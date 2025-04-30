Трамп станцевал в честь 100 дней на посту президента. Какими получились первые итоги?
© AP / Paul Sancya
© AP / Paul Sancya
78-летний президент США Дональд Трамп покинул штат Мичиган в танце после митинга в честь своих 100 дней на главном посту страны. Вот самые главные его заявления по случаю этой даты:
- —США "прекращают инфляционный кошмар" и переписывают законы, так как хотят сильную армию и низкие налоги;
- —Социологи интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев, достоверные опросы показали бы, что его поддержка среди населения находится не на уровне 40%, а превышает 60%;
- —Если республиканцы не начнут действовать, их "ждет самое большое повышение налогов в истории, а не самые большие налоговые льготы в истории";
- —Подписан указ о скидках на тарифы для компаний, собирающих авто в США и отменил "безумный" указ своего предшественника Джо Байдена об электромобилях;
- —Трамп пообещал достичь мирного соглашения на Украине и в Газе и заявил, что конфликт вокруг Украины не давал бы ему спать на пляже, как любил делать Байден.
Накануне в интервью телеканалу ABC Трамп заявил, что у главы РФ Владимира Путина очевидно есть желание решить украинский вопрос, "он хотел бы остановить войну", и не будет "захватывать всю Украину".
"Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину", - сказал Трамп, оговорившись, что в вопросе заключения мира на Украине Путин якобы может "немного морочить ему голову".
В то же время Трамп отметил, что ему проще иметь дело с Путиным, чем с Владимиром Зеленским, который попросту "начал кричать" в Белом доме во время своего визита, требуя от американских властей больше поддержки.
09:41Bloomberg: Путин отказал Уиткоффу в прекращении огня на текущих позицияхАмериканское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники 30 апреля написало, что во время пятничных переговоров в Кремле президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта
В среду, 30 апреля, американский сенатор Линдси Грэм* отреагировал на шутку, ранее озвученную Трампом о том, что он готов стать новым Папой Римским.
"Я был рад услышать, что президент Трамп открыт к идее стать следующим папой. Он был бы по-настоящему "темной лошадкой" в качестве кандидата, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этому непредвзято! У первого папы и американского президента одновременно есть много плюсов. Ждем белого дыма... Трамп MMXXVIII (2028 - ред.)!" - написал Грэм в своих соцсетях.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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