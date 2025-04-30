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Сейчас отношения России и США можно пересмотреть, заявил Уиткофф

Сейчас отношения России и США можно пересмотреть, заявил Уиткофф - 30.04.2025 Украина.ру

Сейчас отношения России и США можно пересмотреть, заявил Уиткофф

Москва видит возможность для изменения отношений с Вашингтоном. Об этом 30 апреля заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью изданию The Hill

2025-04-30T12:00

2025-04-30T12:00

2025-04-30T12:00

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Отмечается, что "впервые за десятилетия" появилась возможность пересмотреть отношения двух стран. Рассказывая о встречах с президентом России Владимиром Путиным, Уиткофф подчеркнул, что все четыре беседы длились "не менее трех часов, а одна длилась почти пять часов".Как утверждает The Hill, после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом его администрация стремится положить конец конфликту на Украине, проводя переговоры с Москвой и Киевом и добиваясь мира.Кроме того, по словам Уиткоффа, здание Кремля является "впечатляющим местом". Он добавил, что "был немного охвачен благоговением" и "поражен значимостью происходящего".Напомним, Путин и Уиткофф встретились в Кремле в минувшую пятницу. Стороны провели переговоры по вопросу перспектив возобновления двустороннего диалога между Москвой и Киевом. Предыдущая встреча российского лидера и американского спецпосланника состоялась 13 апреля в Санкт-Петербурге.Сегодня стало известно, какая из тем между политиками вызвала разногласия. Подробности в публикации Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях.

https://ukraina.ru/20250430/stalo-izvestno-o-chem-zelenskiy-uprashival-trampa-v-vatikane--1062858831.html

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новости, москва, сша, киев, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп