https://ukraina.ru/20250430/kiev-do-sikh-por-ne-poluchil-okonchatelnyy-tekst-soglasheniya-s-ssha-po-nedram--goncharenko-1062874757.html

Киев до сих пор не получил окончательный текст соглашения с США по недрам — Гончаренко*

Киев до сих пор не получил окончательный текст соглашения с США по недрам — Гончаренко* - 30.04.2025 Украина.ру

Киев до сих пор не получил окончательный текст соглашения с США по недрам — Гончаренко*

Украина еще не получила окончательный текст соглашения с США по полезным ископаемым. Об этом 30 апреля сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*

2025-04-30T15:08

2025-04-30T15:08

2025-04-30T15:08

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верховная рада

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"По сделке по полезным ископаемым из США. Свириденко еще не улетела в США. Текста соглашения на руках у украинской стороны нет. Пока никакой подготовки к подписям не происходит. Все может измениться, но на 14.20 ситуация пока вот такая", - написал Гончаренко.Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник ранее сообщало, что Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский Кабмин может в этот день утвердить текст документа. Утверждалось, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко уже находится в Вашингтоне.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, сша, алексей гончаренко, украина, вашингтон, владимир зеленский, верховная рада, кабмин, дональд трамп