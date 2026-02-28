https://ukraina.ru/20260228/daniya-zakryvaet-vezd-dlya-ukrainskikh-bezhentsev-kogo-ne-pustyat-i-pochemu-1076169180.html

Дания закрывает въезд для украинских беженцев: кого не пустят и почему

Дания закрывает въезд для украинских беженцев: кого не пустят и почему - 28.02.2026 Украина.ру

Дания закрывает въезд для украинских беженцев: кого не пустят и почему

Власти Дании подготовили законопроект, который существенно ограничивает возможность получения убежища для украинцев. Под новые правила попадают выходцы из 14 областей, которые Копенгаген считает безопасными. Об этом 28 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-28T09:27

2026-02-28T09:27

2026-02-28T09:27

украина.ру

украина.ру

дания

новости

украина

хмельницкий (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045738587_0:25:1280:745_1920x0_80_0_0_8891cb9ab85a6ceeff109e4583937553.jpg

Датское правительство инициировало изменения в миграционном законодательстве, которые затронут граждан Украины, ищущих убежища. Законопроект будет рассмотрен парламентом уже в апреле.Согласно документу, статус временной защиты перестанут предоставлять лицам, прибывшим из 14 регионов, которые в Копенгагене считают безопасными. В список вошли: Черкасская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская (без города Киева), Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области.Особое внимание в новых правилах уделено возрастным ограничениям. Власти Дании намерены отказывать в проживании мужчинам призывного возраста — от 23 до 60 лет. Для более молодых украинцев (до 23 лет) предусмотрен временный механизм: они смогут получить разрешение на временное проживание, однако по достижении 23 лет продлить его будет невозможно. Это фактически означает, что Дания закрывает возможность долгосрочного пребывания для данной категории граждан.25 февраля министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что открыт к обсуждению вопроса о размещении ядерного оружия на территории страны в будущем. Подробнее в материале В Дании готовы обсудить размещение ядерного оружия. Главные новости к 11:00Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Объем электрогенерации на Украине сократился втрое. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

дания

украина

хмельницкий (город)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, украина.ру, дания, новости, украина, хмельницкий (город)