https://ukraina.ru/20250430/stalo-izvestno-o-chem-zelenskiy-uprashival-trampa-v-vatikane--1062858831.html
Стало известно, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане
Стало известно, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане - 30.04.2025 Украина.ру
Стало известно, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане
Во время встречи в Ватикане Владимир Зеленский упрашивал президента США Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 30 апреля написало издание Economist со ссылкой на украинские источники
2025-04-30T10:30
2025-04-30T10:30
2025-04-30T10:30
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Во время короткой беседы, которая случилась между Зеленским и главой Белого дома незадолго до начала прощальной церемонии с Папой Римским, украинский политик пытался убедить президента США не выходить из переговорного процесса, касающегося конфликта. Стоит отметить, что ранее сам Трамп и его администрация неоднократно заявляли, что США покинут роль посредника между Россией и Украиной, если в урегулировании конфликта не будут виден прогресс. Встреча Трампа и Зеленского продлилась всего несколько минут, как тогда заявили украинские и западные издания. Уточнялось, что политики были намерены провести беседу и после церемонии, однако этого не произошло. Подробнее о плане, которй представил Киев в ответ на мирные инициативы президента США, — в публикации СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США.
https://ukraina.ru/20250426/tramp-vstretilsya-s-zelenskim-pered-pokhoronami-papy-rimskogo--1062770155.html
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Новости, США, Украина, Ватикан, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Стало известно, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане
Во время встречи в Ватикане Владимир Зеленский упрашивал президента США Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 30 апреля написало издание Economist со ссылкой на украинские источники