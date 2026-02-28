"Шведский Кеннеди": 40 лет со дня убийства Улофа Пальме
28 февраля 1986 года, за несколько дней до запланированного визита в Москву, в центре Стокгольма выстрелом в спину был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме. За убийством торчат уши спецслужб США и Британии
Улоф Пальме, как принято говорить на Западе, родился с серебряной ложкой во рту. Его отец, Гуннар Пальме, был потомком короля Дании Фредрика I и главой крупной страховой компании Thule. Мать политика – бежавшая в 1915 году из российской Лифляндии дворянка Елизавета фон Книрим, правнучка обер-прокурора Сената Российской империи Александра фон Книрима.
Но Пальме стал "предателем" интересов своего класса. После службы в шведской армии в 1945-47 годах он отучился на юриста в США и, вернувшись в Швецию, примкнул к социал-демократам. В 1953 году 26-летний Пальме стал секретарём при премьер-министре Швеции Таге Эрландере, позже занимал несколько министерских постов, а в 1969-м получил пост премьер-министра.
Именно при Пальме началась золотая эра "шведского социализма": доля госсектора в ВВП страны увеличилась на 50%, была создана система медицинского страхования, ежегодный отпуск для работников увеличен до пяти недель, а отпуск по уходу за детьми стал делиться между отцом и матерью.
В 1976 году Пальме предложил создать государственный "Фонд работников", средства в который поступали бы из налога на прибыль частных компаний и контролировались бы рабочими коллективами. Предполагалось, что частная собственность в Швеции трансформируется в собственность трудовых коллективов.
Но истеблишмент страны посчитал, что такой шаг превратит Швецию в социалистическую страну по типу Восточной Европы, и Пальме от власти отстранили. Вернувшись в кресло премьера в 1982 году, он больше подобных радикальных идей не выдвигал.
А вот в сфере международной политики Улоф Пальме постоянно позволял себе выпады в сторону обеих сверхдержав – США и СССР, и позиционировал себя как пацифиста. Ещё с 1965 года он резко выступал против войны во Вьетнаме, а в рождественской речи в 1972-м поставил американские бомбардировки Ханоя в один ряд с преступлениями нацистов в Гернике, Орадуре, Бабьем Яре, Хатыни, Лидице и Треблинке. Шведский премьер также боролся с режимом апартеида в ЮАР, который поддерживали англосаксы.
С другой стороны, Пальме критиковал страны соцлагеря и не признавал коммунизм как политический режим, выступал против операции Варшавского договора в Праге и в 1968 году, а позже и против присутствия советских войск в Афганистане. Одновременно с этим шведский премьер активно поддерживал красных кхмеров в Камбодже и коммунистов Вьетнама, признал КНДР и открыл там посольство Швеции, дружил с Фиделем Кастро и часто посещал СССР.
В 1980-х Улоф Пальме вступил в открытую конфронтацию с военным командованием Швеции, которое по инициативе НАТО стало заявлять о якобы обнаруженных в территориальных водах страны советских подлодках.
Фото: Эдуард Лозанский и Михаил Горбачев. 1991 г.
Советский дипломат Борис Панкин, который в 1980-е годы был послом в Швеции, позже вспоминал:
"Он не любил Советский Союз как систему, как режим, для него это был тоталитаризм, ненавидимый им. Но буквально после того, как Горбачёв был избран генеральным секретарём в марте 1985 года, Пальме пригласил меня к себе в правительственную канцелярию и сказал: "Пусть это будет между нами, но я хочу прервать политическую размолвку, я хочу поехать в Москву и познакомиться, поговорить с вашим новым лидером".
Хотя председателю правительства формально полагалась охрана, Улоф Пальме ею часто пренебрегал. Без охраны премьер-министр Швеции оказался и вечером 28 февраля 1986 года. Пальме и его жена Лисбет добрались до кинотеатра на метро, встретились с сыном и его подругой, купили билеты и зашли в кинозал.
В 23:21, когда фильм закончился, супруги Пальме направились к станции метро. На перекрёстке улиц Свеавеген и Туннельгатан к ним сзади подошёл мужчина и сделал два выстрела из револьвера. Пальме умер практически мгновенно, его жена получила лёгкое ранение в плечо.
Убийство действующего главы европейского государства стало шоком для всего мира, но особенно для Швеции, где политическое убийство в последний раз произошло в 1792 году, когда смерть настигла короля Густава III.
Расследовать убийство мирового масштаба было поручено начальнику полиции Стокгольма. Ханс Холмер был ставленником социал-демократов, руководство страны могло довериться только ему. Холмер помогал самому Пальме скрыть детали некоторых нелицеприятных дел. Так, именно шеф столичной полиции активно прикрывал Леннарта Гейера – министра юстиции, которого заставали в борделях, где продавались секс-услуги 14-летних подростков.
Лидер Рабочей партии Курдистана Абдулла Оджалан
Холмер сразу же начал искать в убийстве Пальме политический мотив. Сначала в нём пытались обвинить 33-летнего активиста Виктора Гуннарсона, исповедовавшего неординарную смесь из идей правого экстремизма, троцкизма, маоизма и сопротивления "новым левым". Но суд не нашел оснований для ареста Гуннарсона.
