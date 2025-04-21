https://ukraina.ru/20250421/ukraina-ne-dolzhna-byt-chlenom-nato---peskov-1062649908.html
Украина не должна быть членом НАТО - Песков
Украина не должна быть членом НАТО - Песков - 21.04.2025 Украина.ру
Украина не должна быть членом НАТО - Песков
Владимир Путин открыт для обсуждения урегулирования украинской проблемы, официальная Москва считает угрозой своим национальным интересам членство Украины в НАТО. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-04-21T13:34
2025-04-21T13:34
2025-04-21T13:34
новости
украина
москва
россия
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
нато
ес
украина-ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053739441_0:112:3198:1911_1920x0_80_0_0_d9b1e13d6b5c0c949bca67eecc2d3107.jpg
Накануне, в воскресном комментарии перспектив оформления Вашингтоном "сделок" с Россией и Украиной президент США Дональд Трамп заявил о надежде на скорое оформление таких договорённостей. По его словам, это возможно уже на нынешней неделе (21-27 апреля)."Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования, продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся на то, что эта работа даст свои результаты", - сказал Песков.Он также отметил, что позиция Москвы по урегулированию украинской проблемы исключает членство соседней постсоветской республики в недружественном военно-политическом блоке."Безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией - о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Северо-атлантическим альянсом. Это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации. И, собственно, это одна из первопричин этого конфликта, о которых неоднократно говорил президент Путин", - пояснил Песков.Ранее в Москве неоднократно заявляли о неприемлемости членства Украины в НАТО. При этом Москва не возражала против членства этой постсоветской республики в Евросоюзе.Актуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России
украина
москва
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053739441_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_9434ba17cecf333965da6298727b03fe.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, москва, россия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, нато, ес, украина-ес, украина-нато, переговоры, сво, прогнозы сво, завершение сво, новости сво россия, международная политика
Новости, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, Украина-ЕС, Украина-НАТО, переговоры, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО, новости СВО Россия, Международная политика
Украина не должна быть членом НАТО - Песков
Владимир Путин открыт для обсуждения урегулирования украинской проблемы, официальная Москва считает угрозой своим национальным интересам членство Украины в НАТО. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.