Сейчас отношения России и США можно пересмотреть, заявил Уиткофф - 30.04.2025 Украина.ру
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Сейчас отношения России и США можно пересмотреть, заявил Уиткофф
Сейчас отношения России и США можно пересмотреть, заявил Уиткофф - 30.04.2025 Украина.ру
Сейчас отношения России и США можно пересмотреть, заявил Уиткофф
Москва видит возможность для изменения отношений с Вашингтоном. Об этом 30 апреля заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью изданию The Hill
2025-04-30T12:00
2025-04-30T12:00
новости
москва
сша
киев
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
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Отмечается, что "впервые за десятилетия" появилась возможность пересмотреть отношения двух стран. Рассказывая о встречах с президентом России Владимиром Путиным, Уиткофф подчеркнул, что все четыре беседы длились "не менее трех часов, а одна длилась почти пять часов".Как утверждает The Hill, после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом его администрация стремится положить конец конфликту на Украине, проводя переговоры с Москвой и Киевом и добиваясь мира.Кроме того, по словам Уиткоффа, здание Кремля является "впечатляющим местом". Он добавил, что "был немного охвачен благоговением" и "поражен значимостью происходящего".Напомним, Путин и Уиткофф встретились в Кремле в минувшую пятницу. Стороны провели переговоры по вопросу перспектив возобновления двустороннего диалога между Москвой и Киевом. Предыдущая встреча российского лидера и американского спецпосланника состоялась 13 апреля в Санкт-Петербурге.Сегодня стало известно, какая из тем между политиками вызвала разногласия. Подробности в публикации Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях.
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новости, москва, сша, киев, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп
Новости, Москва, США, Киев, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп

Сейчас отношения России и США можно пересмотреть, заявил Уиткофф

12:00 30.04.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Москва видит возможность для изменения отношений с Вашингтоном. Об этом 30 апреля заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью изданию The Hill
Отмечается, что "впервые за десятилетия" появилась возможность пересмотреть отношения двух стран. Рассказывая о встречах с президентом России Владимиром Путиным, Уиткофф подчеркнул, что все четыре беседы длились "не менее трех часов, а одна длилась почти пять часов".
Как утверждает The Hill, после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом его администрация стремится положить конец конфликту на Украине, проводя переговоры с Москвой и Киевом и добиваясь мира.
10:30
Стало известно, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане Во время встречи в Ватикане Владимир Зеленский упрашивал президента США Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 30 апреля написало издание Economist со ссылкой на украинские источники
Кроме того, по словам Уиткоффа, здание Кремля является "впечатляющим местом". Он добавил, что "был немного охвачен благоговением" и "поражен значимостью происходящего".
Напомним, Путин и Уиткофф встретились в Кремле в минувшую пятницу. Стороны провели переговоры по вопросу перспектив возобновления двустороннего диалога между Москвой и Киевом. Предыдущая встреча российского лидера и американского спецпосланника состоялась 13 апреля в Санкт-Петербурге.
Сегодня стало известно, какая из тем между политиками вызвала разногласия. Подробности в публикации Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позициях.
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