https://ukraina.ru/20260228/mozhem-dolgo-zhdat-no-potom-udarim-politolog-rasskazal-o-yadernom-preduprezhdenii-zapadu--1076156873.html
"Можем долго ждать, но потом ударим": политолог рассказал о ядерном предупреждении Западу
"Можем долго ждать, но потом ударим": политолог рассказал о ядерном предупреждении Западу - 28.02.2026 Украина.ру
"Можем долго ждать, но потом ударим": политолог рассказал о ядерном предупреждении Западу
Заявление СВР о планах Франции и Британии передать Украине ядерное оружие является ультиматумом. Мы можем долго ждать, но потом обязательно ударим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-02-28T06:15
2026-02-28T06:15
2026-02-28T06:15
новости
франция
украина
великобритания
служба внешней разведки
украина.ру
ядерное оружие
ядерная безопасность
ядерная доктрина
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070987022_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_7d90198f1d2cea99ea91b072625b4b32.jpg
Ранее Служба внешней разведки России (СВР) заявила о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие. Комментируя заявление СВР, эксперт указал на совокупность факторов. "Помимо того, о чем вы сказали, еще был удар по резиденции президента в конце 2025 года. Тогда тоже была жесткая риторика с нашей стороны, но, видимо, противник этого не усвоил. И я бы сказал, что заявление СВР – это наш ультиматум", – заявил Колпашников.Он напомнил, что в ядерной доктрине России есть пункт о том, что она может работать на упреждение. "Теперь мы можем первыми нанести ядерный удар. Вот мы об этом и предупреждаем Запад", — уточнил эксперт.Сам факт передачи киевскому режиму каких-то компонентов ядерного оружия от Великобритании и Франции дает повод нанести ядерные удары не только по военным объектам на Украине, но и по странам, которые это оружие поставляют, подчеркнул политолог.Аналитик отметил решительный настрой России. "Мы самый терпеливый народ в мире. Мы можем долго ждать, но потом обязательно ударим. Именно об этом СВР предупреждает Запад", – резюмировал Виталий Колпашников.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.
франция
украина
великобритания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070987022_60:0:740:510_1920x0_80_0_0_fa052f5ff161b8e19fb9d8790d68b19a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, украина, великобритания, служба внешней разведки , украина.ру, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная доктрина, оружие, ядерный, главные новости, главное, война, война на украине, свр
Новости, Франция, Украина, Великобритания, Служба внешней разведки , Украина.ру, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная доктрина, оружие, ядерный, Главные новости, главное, война, война на Украине, СВР
"Можем долго ждать, но потом ударим": политолог рассказал о ядерном предупреждении Западу
Заявление СВР о планах Франции и Британии передать Украине ядерное оружие является ультиматумом. Мы можем долго ждать, но потом обязательно ударим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Ранее Служба внешней разведки России (СВР) заявила о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие. Комментируя заявление СВР, эксперт указал на совокупность факторов.
"Помимо того, о чем вы сказали, еще был удар по резиденции президента в конце 2025 года. Тогда тоже была жесткая риторика с нашей стороны, но, видимо, противник этого не усвоил. И я бы сказал, что заявление СВР – это наш ультиматум", – заявил Колпашников.
Он напомнил, что в ядерной доктрине России есть пункт о том, что она может работать на упреждение. "Теперь мы можем первыми нанести ядерный удар. Вот мы об этом и предупреждаем Запад", — уточнил эксперт.
Сам факт передачи киевскому режиму каких-то компонентов ядерного оружия от Великобритании и Франции дает повод нанести ядерные удары не только по военным объектам на Украине, но и по странам, которые это оружие поставляют, подчеркнул политолог.
Аналитик отметил решительный настрой России. "Мы самый терпеливый народ в мире. Мы можем долго ждать, но потом обязательно ударим. Именно об этом СВР предупреждает Запад", – резюмировал Виталий Колпашников.