Плюшевая "мама", лягушки против автоматов Трампа и итоги четырёх лет СВО. Неделя необычных фотофактов - 28.02.2026
Плюшевая "мама", лягушки против автоматов Трампа и итоги четырёх лет СВО. Неделя необычных фотофактов
Президент Франции Эммануэль Макрон торжественно открыл сельхозярмарку… без фермеров. Зато с массовкой. Отвергнутый матерью детеныш макаки нашел утешение в игрушке — и стал звездой интернета. Тем временем пока американский лидер Дональд Трамп вещал о Союзе, у Белого дома высадился десант надувных лягушек
2026-02-28T09:00
2026-02-28T09:00
В субботу, 21 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон торжественно открыл сельскохозяйственную ярмарку. Нюанс в том, что главные действующие лица — фермеры — при этом отсутствовали. Зато массовка отработала на сто процентов.Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо не удержался от комментария в соцсети X (бывший Twitter, заблокированный в РФ)."Невероятно! Макрон только что открыл сельскохозяйственную ярмарку… без участия фермеров! В окружении лишь своих приятелей из числа членов парламента эпохи Возрождения и статистов…", — написал политик.В тот же день, 21 февраля, в Московском зоопарке пандам Жуи и Катюше вручили подарки в честь Китайского Нового года. Животные изучили новые игрушки. Одна из панд обняла фигуру, которая изображает символ года по восточному календарю — огненную лошадь.Воскресенье, 22 февраля, стало последним днем Масленицы. На Руси традиционно размах гуляний граничил с безумием: тройки с колокольчиками, балаганы, частушки до хрипоты и чинные семейные чаепития, плавно переходящие в коллективные пляски. В понедельник, 23 февраля, Россия отмечала День защитника Отечества. Президент Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю торжества, сердечно поздравив всех граждан, ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил. Глава государства напомнил, что праздник уже многие десятилетия остается одним из самых значимых в стране, символизируя народную любовь к армии и флоту, а также гордость за тех, кто "надежно стоит на страже суверенитета и верен воинской присяге".В своем обращении президент подчеркнул, что Россия намерена и дальше повышать боеготовность армии с учетом международной обстановки. Особый акцент, по традиции, был сделан на развитии ядерной триады — ключевой гарантии безопасности державы. Путин также отметил, что ратная летопись Отечества создавалась благодаря мужеству предков, которые "по первому зову Родины занимали место в строю". В тот же понедельник миллионы людей по всему миру наблюдали за судьбой детеныша макаки Панча из зоопарка в Японии. 6-месячный японский макак, отвергнутый матерью при рождении и выкормленный людьми, отчаянно пытается подружиться с сородичами, но те встречают его в штыки. Единственным утешением сироты остается плюшевый орангутан — игрушка, которую Панч повсюду таскает за собой и обнимает при малейшей опасности. Зоопарк в Итикаве тем временем переживает настоящий бум посещаемости — в минувшие выходные туда наведались вдвое больше гостей, чем год назад, и многие признались, что приехали специально ради Панча. Особый вклад внесла IKEA: компания не только посвятила несколько постов своей игрушке, ставшей "мамой" для макаки, но и лично привезла запасных орангутанов. Во вторник, 24 февраля 2026 года, исполнилось четыре года с начала Специальной военной операции России на Украине. По оценкам военных экспертов, к настоящему времени под контролем России находится 99% территории ЛНР и около 82% территории ДНР. Бои продолжаются. Наступление идет, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Среди занятых российской армией в 2025 году укрепленных городов — Курахово, Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград), Дзержинск (Торецк), Часов Яр, Гуляйполе и другие.В среду, 25 февраля, политическая жизнь американской столицы била ключом: сначала демократы провели альтернативное мероприятие "Обращение к властям штата" в противовес официальной программе, затем президент США Дональд Трамп с трибуны вещал о состоянии Союза. Но главный сюрприз ждал Белый дом под покровом ночи. К резиденции президента прибыли... лягушки. Надувные, агрессивные и явно настроенные на диалог с властью.В четверг, 26 февраля, на военном параде в Пхеньяне, приуроченном к 9-му съезду Трудовой партии Кореи, произошло историческое событие — впервые над колонной военнослужащих Корейской Народной Армии был поднят российский триколор. Флаг России развевался рядом с флагом КНДР при проходе солдат перед правительственными трибунами.В пятницу, 27 февраля, в столице России были замечены туристы из Саудовской Аравии, во время сильного снегопада. Они прогуливаются по Красной площади Москвы.
