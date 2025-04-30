https://ukraina.ru/20250430/tramp-stantseval-v-chest-100-dney-na-postu-prezidenta-kakimi-poluchilis-pervye-itogi-1062858381.html

Трамп станцевал в честь 100 дней на посту президента. Какими получились первые итоги?

Трамп станцевал в честь 100 дней на посту президента. Какими получились первые итоги? - 30.04.2025 Украина.ру

Трамп станцевал в честь 100 дней на посту президента. Какими получились первые итоги?

78-летний президент США Дональд Трамп покинул штат Мичиган в танце после митинга в честь своих 100 дней на главном посту страны. Вот самые главные его заявления по случаю этой даты:

2025-04-30T09:59

2025-04-30T09:59

2025-04-30T09:59

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Накануне в интервью телеканалу ABC Трамп заявил, что у главы РФ Владимира Путина очевидно есть желание решить украинский вопрос, "он хотел бы остановить войну", и не будет "захватывать всю Украину"."Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину", - сказал Трамп, оговорившись, что в вопросе заключения мира на Украине Путин якобы может "немного морочить ему голову".В то же время Трамп отметил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Владимиром Зеленским, который попросту "начал кричать" в Белом доме во время своего визита, требуя от американских властей больше поддержки.В среду, 30 апреля, американский сенатор Линдси Грэм* отреагировал на шутку, ранее озвученную Трампом о том, что он готов стать новым Папой Римским."Я был рад услышать, что президент Трамп открыт к идее стать следующим папой. Он был бы по-настоящему "темной лошадкой" в качестве кандидата, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этому непредвзято! У первого папы и американского президента одновременно есть много плюсов. Ждем белого дыма... Трамп MMXXVIII (2028 - ред.)!" - написал Грэм в своих соцсетях.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250430/bloomberg-putin-otkazal-uitkoffu-v-prekraschenii-ognya-na-tekuschikh-pozitsiyakh-1062857436.html

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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, джо байден, новости, президент, президент сша