"Можем долго ждать, но потом ударим": политолог рассказал о ядерном предупреждении Западу

Заявление СВР о планах Франции и Британии передать Украине ядерное оружие является ультиматумом. Мы можем долго ждать, но потом обязательно ударим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070987022_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_7d90198f1d2cea99ea91b072625b4b32.jpg

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) заявила о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие. Комментируя заявление СВР, эксперт указал на совокупность факторов. "Помимо того, о чем вы сказали, еще был удар по резиденции президента в конце 2025 года. Тогда тоже была жесткая риторика с нашей стороны, но, видимо, противник этого не усвоил. И я бы сказал, что заявление СВР – это наш ультиматум", – заявил Колпашников.Он напомнил, что в ядерной доктрине России есть пункт о том, что она может работать на упреждение. "Теперь мы можем первыми нанести ядерный удар. Вот мы об этом и предупреждаем Запад", — уточнил эксперт.Сам факт передачи киевскому режиму каких-то компонентов ядерного оружия от Великобритании и Франции дает повод нанести ядерные удары не только по военным объектам на Украине, но и по странам, которые это оружие поставляют, подчеркнул политолог.Аналитик отметил решительный настрой России. "Мы самый терпеливый народ в мире. Мы можем долго ждать, но потом обязательно ударим. Именно об этом СВР предупреждает Запад", – резюмировал Виталий Колпашников.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.

