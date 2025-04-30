При желании: в Раде допустили удар по Параду Победы 9 мая
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
При желании Украина имеет возможность ударить по параду, который пройдет в Москве, в честь 80-летия Победы. Об этом 30 апреля заявил секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко
Стоит напомнить, что еще накануне Владимир Зеленский намекнул на провокацию со стороны Украины в виде удара по Москве во время проведения Парада Победы. "Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают", — заявил глава киевского режима в своем обращении.
Костенко, в свою очередь, подчеркнул, что Украина имеет возможности, которые позволили бы осуществить подобного рода угрозы.
"У нас такие возможности есть, и если там будет команда, то все будет спланировано. Россияне стянут все, что только есть, чтобы прикрыть Красную площадь. Но, смотрите, у нас сейчас мощные возможности в плане дальнобойного оружия. Поэтому мы скажем "да" при желании спланировать такую операцию", — заявил депутат.
Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал угрозы со стороны Киева, заявив, что "парад на 9 Мая будет".
Тем временем, несмотря на мирные усилия президента США Дональда Трампа, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак выступил резко против перемирия и прекращения огня на Украине. Отмечается, что его заявление идет наперекор "с тем, что Украина еще в марте согласилась с временным перемирием".
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