https://ukraina.ru/20260228/ukrainskie-top-modeli-v-faylakh-epshteyna-kogo-i-chto-obnaruzhili-v-dokumentakh-ukraintsy-1076090334.html

Украинские топ-модели в файлах Эпштейна. Кого и что обнаружили в документах украинцы

Украинские топ-модели в файлах Эпштейна. Кого и что обнаружили в документах украинцы - 28.02.2026 Украина.ру

Украинские топ-модели в файлах Эпштейна. Кого и что обнаружили в документах украинцы

Украинские журналисты изучили файлы Эпштейна и обнаружили упоминания там нескольких девушек с Украины

2026-02-28T09:10

2026-02-28T09:10

2026-02-28T09:10

эксклюзив

джеффри эпштейн

нью-йорк

киев

украина

совет европы

партия регионов

ягланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075402985_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_38f9f057518fcc561a2c6804c30aba0c.jpg

Норвежское издание iNyheter 24 февраля со ссылкой на собственный источник сообщило, что бывший премьер-министр и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, в отношении которого начато расследование в связи с публикацией документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, пытался покончить с собой.По информации издания, инцидент произошёл неделю назад. Ягланда госпитализировали. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.До этого следователи Центрального управления Норвегии по экономическим и экологическим преступлениям провели обыски в доме Ягланда и на других принадлежащих ему объектах. Как свидетельствуют ранее обнародованные Минюстом США документы по делу Эпштейна, Ягланд общался с этим американским финансистом, обвинённым в секс-торговле, в т.ч. несовершеннолетними. Так, Ягланд спрашивал в переписке, может ли Эпштейн помочь в финансировании покупки личного жилья. В комментарии норвежским СМИ Ягланд же заявил, что покупка в итоге была профинансирована за счет заёмных банковских средств.Ягланд стал, пожалуй, единственным из упомянутых в файлах Эпштейна политиков, для которого последствия публикации документов стали критичными.На Украине тем временем местные журналисты в обнародованных документах нашли имена украинок, подыскивавших девушек для Эпштейна."Как она тебе для Джеффриленда"?Журналисты проекта Slidstvo.Info на прошлой неделе опубликовали материал, рассказывающей об одной из украинских моделей — Анастасии Н.. Как свидетельствуют документы, в течение четырёх лет — с 2015 по 2019 годы — украинская модель общалась с Эпштейном и подыскивала ему девушек. Сама модель длительное время также встречалась с бизнесменом. Ассистенты финансиста регулярно записывали её визиты в расписание для Эпштейна.Украинка просила у финансиста новенький MacBook за $3,5 тыс., оплату обучения на курсах CAD, а также билеты из Нью-Йорка в Киев и обратно. Эпштейн просьбы девушки выполнял. Впрочем, те же билеты в Киев и обратно ассистентка по указу финансиста взяла самые дешёвые, несмотря на то, что Анастасия просила билеты с дополнительным местом для ног.В обмен на всё это украинка подыскивала Эпштейну девушек."Конечно же, я подыщу тебе девочек!" — писала она в одном из писем просившего помочь ему в поисках ассистентки финансисту.Впрочем, Анастасия понимала, что речь идёт не о бумажной работе. Она и дальше предлагала Эпштейну девушек. В письме, касающемся одной из них она прямо упоминала остров, который позже прогремит на весь мир. Да и подбирались девушки не по их деловым качествам, а по внешним характеристикам."Как она тебе для Джеффриленда? Она новая подруга, очень милая, я могу узнать больше", — расхваливала Анастасия одну из девушек.Впрочем, Эпштейну эта кандидатка не понравилась.Однако примерно в это же время — в апреле 2019 года — он просил свою ассистентку Лесли Грофф "напомнить о $10 тыс. для Насти Н.". Что это были за деньги, из переписки не ясно.Некоторые из рекомендованных Анастасией девушек, например, Елена, не раз летали на остров финансисту. При этом Анастасия нахваливала девушек."Ещё одна моя новая подруга из Нью-Йорка. Мы должны встретиться для съёмки совместного видео по йоге. Посмотрим, понравится ли она тебе, и я смогу узнать больше", — писала она в одном из писем.В конце января 2026 года Минюст обнародовал документы, касающиеся дела Эпштейна. После тщательного изучения переписки украинские журналисты попытались связаться с Анастасией. Но на запрос Slidstvo.Info та не ответила. Более того, после прочтения сообщений от сотрудников СМИ девушка закрыла свою страницу в соцсетях.