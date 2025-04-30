https://ukraina.ru/20250430/kiev-do-sikh-por-ne-poluchil-okonchatelnyy-tekst-soglasheniya-s-ssha-po-nedram--goncharenko-1062874757.html
Киев до сих пор не получил окончательный текст соглашения с США по недрам — Гончаренко*
Киев до сих пор не получил окончательный текст соглашения с США по недрам — Гончаренко* - 30.04.2025 Украина.ру
Киев до сих пор не получил окончательный текст соглашения с США по недрам — Гончаренко*
Украина еще не получила окончательный текст соглашения с США по полезным ископаемым. Об этом 30 апреля сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
2025-04-30T15:08
2025-04-30T15:08
2025-04-30T15:08
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сша
алексей гончаренко
украина
вашингтон
владимир зеленский
верховная рада
кабмин
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"По сделке по полезным ископаемым из США. Свириденко еще не улетела в США. Текста соглашения на руках у украинской стороны нет. Пока никакой подготовки к подписям не происходит. Все может измениться, но на 14.20 ситуация пока вот такая", - написал Гончаренко.Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник ранее сообщало, что Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский Кабмин может в этот день утвердить текст документа. Утверждалось, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко уже находится в Вашингтоне.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.Об уверенности Трампа в подписании сделки - в материале США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по редкоземельным элементам - Трамп на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, алексей гончаренко, украина, вашингтон, владимир зеленский, верховная рада, кабмин, дональд трамп
Новости, США, Алексей Гончаренко, Украина, Вашингтон, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Кабмин, Дональд Трамп
Киев до сих пор не получил окончательный текст соглашения с США по недрам — Гончаренко*
Украина еще не получила окончательный текст соглашения с США по полезным ископаемым. Об этом 30 апреля сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
"По сделке по полезным ископаемым из США. Свириденко еще не улетела в США. Текста соглашения на руках у украинской стороны нет. Пока никакой подготовки к подписям не происходит. Все может измениться, но на 14.20 ситуация пока вот такая", - написал Гончаренко.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник ранее сообщало, что Украина
и США
могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в среду, украинский Кабмин
может в этот день утвердить текст документа. Утверждалось, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко уже находится в Вашингтоне
.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский
. Его попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.