Трамп назвал продолжение украинского конфликта "безумием"

Американский лидер Дональд Трамп назвал безумием продолжение конфликта на Украине после заявлений Владимира Зеленского об отказе выводить войска ВСУ с территории Донбасса. Такое заявление 28 февраля сделал Трамп во время общения с журналистами

2026-02-28T10:08

новости

донбасс

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

украина.ру

сша

украина

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075860782_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2c578ae516153f500cab43a9d5ec3e6b.jpg

Дональд Трамп назвал бессмысленным затягивание конфликта на Украине на фоне заявлений Владимира Зеленского, который в резкой форме отверг возможность вывода украинских подразделений из Донбасса, назвав такие предложения "чушью собачьей"."Безумие, что этот конфликт продолжается", - подчеркнул президент США.23 февраля Владимир Зеленский заявил, что категорически против вывода украинских подразделений из Донбасса, даже если такой шаг приведёт к прекращению огня. Подробнее в материале Зеленский объяснил, почему не готов вывести войска из Донбасса даже ради перемирияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ситуация в Иране: Израиль нанёс удар, непростое решение США. Хроника событий на утро 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

новости, донбасс, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, сша, украина