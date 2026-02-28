https://ukraina.ru/20260228/proval-kontrataki-vsu-pod-volchanskom-uspekh-vs-rf-v-veterinarnom-alekhin-pro-situatsiyu-na-severe-1076168334.html

Провал контратаки ВСУ под Волчанском, успех ВС РФ в Ветеринарном: Алехин про ситуацию на севере

Провал контратаки ВСУ под Волчанском, успех ВС РФ в Ветеринарном: Алехин про ситуацию на севере - 28.02.2026 Украина.ру

Провал контратаки ВСУ под Волчанском, успех ВС РФ в Ветеринарном: Алехин про ситуацию на севере

Российская армия усилила давление на опорные пункты ВСУ вблизи границы с Белгородской областью. В районе Ветеринарного бойцы успешно продвигаются под плотным огневым прикрытием, что создает условия для выхода к крупным узлам обороны ВСУ на севере Харьковской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик Алехин

2026-02-28T06:00

2026-02-28T06:00

2026-02-28T06:00

россия

белгородская область

харьковская область

геннадий алехин

волчанск

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913423_0:163:3061:1884_1920x0_80_0_0_f2739542da58c2be745f0890d74a01ce.jpg

"Сейчас основные усилия наступающей группировки российской армии сосредоточены также на подавлении опорных пунктов и районов обороны ВСУ, расположенных вблизи границы с Белгородской областью", – сообщил Алехин, оценивая обстановку на Харьковском направлении.Он уточнил ситуацию в районе Дергачей. "Так, в районе Ветеринарного идет успешное продвижение наших подразделений под плотным огневым прикрытием, что должно обеспечить дальнейший выход к крупным узлам обороны противника на севере Харьковской области", – пояснил собеседник издания.Эксперт связал активизацию боевых действий с истощением противника. "Активизация этого участка фронта произошла на фоне истощения резервов противника, пытавшегося стабилизировать ситуацию в этом районе", – добавил аналитик.Он сообщил о провальной контратаке противника под Волчанском. "ВСУ понесли серьезные потери при неудачной попытке вернуть ранее утраченные позиции. Провальный контрудар украинских формирований был зафиксирован в районе Волчанских Хуторов", – резюмировал Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия наступает вдоль Северского Донца, накрывая ВСУ с помощью нового "Куба" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.

россия

белгородская область

харьковская область

волчанск

харьков

харьковскийфронт

белгород

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, белгородская область, харьковская область, геннадий алехин, волчанск, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, сводка сво, спецоперация, харьков, харьковскийфронт, белгород, наступление вс рф, наступление россии, потери всу, разгром всу, крах всу, украина.ру дзен, дзен сво