"Шведский Кеннеди": 40 лет со дня убийства Улофа Пальме

28 февраля 1986 года, за несколько дней до запланированного визита в Москву, в центре Стокгольма выстрелом в спину был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме. За убийством торчат уши спецслужб США и Британии

Улоф Пальме, как принято говорить на Западе, родился с серебряной ложкой во рту. Его отец, Гуннар Пальме, был потомком короля Дании Фредрика I и главой крупной страховой компании Thule. Мать политика – бежавшая в 1915 году из российской Лифляндии дворянка Елизавета фон Книрим, правнучка обер-прокурора Сената Российской империи Александра фон Книрима.Но Пальме стал "предателем" интересов своего класса. После службы в шведской армии в 1945-47 годах он отучился на юриста в США и, вернувшись в Швецию, примкнул к социал-демократам. В 1953 году 26-летний Пальме стал секретарём при премьер-министре Швеции Таге Эрландере, позже занимал несколько министерских постов, а в 1969-м получил пост премьер-министра.Именно при Пальме началась золотая эра "шведского социализма": доля госсектора в ВВП страны увеличилась на 50%, была создана система медицинского страхования, ежегодный отпуск для работников увеличен до пяти недель, а отпуск по уходу за детьми стал делиться между отцом и матерью.В 1976 году Пальме предложил создать государственный "Фонд работников", средства в который поступали бы из налога на прибыль частных компаний и контролировались бы рабочими коллективами. Предполагалось, что частная собственность в Швеции трансформируется в собственность трудовых коллективов.Но истеблишмент страны посчитал, что такой шаг превратит Швецию в социалистическую страну по типу Восточной Европы, и Пальме от власти отстранили. Вернувшись в кресло премьера в 1982 году, он больше подобных радикальных идей не выдвигал.А вот в сфере международной политики Улоф Пальме постоянно позволял себе выпады в сторону обеих сверхдержав – США и СССР, и позиционировал себя как пацифиста. Ещё с 1965 года он резко выступал против войны во Вьетнаме, а в рождественской речи в 1972-м поставил американские бомбардировки Ханоя в один ряд с преступлениями нацистов в Гернике, Орадуре, Бабьем Яре, Хатыни, Лидице и Треблинке. Шведский премьер также боролся с режимом апартеида в ЮАР, который поддерживали англосаксы.С другой стороны, Пальме критиковал страны соцлагеря и не признавал коммунизм как политический режим, выступал против операции Варшавского договора в Праге и в 1968 году, а позже и против присутствия советских войск в Афганистане. Одновременно с этим шведский премьер активно поддерживал красных кхмеров в Камбодже и коммунистов Вьетнама, признал КНДР и открыл там посольство Швеции, дружил с Фиделем Кастро и часто посещал СССР.В 1980-х Улоф Пальме вступил в открытую конфронтацию с военным командованием Швеции, которое по инициативе НАТО стало заявлять о якобы обнаруженных в территориальных водах страны советских подлодках.Советский дипломат Борис Панкин, который в 1980-е годы был послом в Швеции, позже вспоминал:"Он не любил Советский Союз как систему, как режим, для него это был тоталитаризм, ненавидимый им. Но буквально после того, как Горбачёв был избран генеральным секретарём в марте 1985 года, Пальме пригласил меня к себе в правительственную канцелярию и сказал: "Пусть это будет между нами, но я хочу прервать политическую размолвку, я хочу поехать в Москву и познакомиться, поговорить с вашим новым лидером".Хотя председателю правительства формально полагалась охрана, Улоф Пальме ею часто пренебрегал. Без охраны премьер-министр Швеции оказался и вечером 28 февраля 1986 года. Пальме и его жена Лисбет добрались до кинотеатра на метро, встретились с сыном и его подругой, купили билеты и зашли в кинозал.В 23:21, когда фильм закончился, супруги Пальме направились к станции метро. На перекрёстке улиц Свеавеген и Туннельгатан к ним сзади подошёл мужчина и сделал два выстрела из револьвера. Пальме умер практически мгновенно, его жена получила лёгкое ранение в плечо.Убийство действующего главы европейского государства стало шоком для всего мира, но особенно для Швеции, где политическое убийство в последний раз произошло в 1792 году, когда смерть настигла короля Густава III.Расследовать убийство мирового масштаба было поручено начальнику полиции Стокгольма. Ханс Холмер был ставленником социал-демократов, руководство страны могло довериться только ему. Холмер помогал самому Пальме скрыть детали некоторых нелицеприятных дел. Так, именно шеф столичной полиции активно прикрывал Леннарта Гейера – министра юстиции, которого заставали в борделях, где продавались секс-услуги 14-летних подростков.Холмер сразу же начал искать в убийстве Пальме политический мотив. Сначала в нём пытались обвинить 33-летнего активиста Виктора Гуннарсона, исповедовавшего неординарную смесь из идей правого экстремизма, троцкизма, маоизма и сопротивления "новым левым". Но суд не нашел оснований для ареста Гуннарсона.