Начали искать след Рабочей партии Курдистана (РПК) – правительство Пальме объявило её террористической организацией. Были задержаны десятки проживающих в Швеции курдов, но всех их со временем отпустили. Власти Турции в конце 1990-х заявляли, что на допросах лидер этой партии Абдулла Оджалан признавался в организации убийства Пальме, но доказательств не предоставили.
Следователи занимались и тайными расистскими организациями ЮАР – поскольку Швеция спонсировала партию Африканский национальный конгресс, а сам Улоф Пальме активно выступал против политики апартеида. Проверялись и другие возможные версии убийства (в частности, югославский след, продажа оружия шведской фирмой Bofors Индии и Ирану вопреки позиции правительства).
В декабре 1988 года по обвинению в убийстве Улофа Пальме неожиданно был арестован ранее судимый Кристер Петерссон, страдавший алкоголизмом и употреблявший наркотики. Лисбет Пальме указала на него, как на возможного убийцу. Подтвердил это и сын Улофа Пальме.
Петерссон был приговорён к пожизненному заключению, однако освобожден через год за недостаточностью улик, получив компенсацию 300 тысяч шведских крон (около $ 46 тыс. на тот момент). В 2004 году он скончался в госпитале после тяжёлой травмы.
Хотя дело формально не было закрыто, однако правоохранители явно потеряли к нему интерес. Однако своё расследование настойчиво продолжал журналист издания Filter Томас Петерссон. Он пришёл к выводу, что премьера застрелил Стиг Энгстрём, который поначалу был ключевым свидетелем по делу.
Стиг Энгстрём
52-летний дизайнер работал в здании страховой компании Skandia (кстати, поглотившей компанию Thule, которой руководил отец Улофа Пальме), по которой получил прозвище Скандиаман. Оно находится в 50 метрах от места, где застрелили Пальме.
28 февраля 1986 года Стиг Энгстрём вышел с работы за пару минут до убийства, после чего, по его словам, увидел момент выстрела и подбежал к телу. Но никто из свидетелей его не опознал. Сам Энгстрём часто менял показания, полиция в результате поставила под сомнение его важность свидетеля.
Стиг Энгстрём некоторое время продолжил давать интервью газетам и телеканалам как свидетель, получив свои "пять минут славы", потом ушёл на пенсию и медленно спивался. В 2000 году он совершил самоубийство.
В 2017 году Петерссон убедил шведскую полицию, что именно Энгстрём убил Пальме. Петерссон вышел на друга Энгстрёма – коллекционера оружия, у которого в 80-х были экземпляры револьвера того же типа, из которого убили Пальме. Хотя орудие убийства так и не было найдено, у Скандиамана точно был к нему доступ, да и опыт обращения – Энгстрём долго служил в армии и был членом стрелкового клуба.
Удалось установить, что ни прибывший на место первым инспектор, ни свидетели не видели Энгстрёма на Свеавеген, зато свидетели назвали семь примет убийцы, пять из которых совпадали с внешним обликом Скандиамана.
10 июня 2020 года представители Генеральной прокуратуры Швеции объявили, что Улоф Пальме стал жертвой убийцы-одиночки Стига Энгстрёма. Мотивы совершения преступления века так и не были названы, хотя Энгстрём поддерживал отношения с праворадикальными элементами в шведской полиции и спецслужбах, связанных с сетью Stay-Behind, созданной ещё в начале "холодной войны" спецслужбами США и Великобритании. Её целью было создание движения по типу партизанского – для сопротивления вероятному советскому вторжению. Эта версия не противоречит "южноафриканскому следу", поскольку за расистскими организациями ЮАР также стояли англосаксонские спецслужбы.
Стокгольм – столица Королевства Швеция
Часть членов сети отстаивала правоэкстремистские политические взгляды, считала Улофа Пальме "изменником Родины" и относилась с недоверием к его политике.
В частности, в так называемой "Комиссии Пальме", где премьер Швеции был председателем, обсуждался вопрос о создании на севере Европы зоны, свободной от ядерного оружия. Осуществление этих планов могло повлечь за собой выход Норвегии и Дании из НАТО. Есть все основания предполагать, что приказ об убийстве Пальме был отдан именно руководством шведской ветви Stay-Behind, руководство которой собиралось… в здании страховой компании Skandia.
В 1980-х в Скандинавии день убийства Улофа Пальме называли "днем, когда Швеция потеряла невинность". Но смерть Пальме не стала единичной среди шведских политиков. Следующей жертвой в 2003 году стала министр иностранных дел Анна Линд, которую в стокгольмском супермаркете зарезал сын иммигрантов с Балкан.
А 17 октября 2025 года лидер Центристской партии Швеции Анна-Карин Хатт объявила об отставке, заявив, что "ненависть и угрозы, с которыми она сталкивалась, повлияли на нее гораздо глубже, чем она могла предположить". Её решение – ещё одно свидетельство того, насколько серьезной стала проблема агрессии против политиков в Швеции, начавшаяся с убийства Улофа Пальме 40 лет назад.
