Стало известно, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане - 30.04.2025 Украина.ру
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Стало известно, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане
Стало известно, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане - 30.04.2025 Украина.ру
Стало известно, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане
Во время встречи в Ватикане Владимир Зеленский упрашивал президента США Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 30 апреля написало издание Economist со ссылкой на украинские источники
2025-04-30T10:30
2025-04-30T10:30
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Во время короткой беседы, которая случилась между Зеленским и главой Белого дома незадолго до начала прощальной церемонии с Папой Римским, украинский политик пытался убедить президента США не выходить из переговорного процесса, касающегося конфликта. Стоит отметить, что ранее сам Трамп и его администрация неоднократно заявляли, что США покинут роль посредника между Россией и Украиной, если в урегулировании конфликта не будут виден прогресс. Встреча Трампа и Зеленского продлилась всего несколько минут, как тогда заявили украинские и западные издания. Уточнялось, что политики были намерены провести беседу и после церемонии, однако этого не произошло. Подробнее о плане, которй представил Киев в ответ на мирные инициативы президента США, — в публикации СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США.
https://ukraina.ru/20250426/tramp-vstretilsya-s-zelenskim-pered-pokhoronami-papy-rimskogo--1062770155.html
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новости, сша, украина, ватикан, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, США, Украина, Ватикан, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Стало известно, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане

10:30 30.04.2025
 
© Офис президента Украины
© Офис президента Украины
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Во время встречи в Ватикане Владимир Зеленский упрашивал президента США Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 30 апреля написало издание Economist со ссылкой на украинские источники
Во время короткой беседы, которая случилась между Зеленским и главой Белого дома незадолго до начала прощальной церемонии с Папой Римским, украинский политик пытался убедить президента США не выходить из переговорного процесса, касающегося конфликта.
Стоит отметить, что ранее сам Трамп и его администрация неоднократно заявляли, что США покинут роль посредника между Россией и Украиной, если в урегулировании конфликта не будут виден прогресс.
Похороны Папы Римского Франциска - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
26 апреля, 11:25
Трамп встретился с Зеленским перед похоронами Папы Римского и намерен сделать это после Президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским перед похоронами Папы Франциска. Об этом 26 апреля сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники
Встреча Трампа и Зеленского продлилась всего несколько минут, как тогда заявили украинские и западные издания. Уточнялось, что политики были намерены провести беседу и после церемонии, однако этого не произошло. Подробнее о плане, которй представил Киев в ответ на мирные инициативы президента США, — в публикации СМИ раскрыли подробности предложений Украины к плану США.
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