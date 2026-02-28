https://ukraina.ru/20260228/iran-otygraetsya-na-izraile-i-ssha-budut-dolgo-kashlyat-politolog-otsenil-vozmozhnosti-tegerana-1076151172.html

Иран отыграется на Израиле и США будут "долго кашлять": политолог оценил возможности Тегерана

Даже если Иран не нанесет прямого ущерба США, он способен обрушить экономику Израиля. Это может станет ударом, от которого Америка будет оправляться долгие годы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

Отвечая на вопрос о возможностях Ирана нанести США такие потери, которые могут обрушить рейтинг Трампа, эксперт сделал акцент на Израиле. "У Ирана не только есть такие возможности – у него есть такое желание. Но самое главное, что Иран может нанести сокрушительный удар по "непотопляемому авианосцу США на Ближнем Востоке" — Израилю", — заявил Колпашников.Он напомнил, что прошлогодняя "12-дневная война" очень быстро свернулась, когда Иран применил гиперзвук. Фактически это была болванка, которая наделала много шума, но этого хватило, чтобы израильтяне отступили, пояснил собеседник издания.Политолог предположил наличие у Ирана неизвестных вооружений. "И я не исключаю, что у иранцев в загашнике есть другие вооружения, которые если не смоют Израиль в море, то на годы вперед парализуют израильскую экономику. А это чревато для тех же США", — добавил он.Эксперт подвел итог. "В общем, даже если Иран не нанесет США катастрофического ущерба, то он отыграется на Израиле, после чего американцы еще долго будут кашлять", — резюмировал Виталий Колпашников.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.Также о кризисе на Ближнем Востоке — в материале "Никита Мендкович: Трамп не знает политическую матчасть и может получить кризис в США из-за войны с Ираном" на сайте Украина.ру.