Журналисты связались с матерью девушки — та сейчас проживает на Украине."В принципе, я её спрашивала, она мне сказала, что очень рада тому, что она вообще в стороне от этих событий. А каким образом она может там появляться, ну, не знаю. Я ей передам, чтобы она позаботилась, чтобы её имя не фигурировало там", — ответила мать Анастасии.Также журналисты Slidstvo.Info попытались связаться с одной девушек, чьи фото пересылала Анастасия с предложением дальнейшего знакомства. Но женщина не ответила на сообщения.При этом Анастасия — не единственная украинка, сотрудничавшая с Эпштейном.Жертва насилия и таинственное исчезновениеВ материалах по делу Эпштейна упоминаются украинские модельные агентства Linea12 и L-Models."Что касается модельных агентств, то два из них - лучшие в Киеве: L-Models... и Linea12... Контакты других небольших агентств при необходимости могу найти, но в основном речь идёт о дешевом эскорте", — указано в одном из писем ассистентов финансисту.Сам Эпштейн упоминает в переписке женщину по имени Юлия, которая, по его словам, сотрудничает с модельными и брачными агентствами в Киеве и располагает обширной базой девушек. В письме указано, что Юлия ожидала контакта для возможной встречи и обсуждения дальнейшего взаимодействия.А документ от 2010 года содержит пересланную Эпштейну переписку между директором агентства Linea12 Марией Манюк и модельным агентом Жан-Люком Брюнелем, позднее обвинявшимся в изнасилованиях и пособничестве Эпштейну в торговле сексуальными услугами несовершеннолетних. В 2022 году Брюнель, находясь в тюрьме, покончил с собой.В письме Брюнель упоминает девушку по имени Алина и её график работы в Нью-Йорке, а также оформление приглашения и контракта. Речь идёт об Алине Бойко — сумчанке, в 2010 году завоевавшей титул "Мисс Украина — Вселенная".Сама Бойко в соцсетях уже прокомментировала своё упоминание в переписке."В моей жизни был очень тяжёлый и травматический опыт. Я — жертва насилия. После этого было свыше 15 лет судов, борьбы, молчания, силы, слёз и внутренней работы", — написала Бойков с соцсетях.Она подчеркнула, что "имена более 50 жертв открыли абсолютно противозаконно"."Мои юристы уже работают над последствиями. Последствия очень серьёзные. Это — ретравматизация пострадавших", — указала Бойко.Бывшая "Мисс Украина — Вселенная" заявила, что выбирает покой для себя и своей семьи, и попросила не тревожить её расспросами.Что же до Манюк, то та заявила, что не отправляла украинских моделей на остров Эпштейна, а её переписка — обычная презентация моделей зарубежным агентствам.В файлах Эпштейна журналисты нашли переписку украинки Виктории Маховой, которая предлагала встречу с девушками, одну из которых назвала Бульбой.Это упоминание взбудоражило общественность, хотя финансист в письме и забраковал эту девушку. Дело в том, что в 2016 году дело модели Дарьи Бульбы было на слуху. Эта 21-летняя одесситка, работавшая с шанхайским агентством моделей BYS Model Agency, пропала 6 августа того года в Шанхае. В тот день модель отправилась на встречу с неизвестным человеком. Камеры наблюдения зафиксировали, как девушка шла по набережной, слушала музыку и пританцовывала, а затем зашла за угол в слепую зону и пропала. Местная полиция выдвигала разные версии: от самоубийства до похищения."Давить животных танком"Публикация файлом Эпштейна заставила украинских моделей вспомнить разные подробности об этом бизнесе. Так, бывшая модель Мария Скрытуцкая (Коршунова) на своей странице в соцсетях рассказала несколько историй. Одна из них касалась упомянутой в файлах Эпштейна Манюк. К ней — в агентство Linea12 – модель пришла на собеседование."Она (директор агентства Мария Манюк - Ред.) просматривала мое портфолио и спросила, где мои фото за последний год. Я ответила, что была занята. Как раз закончился суд по делу Ландика. Она посмотрела на меня и сказала: "Ааа, тот скандал... Ну надо было не выпендриваться и не спорить с мужиком - и не было бы у тебя сейчас этих проблем", — рассказала Скрытуцкая.Дело в том, что в 2011 году на всю Украину прогремело видео, на котором сын народного депутата от "Партии регионов" Виктора Ландика Роман жестоко избил отказавшуюся с ним знакомиться в ресторане "Баккара" Скрытуцкую.