Президент Франции Эммануэль Макрон торжественно открыл сельхозярмарку… без фермеров. Зато с массовкой. Отвергнутый матерью детеныш макаки нашел утешение в игрушке — и стал звездой интернета. Тем временем пока американский лидер Дональд Трамп вещал о Союзе, у Белого дома высадился десант надувных лягушек
В субботу, 21 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон торжественно открыл сельскохозяйственную ярмарку. Нюанс в том, что главные действующие лица — фермеры — при этом отсутствовали. Зато массовка отработала на сто процентов.
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо не удержался от комментария в соцсети X (бывший Twitter, заблокированный в РФ).
"Невероятно! Макрон только что открыл сельскохозяйственную ярмарку… без участия фермеров! В окружении лишь своих приятелей из числа членов парламента эпохи Возрождения и статистов…", — написал политик.
В тот же день, 21 февраля, в Московском зоопарке пандам Жуи и Катюше вручили подарки в честь Китайского Нового года. Животные изучили новые игрушки. Одна из панд обняла фигуру, которая изображает символ года по восточному календарю — огненную лошадь.
Воскресенье, 22 февраля, стало последним днем Масленицы. На Руси традиционно размах гуляний граничил с безумием: тройки с колокольчиками, балаганы, частушки до хрипоты и чинные семейные чаепития, плавно переходящие в коллективные пляски.
В понедельник, 23 февраля, Россия отмечала День защитника Отечества. Президент Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю торжества, сердечно поздравив всех граждан, ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил.
Глава государства напомнил, что праздник уже многие десятилетия остается одним из самых значимых в стране, символизируя народную любовь к армии и флоту, а также гордость за тех, кто "надежно стоит на страже суверенитета и верен воинской присяге".
В своем обращении президент подчеркнул, что Россия намерена и дальше повышать боеготовность армии с учетом международной обстановки. Особый акцент, по традиции, был сделан на развитии ядерной триады — ключевой гарантии безопасности державы. Путин также отметил, что ратная летопись Отечества создавалась благодаря мужеству предков, которые "по первому зову Родины занимали место в строю".
В тот же понедельник миллионы людей по всему миру наблюдали за судьбой детеныша макаки Панча из зоопарка в Японии. 6-месячный японский макак, отвергнутый матерью при рождении и выкормленный людьми, отчаянно пытается подружиться с сородичами, но те встречают его в штыки. Единственным утешением сироты остается плюшевый орангутан — игрушка, которую Панч повсюду таскает за собой и обнимает при малейшей опасности.
Зоопарк в Итикаве тем временем переживает настоящий бум посещаемости — в минувшие выходные туда наведались вдвое больше гостей, чем год назад, и многие признались, что приехали специально ради Панча. Особый вклад внесла IKEA: компания не только посвятила несколько постов своей игрушке, ставшей "мамой" для макаки, но и лично привезла запасных орангутанов.
Во вторник, 24 февраля 2026 года, исполнилось четыре года с начала Специальной военной операции России на Украине. По оценкам военных экспертов, к настоящему времени под контролем России находится 99% территории ЛНР и около 82% территории ДНР. Бои продолжаются.
Наступление идет, в том числе, на территориях Запорожской, Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Среди занятых российской армией в 2025 году укрепленных городов — Курахово, Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград), Дзержинск (Торецк), Часов Яр, Гуляйполе и другие.
В среду, 25 февраля, политическая жизнь американской столицы била ключом: сначала демократы провели альтернативное мероприятие "Обращение к властям штата" в противовес официальной программе, затем президент США Дональд Трамп с трибуны вещал о состоянии Союза. Но главный сюрприз ждал Белый дом под покровом ночи. К резиденции президента прибыли... лягушки. Надувные, агрессивные и явно настроенные на диалог с властью.
В четверг, 26 февраля, на военном параде в Пхеньяне, приуроченном к 9-му съезду Трудовой партии Кореи, произошло историческое событие — впервые над колонной военнослужащих Корейской Народной Армии был поднят российский триколор. Флаг России развевался рядом с флагом КНДР при проходе солдат перед правительственными трибунами.
В пятницу, 27 февраля, в столице России были замечены туристы из Саудовской Аравии, во время сильного снегопада. Они прогуливаются по Красной площади Москвы.
