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Украина не должна быть членом НАТО - Песков

Украина не должна быть членом НАТО - Песков - 21.04.2025 Украина.ру

Украина не должна быть членом НАТО - Песков

Владимир Путин открыт для обсуждения урегулирования украинской проблемы, официальная Москва считает угрозой своим национальным интересам членство Украины в НАТО. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-04-21T13:34

2025-04-21T13:34

2025-04-21T13:34

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Накануне, в воскресном комментарии перспектив оформления Вашингтоном "сделок" с Россией и Украиной президент США Дональд Трамп заявил о надежде на скорое оформление таких договорённостей. По его словам, это возможно уже на нынешней неделе (21-27 апреля)."Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования, продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся на то, что эта работа даст свои результаты", - сказал Песков.Он также отметил, что позиция Москвы по урегулированию украинской проблемы исключает членство соседней постсоветской республики в недружественном военно-политическом блоке."Безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией - о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы интеграции с Северо-атлантическим альянсом. Это представляло бы угрозу для национальных интересов Российской Федерации. И, собственно, это одна из первопричин этого конфликта, о которых неоднократно говорил президент Путин", - пояснил Песков.Ранее в Москве неоднократно заявляли о неприемлемости членства Украины в НАТО. При этом Москва не возражала против членства этой постсоветской республики в Евросоюзе.Актуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России

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