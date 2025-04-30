Трамп станцевал в честь 100 дней на посту президента. Какими получились первые итоги? - 30.04.2025 Украина.ру
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Трамп станцевал в честь 100 дней на посту президента. Какими получились первые итоги?
Трамп станцевал в честь 100 дней на посту президента. Какими получились первые итоги? - 30.04.2025 Украина.ру
Трамп станцевал в честь 100 дней на посту президента. Какими получились первые итоги?
78-летний президент США Дональд Трамп покинул штат Мичиган в танце после митинга в честь своих 100 дней на главном посту страны. Вот самые главные его заявления по случаю этой даты:
2025-04-30T09:59
2025-04-30T09:59
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Накануне в интервью телеканалу ABC Трамп заявил, что у главы РФ Владимира Путина очевидно есть желание решить украинский вопрос, "он хотел бы остановить войну", и не будет "захватывать всю Украину"."Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину", - сказал Трамп, оговорившись, что в вопросе заключения мира на Украине Путин якобы может "немного морочить ему голову".В то же время Трамп отметил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Владимиром Зеленским, который попросту "начал кричать" в Белом доме во время своего визита, требуя от американских властей больше поддержки.В среду, 30 апреля, американский сенатор Линдси Грэм* отреагировал на шутку, ранее озвученную Трампом о том, что он готов стать новым Папой Римским."Я был рад услышать, что президент Трамп открыт к идее стать следующим папой. Он был бы по-настоящему "темной лошадкой" в качестве кандидата, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этому непредвзято! У первого папы и американского президента одновременно есть много плюсов. Ждем белого дыма... Трамп MMXXVIII (2028 - ред.)!" - написал Грэм в своих соцсетях.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20250430/bloomberg-putin-otkazal-uitkoffu-v-prekraschenii-ognya-na-tekuschikh-pozitsiyakh-1062857436.html
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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, джо байден, новости, президент, президент сша
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, Новости, президент, президент США

Трамп станцевал в честь 100 дней на посту президента. Какими получились первые итоги?

09:59 30.04.2025
 
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP / Paul Sancya
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78-летний президент США Дональд Трамп покинул штат Мичиган в танце после митинга в честь своих 100 дней на главном посту страны. Вот самые главные его заявления по случаю этой даты:
  • США "прекращают инфляционный кошмар" и переписывают законы, так как хотят сильную армию и низкие налоги;
  • Социологи интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев, достоверные опросы показали бы, что его поддержка среди населения находится не на уровне 40%, а превышает 60%;
  • Если республиканцы не начнут действовать, их "ждет самое большое повышение налогов в истории, а не самые большие налоговые льготы в истории";
  • Подписан указ о скидках на тарифы для компаний, собирающих авто в США и отменил "безумный" указ своего предшественника Джо Байдена об электромобилях;
  • Трамп пообещал достичь мирного соглашения на Украине и в Газе и заявил, что конфликт вокруг Украины не давал бы ему спать на пляже, как любил делать Байден.
Накануне в интервью телеканалу ABC Трамп заявил, что у главы РФ Владимира Путина очевидно есть желание решить украинский вопрос, "он хотел бы остановить войну", и не будет "захватывать всю Украину".
"Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину", - сказал Трамп, оговорившись, что в вопросе заключения мира на Украине Путин якобы может "немного морочить ему голову".
В то же время Трамп отметил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Владимиром Зеленским, который попросту "начал кричать" в Белом доме во время своего визита, требуя от американских властей больше поддержки.
09:41
Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позицияхАмериканское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники 30 апреля написало, что во время пятничных переговоров в Кремле президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта
В среду, 30 апреля, американский сенатор Линдси Грэм* отреагировал на шутку, ранее озвученную Трампом о том, что он готов стать новым Папой Римским.
"Я был рад услышать, что президент Трамп открыт к идее стать следующим папой. Он был бы по-настоящему "темной лошадкой" в качестве кандидата, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этому непредвзято! У первого папы и американского президента одновременно есть много плюсов. Ждем белого дыма... Трамп MMXXVIII (2028 - ред.)!" - написал Грэм в своих соцсетях.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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