Объем электрогенерации на Украине сократился втрое. Главное к этому часу

Объем электрогенерации на Украине сейчас в три раза меньше, чем в период до 2014 года, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. Об этом и других новостях к этому часу 28 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

🟦 Экс-президент США Билл Клинтон в ходе слушаний по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна ответил на каждый вопрос или как минимум попытался это сделать. Об этом сообщил председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер. Он также пообещал вскоре обнародовать запись слушаний; 🟦 Государственный секретарь США Марко Рубио поручил американским послам на Ближнем Востоке воздерживаться от публичных заявлений, которые могут навредить переговорам с Ираном по достижению ядерной сделки, сообщает Guardian со ссылкой на внутренний меморандум; 🟦 Президент США Дональд Трамп сказал директору ФБР Кэшу Пателю, что разочарован его поведением на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. Среди недовольств - празднование Пателем победы сборной США по хоккею, во время которого тот пил пиво, а также факт использования главой ФБР правительственного самолета для поездки в Милан на игру.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