Начали искать след Рабочей партии Курдистана (РПК) – правительство Пальме объявило её террористической организацией. Были задержаны десятки проживающих в Швеции курдов, но всех их со временем отпустили. Власти Турции в конце 1990-х заявляли, что на допросах лидер этой партии Абдулла Оджалан признавался в организации убийства Пальме, но доказательств не предоставили.Следователи занимались и тайными расистскими организациями ЮАР – поскольку Швеция спонсировала партию Африканский национальный конгресс, а сам Улоф Пальме активно выступал против политики апартеида. Проверялись и другие возможные версии убийства (в частности, югославский след, продажа оружия шведской фирмой Bofors Индии и Ирану вопреки позиции правительства).В декабре 1988 года по обвинению в убийстве Улофа Пальме неожиданно был арестован ранее судимый Кристер Петерссон, страдавший алкоголизмом и употреблявший наркотики. Лисбет Пальме указала на него, как на возможного убийцу. Подтвердил это и сын Улофа Пальме.Петерссон был приговорён к пожизненному заключению, однако освобожден через год за недостаточностью улик, получив компенсацию 300 тысяч шведских крон (около $ 46 тыс. на тот момент). В 2004 году он скончался в госпитале после тяжёлой травмы.Хотя дело формально не было закрыто, однако правоохранители явно потеряли к нему интерес. Однако своё расследование настойчиво продолжал журналист издания Filter Томас Петерссон. Он пришёл к выводу, что премьера застрелил Стиг Энгстрём, который поначалу был ключевым свидетелем по делу.52-летний дизайнер работал в здании страховой компании Skandia (кстати, поглотившей компанию Thule, которой руководил отец Улофа Пальме), по которой получил прозвище Скандиаман. Оно находится в 50 метрах от места, где застрелили Пальме.28 февраля 1986 года Стиг Энгстрём вышел с работы за пару минут до убийства, после чего, по его словам, увидел момент выстрела и подбежал к телу. Но никто из свидетелей его не опознал. Сам Энгстрём часто менял показания, полиция в результате поставила под сомнение его важность свидетеля.Стиг Энгстрём некоторое время продолжил давать интервью газетам и телеканалам как свидетель, получив свои "пять минут славы", потом ушёл на пенсию и медленно спивался. В 2000 году он совершил самоубийство.В 2017 году Петерссон убедил шведскую полицию, что именно Энгстрём убил Пальме. Петерссон вышел на друга Энгстрёма – коллекционера оружия, у которого в 80-х были экземпляры револьвера того же типа, из которого убили Пальме. Хотя орудие убийства так и не было найдено, у Скандиамана точно был к нему доступ, да и опыт обращения – Энгстрём долго служил в армии и был членом стрелкового клуба.Удалось установить, что ни прибывший на место первым инспектор, ни свидетели не видели Энгстрёма на Свеавеген, зато свидетели назвали семь примет убийцы, пять из которых совпадали с внешним обликом Скандиамана.10 июня 2020 года представители Генеральной прокуратуры Швеции объявили, что Улоф Пальме стал жертвой убийцы-одиночки Стига Энгстрёма. Мотивы совершения преступления века так и не были названы, хотя Энгстрём поддерживал отношения с праворадикальными элементами в шведской полиции и спецслужбах, связанных с сетью Stay-Behind, созданной ещё в начале "холодной войны" спецслужбами США и Великобритании. Её целью было создание движения по типу партизанского – для сопротивления вероятному советскому вторжению. Эта версия не противоречит "южноафриканскому следу", поскольку за расистскими организациями ЮАР также стояли англосаксонские спецслужбы.Часть членов сети отстаивала правоэкстремистские политические взгляды, считала Улофа Пальме "изменником Родины" и относилась с недоверием к его политике.В частности, в так называемой "Комиссии Пальме", где премьер Швеции был председателем, обсуждался вопрос о создании на севере Европы зоны, свободной от ядерного оружия. Осуществление этих планов могло повлечь за собой выход Норвегии и Дании из НАТО. Есть все основания предполагать, что приказ об убийстве Пальме был отдан именно руководством шведской ветви Stay-Behind, руководство которой собиралось… в здании страховой компании Skandia.В 1980-х в Скандинавии день убийства Улофа Пальме называли "днем, когда Швеция потеряла невинность". Но смерть Пальме не стала единичной среди шведских политиков. Следующей жертвой в 2003 году стала министр иностранных дел Анна Линд, которую в стокгольмском супермаркете зарезал сын иммигрантов с Балкан.А 17 октября 2025 года лидер Центристской партии Швеции Анна-Карин Хатт объявила об отставке, заявив, что "ненависть и угрозы, с которыми она сталкивалась, повлияли на нее гораздо глубже, чем она могла предположить". Её решение – ещё одно свидетельство того, насколько серьезной стала проблема агрессии против политиков в Швеции, начавшаяся с убийства Улофа Пальме 40 лет назад.

