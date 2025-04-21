Украина не должна быть членом НАТО - Песков - 21.04.2025 Украина.ру
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Украина не должна быть членом НАТО - Песков
Украина не должна быть членом НАТО - Песков - 21.04.2025 Украина.ру
Украина не должна быть членом НАТО - Песков
Владимир Путин открыт для обсуждения урегулирования украинской проблемы, официальная Москва считает угрозой своим национальным интересам членство Украины в НАТО. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-04-21T13:34
2025-04-21T13:34
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Накануне, в воскресном комментарии перспектив оформления Вашингтоном "сделок" с Россией и Украиной президент США Дональд Трамп заявил о надежде на скорое оформление таких договорённостей. По его словам, это возможно уже на нынешней неделе (21-27 апреля)."Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования, продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся на то, что эта работа даст свои результаты", - сказал Песков.Он также отметил, что позиция Москвы по урегулированию украинской проблемы исключает членство соседней постсоветской республики в недружественном военно-политическом блоке."Безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией - о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Северо-атлантическим альянсом. Это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации. И, собственно, это одна из первопричин этого конфликта, о которых неоднократно говорил президент Путин", - пояснил Песков.Ранее в Москве неоднократно заявляли о неприемлемости членства Украины в НАТО. При этом Москва не возражала против членства этой постсоветской республики в Евросоюзе.Актуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России
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новости, украина, москва, россия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, нато, ес, украина-ес, украина-нато, переговоры, сво, прогнозы сво, завершение сво, новости сво россия, международная политика
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Украина не должна быть членом НАТО - Песков

13:34 21.04.2025
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Владимир Путин открыт для обсуждения урегулирования украинской проблемы, официальная Москва считает угрозой своим национальным интересам членство Украины в НАТО. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне, в воскресном комментарии перспектив оформления Вашингтоном "сделок" с Россией и Украиной президент США Дональд Трамп заявил о надежде на скорое оформление таких договорённостей. По его словам, это возможно уже на нынешней неделе (21-27 апреля).
"Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования, продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся на то, что эта работа даст свои результаты", - сказал Песков.
Он также отметил, что позиция Москвы по урегулированию украинской проблемы исключает членство соседней постсоветской республики в недружественном военно-политическом блоке.
"Безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией - о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Северо-атлантическим альянсом. Это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации. И, собственно, это одна из первопричин этого конфликта, о которых неоднократно говорил президент Путин", - пояснил Песков.
Ранее в Москве неоднократно заявляли о неприемлемости членства Украины в НАТО. При этом Москва не возражала против членства этой постсоветской республики в Евросоюзе.
Актуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России
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14:16Почему Трамп вступил в переговоры по Украине и на что точно не пойдёт Россия — Ищенко
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13:34Украина не должна быть членом НАТО - Песков
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