Но историей с Манюк Скрытуцкая не ограничилась. Она вспомнила, как спрашивала у сотрудничавшего с ней фотографа, почему в модельном бизнесе ценятся модели с baby face — детскими чертами лица. Примечательно, что с фотографом она сотрудничала по созданию взрослого ню-контента для одного из специфических сайтов."Он объяснил, что эти сайты начинались совсем с другого. С детских эротических фотографий девочек в возрасте 8-12 лет. Массовое производство для иностранного рынка началось еще в 90-х и продолжается до сих пор... В большинстве случаев именно родители приводили детей на эти съемки. За день такой работы платили от $30до $100", — рассказала экс-модель.В комментариях под этой записью один из пользователей написал, что в те времена один из его знакомых хвастался тем, что его маленькая дочь зарабатывала по $100 за съёмку. При этом мужчина знал, что фото с его дочерью делают для "иностранных педофилов". Другая пользовательница вспомнила о специфических журналах, продававшихся в те времена в киосках прессы.Ещё одна женщина вспомнила о недавней новости об аукционах с мест прилётов, где наибольшим спросом у западных покупателей пользовались вещи погибших детей и молодых девушек. На комментарий отреагировала не Скрытуцкая, а волонтёр и журналистка Алина Сарнацкая."Об аукционах с вещами это я писала. Со слов немецкого журналиста, который почему-то передумал публиковать своё расследование. Он подозрительным образом свернул переписку со мной", — указала Сарнацкая.У себя на странице Сарнацкая выложила более подробную информацию."Помните, я писала, что один немецкий журналист рассказал мне, что расследовал немецкие аукционы с вещами с мест прилётов на Украине. И там больше всего ценятся вещи детей или молодых девушек, подтверждённые фото или видео? Так вот, теперь он говорит, что не будет публиковать своё расследование "по этическим соображениям" и вообще не хочет больше обсуждать эту тему. Интересно, что же произошло?" — писала журналистка.Третья история Скрытуцкой касалась 2018 года. По её словам, тогда на рабочую почту она получила письмо с предложением принять участие в съёмке видео. На видео модель топлес должна была управлять танком, выполняя ряд заданий."В следующем письме я узнала, в чем заключалась суть "заданий". Модель должна была давить танком животных — начиная с мелких: цыплят, кроликов, поросят, а затем переходить к более крупным. Мелких животных будет сотни, крупных по 5-10", — описывала предложение экс-модель.Шоу планировалось к трансляции на закрытом сайте. Предусматривалась и живая аудитория. Управлять техникой экс-модель должны были научить."Модель должна была приехать за несколько дней до мероприятия, чтобы научиться управлять танком. Всё это происходило на территории Украины. Оплата варьировалась от $10 тыс. до $30 тыс. — в зависимости от количества убитых животных. Также они указали, что если модели "понравится", то в следующий раз гонорар будет ещё выше, а событие пройдет уже в другой стране", — отметила Скрытуцкая.Она указала, что письмо стало для неё подтверждением готовности людей на любую жестокость.В комментарии под записью одна украинка вспомнила похожую историю."Вот это вы мне напомнили! У меня даже где-то скрины остались. Когда я жила в Грузии, мне написывал постоянно какой-то странный тип с предложением работать моделью за рулём авто, которое будет переезжать человека — каскадёра. До сих пор загадка в голове осталась", — писала женщина.Сама Скрытуцкая поблагодарила всех женщин, поделившихся с ней историями в комментариях. Экс-модель подчеркнула: когда подобные вещи проговаривает один человек, их легко игнорировать, но когда таких людей много, "появляется контекст, видимость и сила". По её словам, это не единичные истории, и "их количество — признак более глубоких проблем, которые годами оставались невидимыми".О последствиях скандала с файлами Эпштейна в Великобритании — в статье Елены Мурзиной "Британия под ударом. Как король Чарльз спасает своего брата и свою шкуру. Скандал, который поменяет мир".

нью-йорк

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, джеффри эпштейн, нью-йорк, киев, украина, совет европы, партия регионов, ягланд