Власти Дании подготовили законопроект, который существенно ограничивает возможность получения убежища для украинцев. Под новые правила попадают выходцы из 14 областей, которые Копенгаген считает безопасными.
Датское правительство инициировало изменения в миграционном законодательстве, которые затронут граждан Украины, ищущих убежища. Законопроект будет рассмотрен парламентом уже в апреле.Согласно документу, статус временной защиты перестанут предоставлять лицам, прибывшим из 14 регионов, которые в Копенгагене считают безопасными. В список вошли: Черкасская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская (без города Киева), Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области.Особое внимание в новых правилах уделено возрастным ограничениям. Власти Дании намерены отказывать в проживании мужчинам призывного возраста — от 23 до 60 лет. Для более молодых украинцев (до 23 лет) предусмотрен временный механизм: они смогут получить разрешение на временное проживание, однако по достижении 23 лет продлить его будет невозможно. Это фактически означает, что Дания закрывает возможность долгосрочного пребывания для данной категории граждан.25 февраля министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что открыт к обсуждению вопроса о размещении ядерного оружия на территории страны в будущем.
Дания закрывает въезд для украинских беженцев: кого не пустят и почему

09:27 28.02.2026
 
Датское правительство инициировало изменения в миграционном законодательстве, которые затронут граждан Украины, ищущих убежища. Законопроект будет рассмотрен парламентом уже в апреле.
Согласно документу, статус временной защиты перестанут предоставлять лицам, прибывшим из 14 регионов, которые в Копенгагене считают безопасными. В список вошли: Черкасская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская (без города Киева), Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области.
Особое внимание в новых правилах уделено возрастным ограничениям. Власти Дании намерены отказывать в проживании мужчинам призывного возраста — от 23 до 60 лет. Для более молодых украинцев (до 23 лет) предусмотрен временный механизм: они смогут получить разрешение на временное проживание, однако по достижении 23 лет продлить его будет невозможно. Это фактически означает, что Дания закрывает возможность долгосрочного пребывания для данной категории граждан.
25 февраля министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что открыт к обсуждению вопроса о размещении ядерного оружия на территории страны в будущем. Подробнее в материале В Дании готовы обсудить размещение ядерного оружия. Главные новости к 11:00
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Объем электрогенерации на Украине сократился втрое. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния