Провал контратаки ВСУ под Волчанском, успех ВС РФ в Ветеринарном: Алехин про ситуацию на севере - 28.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260228/proval-kontrataki-vsu-pod-volchanskom-uspekh-vs-rf-v-veterinarnom-alekhin-pro-situatsiyu-na-severe-1076168334.html
Провал контратаки ВСУ под Волчанском, успех ВС РФ в Ветеринарном: Алехин про ситуацию на севере
Провал контратаки ВСУ под Волчанском, успех ВС РФ в Ветеринарном: Алехин про ситуацию на севере - 28.02.2026 Украина.ру
Провал контратаки ВСУ под Волчанском, успех ВС РФ в Ветеринарном: Алехин про ситуацию на севере
Российская армия усилила давление на опорные пункты ВСУ вблизи границы с Белгородской областью. В районе Ветеринарного бойцы успешно продвигаются под плотным огневым прикрытием, что создает условия для выхода к крупным узлам обороны ВСУ на севере Харьковской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик Алехин
2026-02-28T06:00
2026-02-28T06:00
россия
белгородская область
харьковская область
геннадий алехин
волчанск
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913423_0:163:3061:1884_1920x0_80_0_0_f2739542da58c2be745f0890d74a01ce.jpg
"Сейчас основные усилия наступающей группировки российской армии сосредоточены также на подавлении опорных пунктов и районов обороны ВСУ, расположенных вблизи границы с Белгородской областью", – сообщил Алехин, оценивая обстановку на Харьковском направлении.Он уточнил ситуацию в районе Дергачей. "Так, в районе Ветеринарного идет успешное продвижение наших подразделений под плотным огневым прикрытием, что должно обеспечить дальнейший выход к крупным узлам обороны противника на севере Харьковской области", – пояснил собеседник издания.Эксперт связал активизацию боевых действий с истощением противника. "Активизация этого участка фронта произошла на фоне истощения резервов противника, пытавшегося стабилизировать ситуацию в этом районе", – добавил аналитик.Он сообщил о провальной контратаке противника под Волчанском. "ВСУ понесли серьезные потери при неудачной попытке вернуть ранее утраченные позиции. Провальный контрудар украинских формирований был зафиксирован в районе Волчанских Хуторов", – резюмировал Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия наступает вдоль Северского Донца, накрывая ВСУ с помощью нового "Куба" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
харьковская область
волчанск
харьков
харьковскийфронт
белгород
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913423_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_7f1f64d17c78efe8fa1082012ad7231d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, белгородская область, харьковская область, геннадий алехин, волчанск, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, сводка сво, спецоперация, харьков, харьковскийфронт, белгород, наступление вс рф, наступление россии, потери всу, разгром всу, крах всу, украина.ру дзен, дзен сво
Россия, Белгородская область, Харьковская область, Геннадий Алехин, Волчанск, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, сводка СВО, Спецоперация, Харьков, ХарьковскийФронт, Белгород, наступление ВС РФ, наступление России, потери ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Провал контратаки ВСУ под Волчанском, успех ВС РФ в Ветеринарном: Алехин про ситуацию на севере

06:00 28.02.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российская армия усилила давление на опорные пункты ВСУ вблизи границы с Белгородской областью. В районе Ветеринарного бойцы успешно продвигаются под плотным огневым прикрытием, что создает условия для выхода к крупным узлам обороны ВСУ на севере Харьковской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик Алехин
"Сейчас основные усилия наступающей группировки российской армии сосредоточены также на подавлении опорных пунктов и районов обороны ВСУ, расположенных вблизи границы с Белгородской областью", – сообщил Алехин, оценивая обстановку на Харьковском направлении.
Он уточнил ситуацию в районе Дергачей. "Так, в районе Ветеринарного идет успешное продвижение наших подразделений под плотным огневым прикрытием, что должно обеспечить дальнейший выход к крупным узлам обороны противника на севере Харьковской области", – пояснил собеседник издания.
Эксперт связал активизацию боевых действий с истощением противника. "Активизация этого участка фронта произошла на фоне истощения резервов противника, пытавшегося стабилизировать ситуацию в этом районе", – добавил аналитик.
Он сообщил о провальной контратаке противника под Волчанском. "ВСУ понесли серьезные потери при неудачной попытке вернуть ранее утраченные позиции. Провальный контрудар украинских формирований был зафиксирован в районе Волчанских Хуторов", – резюмировал Алехин.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия наступает вдоль Северского Донца, накрывая ВСУ с помощью нового "Куба" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияБелгородская областьХарьковская областьГеннадий АлехинВолчанскСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОсводка СВОСпецоперацияХарьковХарьковскийФронтБелгороднаступление ВС РФнаступление Россиипотери ВСУразгром ВСУкрах ВСУУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:00Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией
06:15"Можем долго ждать, но потом ударим": политолог рассказал о ядерном предупреждении Западу
06:00Провал контратаки ВСУ под Волчанском, успех ВС РФ в Ветеринарном: Алехин про ситуацию на севере
05:45В ответ прилетят "Орешник" и "Искандер": политолог об ответе на возможную ядерную провокацию Киева
05:30Штурмовики выравнивают фронт и закрепляются на плацдарме: Алехин о новом успехе под Волчанском
05:15Доронин: Атомные ледоколы разрушают придуманный Западом лживый образ "нищей России"
05:00"Презирают Штаты и готовы с ними сражаться": эксперт о росте ненависти к США в Латинской Америке
04:45Иран отыграется на Израиле и США будут "долго кашлять": политолог оценил возможности Тегерана
04:30"Норвегия — сторонник давления на Россию и член НАТО": Доронин про милитаризацию Шпицбергена
04:15Разновекторность интересов: эксперт рассказал о расколе между США и Европой в Арктике
04:00Трамп "до последнего" хочет избежать войны: политолог о неизбежности нового конфликта в Иране
23:14Раскрыт главный секрет эффективных действий ВСУ
22:54Новая американская мечта - не жить в США: впервые почти за век в стране зафиксирован отток населения
22:28От двоемыслия к шизофрении
22:21"Мамин пирожок" возвращается в террор. Украина Зеленского-Буданова по-прежнему отказывается от мира
20:41Трамп заигрался? Чем закончатся очаги напряжения на Кубе и в Мексике и что ждёт Украину
20:34Жертвы атак БПЛА ВСУ в регионах России, взрывы в регионах Украины. Новости к этому часу
20:08"Зеленский лжет": Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского
19:59Там, где не спасет никто, может внезапно спасти Россия
19:39Ядерное противостояние Москвы и Лондона, DDoS-атака на Роскомнадзор и Минобороны. Новости к 19.00
Лента новостейМолния