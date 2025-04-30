https://ukraina.ru/20250430/pri-zhelanii-v-rade-dopustili-udar-po-paradu-pobedy-9-maya-1062870462.html

При желании: в Раде допустили удар по Параду Победы 9 мая

При желании: в Раде допустили удар по Параду Победы 9 мая - 30.04.2025 Украина.ру

При желании: в Раде допустили удар по Параду Победы 9 мая

При желании Украина имеет возможность ударить по параду, который пройдет в Москве, в честь 80-летия Победы. Об этом 30 апреля заявил секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко

2025-04-30T14:08

2025-04-30T14:08

2025-04-30T14:08

новости

украина

москва

киев

владимир зеленский

дмитрий песков

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/09/1054989875_0:0:3267:1839_1920x0_80_0_0_bd843b091d6f39a737bb645abe56d7b5.jpg

Стоит напомнить, что еще накануне Владимир Зеленский намекнул на провокацию со стороны Украины в виде удара по Москве во время проведения Парада Победы. "Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают", — заявил глава киевского режима в своем обращении. Костенко, в свою очередь, подчеркнул, что Украина имеет возможности, которые позволили бы осуществить подобного рода угрозы. Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал угрозы со стороны Киева, заявив, что "парад на 9 Мая будет". Стоит также отметить, что ранее украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Тем временем, несмотря на мирные усилия президента США Дональда Трампа, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак выступил резко против перемирия и прекращения огня на Украине. Отмечается, что его заявление идет наперекор "с тем, что Украина еще в марте согласилась с временным перемирием".

украина

москва

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, москва, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп