" для Зеленского, и он "не хотел рисковать", рассказывая о ней в СМИ.Сегодня также выяснилось, что во время встречи в Ватикане Зеленский упрашивал Трампа не выходить из переговорного процесса, касающегося конфликта на Украине.Ранее украинское СМИ "Страна.ua" посчитало, сколько длилась встреча Зеленского с Трампом, прошедшая в Ватикане перед началом прощальной церемонии с Папой Римским. Уточнялось, что политики были намерены провести беседу и после мероприятия, однако этого не произошло. А тем временем глава "Росатома" Алексей Лихачёв заявил, что Россия готова обсудить с США их присутствие на ЗАЭС в рамках урегулирования на Украине.Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон пытается играть роль посредника между Киевом и Москвой ради заключения мирного соглашения, которое позволит прекратить боевые действия."Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, а не с Америкой. Америка пытается выступить посредником, и мы благодарны Соединенным Штатам за эти поистине неистовые усилия", — сказал Песков.Помимо этого, услышав на просветительском марафоне общества "Знание" вопрос, встанет ли сейчас вся Россия, как во времена Великой Отечественной войны, на свою защиту при необходимости, Песков ответил утвердительно. "В этом плане ничего не поменялось: если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент. Никакого сомнения ни у кого быть не должно!", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Он напомнил, что бойцам СВО помогают миллионы граждан, которые работают в военно-промышленном комплексе, сотни тысяч граждан собирают им помощь, направляют за свои деньги технику, амуницию, беспилотники, плетут маскировочные сети.Угрозы киевского режимаМежду тем секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко заявил, что при желании Украина имеет возможность ударить по параду, который пройдет в Москве, в честь 80-летия Победы. Стоит напомнить, что еще накануне Зеленский намекнул на провокацию со стороны Украины в виде удара по Москве во время проведения Парада Победы. Костенко, в свою очередь, подчеркнул, что Украина имеет возможности осуществить подобного рода угрозы."У нас такие возможности есть, и если там будет команда, то все будет спланировано. Россияне стянут все, что только есть, чтобы прикрыть Красную площадь. Но, смотрите, у нас сейчас мощные возможности в плане дальнобойного оружия. Поэтому мы скажем "да" при желании спланировать такую операцию", — сказал депутат.Сделка по полезным ископаемым вновь подвешена в воздухеАгентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Украина готова подписать с США соглашение о недрах, и произойти это может уже сегодня. По его данным, министр экономики Украины Юлия Свириденко направляется в Вашингтон для подписания.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем Телеграм-канале написал, что Украина до сих пор не получила окончательный текст соглашения с США по полезным ископаемым. "Текста соглашения на руках у украинской стороны нет. Пока никакой подготовки к подписям не происходит. Все может измениться", — отметил он.Спустя несколько часов издание Bloomberg сообщило подробности финального проекта соглашения о недрах между Украиной и США. По данным источников издания, документ содержит в том числе пункты: По информации источника, еще два технических соглашения, которые определят порядок работы совместного фонда, еще окончательно не согласованы.В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о недрах с США будет подписано в ближайшие сутки. После этого будут подписаны еще два исполнительные соглашения про создание фонда инвестиций и его финансирование.Солдаты ВСУ от мала до великаТелеграм-канал Military Theme Z обратил внимание на то, что украинцев в возрасте от 18 до 24 лет агитируют вступать в ряды ВСУ при помощи имитирующих компьютерную игру кадров. В сети гуляет рекламный ролик, демонтирующий процесс создания игрового персонажа: молодому человеку предлагается выбрать между классами "Переплыватель Тисы", "Маляр в Польше", "Копатель янтаря" или "Штурмовик / Разведчик".Первые три "профессии" создатели ролика характеризуют как малодоходные. При этом подчеркивается, что военнослужащие получают денежное довольствие и обеспечиваются необходимым снаряжением.Если эта идея не выгорит, украинские власти имеют запасной план: депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам старше 60 лет вступать в ряды ВСУ. Мужчины, не попадающие по возрасту под мобилизацию, смогут подписать контракт сроком на один год. Кандидатуры офицерского состава должен будет утверждать украинский генштаб.Стоит напомнить, на Украине пытаются привлечь в армию молодежь в возрасте 18-24 лет для отправки на фронт. Им обещают выплаты в миллион гривен и ряд социальных льгот. По мнению наблюдателей, этот шаг можно считать началом скрытой мобилизации молодежи.Тем временем телеграм-канал Mash поделился новой занимательной статистикой. По данным издания, с начала курской авантюры украинцы стали меньше спонсировать свою армию. В среднем доходы ВСУ от пожертвований снизились на 40%."Жители Киева, Днепропетровска, Ивано-Франковска и других городов стали меньше переводить деньги добровольцам, которые возят гуманитарку. Прежде всего это связано с успехами ВС РФ. Ещё один фактор — мошеннические кейсы. Когда донаты людей превращались в новые квартиры и машины тех, кто собирал пожертвования для ВСУ", — говорится в публикации. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250426/smi-raskryli-podrobnosti-predlozheniy-ukrainy-k-planu-ssha--1062773527.html

https://ukraina.ru/20250430/sumskaya-oblast-novoe-o-smerti-gitlera-i-100-dney-trampa-glavnoe-na-1300-1062861230.html

https://ukraina.ru/20250430/armiya-rf-uvelichila-intensivnost-nastupleniya-pozhalovalsya-syrskiy--1062861801.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, верховная рада, вс рф, мобилизация, редкоземельные металлы