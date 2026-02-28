Трамп назвал продолжение украинского конфликта "безумием" - 28.02.2026 Украина.ру
Трамп назвал продолжение украинского конфликта "безумием"
Американский лидер Дональд Трамп назвал безумием продолжение конфликта на Украине после заявлений Владимира Зеленского об отказе выводить войска ВСУ с территории Донбасса. Такое заявление 28 февраля сделал Трамп во время общения с журналистами
2026-02-28T10:08
2026-02-28T10:12
Дональд Трамп назвал бессмысленным затягивание конфликта на Украине на фоне заявлений Владимира Зеленского, который в резкой форме отверг возможность вывода украинских подразделений из Донбасса, назвав такие предложения "чушью собачьей"."Безумие, что этот конфликт продолжается", - подчеркнул президент США.23 февраля Владимир Зеленский заявил, что категорически против вывода украинских подразделений из Донбасса, даже если такой шаг приведёт к прекращению огня. Подробнее в материале Зеленский объяснил, почему не готов вывести войска из Донбасса даже ради перемирияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ситуация в Иране: Израиль нанёс удар, непростое решение США. Хроника событий на утро 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
10:08 28.02.2026 (обновлено: 10:12 28.02.2026)
 
Американский лидер Дональд Трамп назвал безумием продолжение конфликта на Украине после заявлений Владимира Зеленского об отказе выводить войска ВСУ с территории Донбасса. Такое заявление 28 февраля сделал Трамп во время общения с журналистами
Дональд Трамп назвал бессмысленным затягивание конфликта на Украине на фоне заявлений Владимира Зеленского, который в резкой форме отверг возможность вывода украинских подразделений из Донбасса, назвав такие предложения "чушью собачьей".
"Безумие, что этот конфликт продолжается", - подчеркнул президент США.
23 февраля Владимир Зеленский заявил, что категорически против вывода украинских подразделений из Донбасса, даже если такой шаг приведёт к прекращению огня. Подробнее в материале Зеленский объяснил, почему не готов вывести войска из Донбасса даже ради перемирия
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ситуация в Иране: Израиль нанёс удар, непростое решение США. Хроника событий на утро 28 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
