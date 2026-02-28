https://ukraina.ru/20260228/v-otvet-priletyat-oreshnik-i-iskander-politolog-ob-otvete-na-vozmozhnuyu-yadernuyu-provokatsiyu-kieva-1076055145.html

В ответ прилетят "Орешник" и "Искандер": политолог об ответе на возможную ядерную провокацию Киева

Если такое ядерное оружие попадет на Украину, киевские власти немедленно его используют. В первую очередь под ударом окажутся Крымский мост, ключевые заводы российского ВПК и, предположительно, Москва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

По словам эксперта, этот сценарий он описывал еще с 2022 года. "Когда ситуация для Киева и Европы будет обостряться, они обязательно передадут пару ядерных боеголовок. И при этом объявят, что гениальные украинские ученые [якобы] собрали в подвалах ядерную бомбу", — заявил Суздальцев.Политолог убежден, что полученное оружие не будет лежать на складе. "Если такое оружие попадет на Украину, они его немедленно используют. Прежде всего по Крымскому мосту, крупнейшим предприятиям ВПК и, наверное, по Москве", — пояснил он.Отвечая на вопрос об ответных мерах России, эксперт подчеркнул: "Не думаю, что в ответ мы будем бомбить Европу. Думаю, на официальном уровне необходимо безапелляционно объявить, что в качестве ответа будут использованы "Орешник" и "Искандер". То есть утверждать, что создателями ядерного оружия являются украинцы не стоит".По его словам, киевский режим и его союзники в этом не признаются. "Понятно, что Украина, Великобритания и Франция в этом не признаются. Они будут выкручиваться. Но это накалит ситуацию с переговорами и позволит нам занять более жесткую позицию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Столкновение с Европой может начаться до того, как она сделает последний шаг к войне" на сайте Украина.ру.

