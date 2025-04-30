"Америка пытается выступить посредником": Песков рассказал о мирном соглашении с Украиной - 30.04.2025 Украина.ру
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"Америка пытается выступить посредником": Песков рассказал о мирном соглашении с Украиной
"Америка пытается выступить посредником": Песков рассказал о мирном соглашении с Украиной - 30.04.2025 Украина.ру
"Америка пытается выступить посредником": Песков рассказал о мирном соглашении с Украиной
США пытаются выступить посредником в решении украинской проблемы. Об этом 30 апреля на марафоне "Знание. Первые" заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
2025-04-30T12:16
2025-04-30T12:16
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Президент России принял правильное решение о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, отметил Песков. Он также заверил, что цели СВО остаются неизменными и сама спецоперация продолжается.При этом, отметил пресс-секретарь российского лидера, Вашингтон пытается играть роль посредника между Киевом и Москвой ради заключения мирного соглашения, которое позволит прекратить боевые действия."Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, а не с Америкой. Америка пытается выступить посредником, и мы благодарны Соединенным Штатам за эти поистине неистовые усилия", - сказал Песков.Он также отметил, что предпочтительно достичь цели СВО мирным способом. По его словам, Владимир Путин предпринимал такие усилия."Изначально президент, собственно говоря, и пытался достичь эти цели миром, - заметил Песков. -И мы знаем проекты документов, которые он предлагал европейцам, американцам на рассмотрение до начала специальной военной операции. И мы все с вами помним, как все инициативы президента были отвергнуты. И после этого, собственно, ничего не осталось, как решать эти задачи военным путем, путем специальной военной операции".Официальный представитель Кремля выразил надежду на успех дипломатических усилий США."Мы все ещё надеемся, что усилия Соединенных Штатов приобретут успех, и президент Путин готов к процессу", - заявил Песков.Он также заверил, что при необходимости будет установлен прямой контакт президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.Актуальное интервью на эту тему Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово
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"Америка пытается выступить посредником": Песков рассказал о мирном соглашении с Украиной

12:16 30.04.2025
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP
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США пытаются выступить посредником в решении украинской проблемы. Об этом 30 апреля на марафоне "Знание. Первые" заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Президент России принял правильное решение о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, отметил Песков. Он также заверил, что цели СВО остаются неизменными и сама спецоперация продолжается.
При этом, отметил пресс-секретарь российского лидера, Вашингтон пытается играть роль посредника между Киевом и Москвой ради заключения мирного соглашения, которое позволит прекратить боевые действия.
"Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, а не с Америкой. Америка пытается выступить посредником, и мы благодарны Соединенным Штатам за эти поистине неистовые усилия", - сказал Песков.
Он также отметил, что предпочтительно достичь цели СВО мирным способом. По его словам, Владимир Путин предпринимал такие усилия.
"Изначально президент, собственно говоря, и пытался достичь эти цели миром, - заметил Песков. -И мы знаем проекты документов, которые он предлагал европейцам, американцам на рассмотрение до начала специальной военной операции. И мы все с вами помним, как все инициативы президента были отвергнуты. И после этого, собственно, ничего не осталось, как решать эти задачи военным путем, путем специальной военной операции".
Официальный представитель Кремля выразил надежду на успех дипломатических усилий США.
"Мы все ещё надеемся, что усилия Соединенных Штатов приобретут успех, и президент Путин готов к процессу", - заявил Песков.
Он также заверил, что при необходимости будет установлен прямой контакт президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.
Актуальное интервью на эту тему Роман Алехин: Трамп испугался, что огромная армия КНДР зачистит Сумскую область как маленькое Плехово
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