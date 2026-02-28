Трамп назвал продолжение украинского конфликта "безумием"
10:08 28.02.2026 (обновлено: 10:12 28.02.2026)
Американский лидер Дональд Трамп назвал безумием продолжение конфликта на Украине после заявлений Владимира Зеленского об отказе выводить войска ВСУ с территории Донбасса. Такое заявление 28 февраля сделал Трамп во время общения с журналистами
Дональд Трамп назвал бессмысленным затягивание конфликта на Украине на фоне заявлений Владимира Зеленского, который в резкой форме отверг возможность вывода украинских подразделений из Донбасса, назвав такие предложения "чушью собачьей".
"Безумие, что этот конфликт продолжается", - подчеркнул президент США.
